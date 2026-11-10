Projekat Akvilani ekspresno propao, Sasuolo doveo čoveka koji je Parmu uveo iz Serije C u Seriju A
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 21:38
U klub Nemanje Matića stigao specijalista za rad u klubovima koji žele da opstanu u italijanskoj eliti
Sasuolo je ozvaničio promenu na klupi posle serije očajnih rezultata. Alberto Akvilani dobio je otkaz, a njegov naslednik biće Roberto D'Aversa, koji je potpisao ugovor do 30. juna 2027. godine.
Nekadašnji italijanski reprezentativac Akvilani stigao je u Sasuolo u junu, kada je dobio priliku da prvi put u trenerskoj karijeri vodi jedan klub u Seriji A. Međutim, njegova premijerna sezona u elitnom rangu nije se odvijala prema očekivanjima.
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Sasuolo je osvojio samo jedan bod u poslednjih sedam utakmica, dok je od početka prvenstva primio čak 29 golova. Ekipa se trenutno nalazi na 17. mestu na tabeli Serije A, sa samo jednim bodom prednosti u odnosu na zonu ispadanja. Poraz od Rome (0:3) proteklog vikenda bio je kap koja je prelila čašu, pa je rukovodstvo odlučilo da reaguje tokom novembarske reprezentativne pauze.
Izbor je pao na Roberta D'Aversu, stručnjaka koji ima iskustva u borbama za opstanak. On je u februaru preuzeo Torino od Marka Baronija i uspeo da popravi rezultate ekipe, ali je tokom leta napustio klub, nakon čega ga je nasledio Injacio Abate.
D'Aversa je najveće uspehe ostvario na klupi Parme, koju je iz Serije C doveo do Serije A sa dve uzastopne promocije.
Novi trener će u četvrtak u prepodnevnim časovima odraditi prvi trening sa ekipom, dok je njegovo zvanično predstavljanje zakazano za isti dan u 12.30. U stručnom štabu pomagaće mu Salvatore Sulo, a debi na klupi Sasuola imaće posle reprezentativne pauze protiv Đenove na Mapeiju.