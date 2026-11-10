Baskija ponovo traži fudbalsku nezavisnost: Pokrenut postupak za ulazak u FIFA i UEFA

Iz Bilbaa je danas potvrđeno da se baskijski savez tim povodom obratio Visokom savetu za sport Španije (CSD), dok je o inicijativi obavestio i Fudbalski savez Španije (RFEF). Pravni osnov za ovaj zahtev Baskijci pronalaze u članu 48.2 španskog Zakona o sportu iz 2022. godine. Prema toj odredbi, sportski savezi autonomnih zajednica mogu da ostvare direktno međunarodno učešće u disciplinama koje imaju istorijski i društveni značaj na njihovoj teritoriji, pod uslovom da takvu mogućnost dopuštaju pravila nadležne međunarodne federacije.

©Reuters (Detalj sa prijateljske utakmice Baskija - Palestina)

Upravo na tom argumentu Baskijci nameravaju da grade svoj slučaj. Smatraju da fudbal na njihovoj teritoriji ima dovoljno duboke istorijske korene i snažan društveni uticaj da bi mogao da ispuni zakonom predviđene kriterijume. Zbog toga će nadležnim institucijama dostaviti istorijsku i društvenu dokumentaciju kojom žele da potkrepe svoj zahtev. Posebna pažnja biće posvećena ulozi baskijskih klubova, tradiciji regionalnih reprezentacija, kao i društvenom i institucionalnom značaju fudbala u Baskiji.

Baskijci pritom imaju i podršku regionalne vlade. U programu Vlade Baskije za period od 2024. do 2028. godine, među zacrtanim ciljevima nalazi se podrška sportskim reprezentacijama koje žele da steknu međunarodni status i učestvuju u zvaničnim takmičenjima, uz poštovanje okvira dogovorenog sa centralnim vlastima Španije. Ipak, između pokretanja postupka i eventualnog nastupa Baskije u kvalifikacijama za Evropsko ili Svetsko prvenstvo nalazi se niz pravnih i institucionalnih prepreka.

Čak ni eventualno pozitivno tumačenje španskog zakonodavstva ne bi automatski značilo prijem Baskije u FIFA i UEFA, budući da ove organizacije imaju sopstvena pravila o članstvu. U baskijskom savezu zato naglašavaju da žele da do cilja stignu dijalogom i pregovorima sa Visokim savetom za sport, Fudbalskim savezom Španije i ostalim nadležnim institucijama. Njihova namera je da pronađu rešenje koje bi istovremeno bilo usklađeno sa španskim zakonima, međunarodnim fudbalskim propisima i željama baskijskih fudbalera.