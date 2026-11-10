Musolini učvrstio položaj u Večnom gradu: Četvorosturka povišica i pet godina sigurnosti
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 21:07
Lacio nagradio partije jednog od najprijatnijih iznenađenja dosadašnjeg toka sezone Serije A
U Rimu je jedan Musolini ponovo dobio dugoročno poverenje. Ovoga puta, srećom, bez političkih ambicija i velikih govora sa balkona. Sve je završeno za pregovaračkim stolom, a umesto državnih poslova, u pitanju je fudbalska budućnost. Romano Benito Florijani Musolini, 23-godišnji defanzivac i praunuk nekadašnjeg italijanskog diktatora Benita Musolinija, produžio je ugovor sa Lacijom do 30. juna 2031. godine.
Rimski klub je zvanično potvrdio nastavak saradnje sa svojim mladim fudbalerom, koji je prošao kroz omladinsku školu nebeskoplavih, a zatim iskustvo sticao i na pozajmicama. U međuvremenu je uspeo da se nametne kao ozbiljna opcija za prvi tim, zbog čega je rukovodstvo Lacija odlučilo da mu ponudi znatno povoljnije uslove. Prema informacijama italijanskih medija, pregovore je vodio poznati agent Federiko Pastorelo, a novi ugovor doneo je Musoliniju četvorostruko povećanje plate. Umesto dosadašnjih 150.000 evra godišnje, mladi desni bek ubuduće će zarađivati 600.000 evra po sezoni.
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Dakle, ne samo da je dobio novi petogodišnji mandat u Rimu, već će za njega biti i daleko bolje plaćen.
"Produžetak ugovora sa ovim bojama za mene predstavlja veliki ponos. To je dodatna motivacija da uvek pružam maksimum. Forca Lacio“, poručio je Musolini nakon potpisivanja ugovora.
Mladi fudbaler je tokom dosadašnje karijere neizbežno privlačio pažnju i zbog prezimena koje nosi. Njegova majka je Alesandra Musolini, unuka Benita Musolinija, pa je Romano Benito direktni potomak jedne od najkontroverznijih ličnosti italijanske istorije.
Ipak, u Laciju žele da se o njihovom defanzivcu sve više govori zbog fudbalskih kvaliteta. Njegov napredak tokom prethodnih sezona, kao i iskustvo stečeno na pozajmicama, ubedili su čelnike rimskog kluba da zaslužuje važnije mesto u dugoročnim planovima.
Do ozbiljnije minutaže, Musolini je stigao spletom okolnosti, ali je potom učinio sve da mesto u timu više ne zavisi od tuđih problema. Povreda Adama Marušića otvorila mu je prostor na desnoj strani odbrane, a Florijani Musolini je priliku iskoristio toliko dobro da je zadobio poverenje trenera Đenara Gatuza, koji mu je dao prednost u odnosu na iskusnijeg Manuela Lacarija.
U dosadašnjem toku prvenstva upisao je 11 nastupa, od kojih devet u početnoj postavi, i na terenu proveo 887 minuta. Posebno se istakao 27. oktobra, kada je u ubedljivoj pobedi nad Sasuolom (6:2) postigao svoj prvi gol u Seriji A.
Dobre partije potvrđuju i brojke. Mladi desni bek zabeležio je 23 otklonjene opasnosti, 13 uspešnih startova i četiri presečene lopte, dok mu je procenat uspešnih dodavanja čak 89 odsto. Pritom je zaradio samo jedan žuti karton.