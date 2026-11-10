Projekat Akvilani ekspresno propao, Sasuolo doveo čoveka koji je Parmu uveo iz Serije C u Seriju A

Sasuolo je osvojio samo jedan bod u poslednjih sedam utakmica, dok je od početka prvenstva primio čak 29 golova. Ekipa se trenutno nalazi na 17. mestu na tabeli Serije A, sa samo jednim bodom prednosti u odnosu na zonu ispadanja. Poraz od Rome (0:3) proteklog vikenda bio je kap koja je prelila čašu, pa je rukovodstvo odlučilo da reaguje tokom novembarske reprezentativne pauze.

Izbor je pao na Roberta D'Aversu, stručnjaka koji ima iskustva u borbama za opstanak. On je u februaru preuzeo Torino od Marka Baronija i uspeo da popravi rezultate ekipe, ali je tokom leta napustio klub, nakon čega ga je nasledio Injacio Abate.

D'Aversa je najveće uspehe ostvario na klupi Parme, koju je iz Serije C doveo do Serije A sa dve uzastopne promocije.

Novi trener će u četvrtak u prepodnevnim časovima odraditi prvi trening sa ekipom, dok je njegovo zvanično predstavljanje zakazano za isti dan u 12.30. U stručnom štabu pomagaće mu Salvatore Sulo, a debi na klupi Sasuola imaće posle reprezentativne pauze protiv Đenove na Mapeiju.