Musolini učvrstio položaj u Večnom gradu: Četvorosturka povišica i pet godina sigurnosti

U Rimu je jedan Musolini ponovo dobio dugoročno poverenje. Ovoga puta, srećom, bez političkih ambicija i velikih govora sa balkona. Sve je završeno za pregovaračkim stolom, a umesto državnih poslova, u pitanju je fudbalska budućnost. Romano Benito Florijani Musolini, 23-godišnji defanzivac i praunuk nekadašnjeg italijanskog diktatora Benita Musolinija, produžio je ugovor sa Lacijom do 30. juna 2031. godine.

Rimski klub je zvanično potvrdio nastavak saradnje sa svojim mladim fudbalerom, koji je prošao kroz omladinsku školu nebeskoplavih, a zatim iskustvo sticao i na pozajmicama. U međuvremenu je uspeo da se nametne kao ozbiljna opcija za prvi tim, zbog čega je rukovodstvo Lacija odlučilo da mu ponudi znatno povoljnije uslove. Prema informacijama italijanskih medija, pregovore je vodio poznati agent Federiko Pastorelo, a novi ugovor doneo je Musoliniju četvorostruko povećanje plate. Umesto dosadašnjih 150.000 evra godišnje, mladi desni bek ubuduće će zarađivati 600.000 evra po sezoni.