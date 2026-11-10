Baskija ponovo traži fudbalsku nezavisnost: Pokrenut postupak za ulazak u FIFA i UEFA
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 19:54
Fudbalski savez Baskije obnovio inicijativu iz 2018. godine kada je odbijen, sada tvrde da imaju kompletniju dokumentaciju i oslanjaju se na promenu Zakona o sportu iz 2022. godine
Baskijska reprezentacija ima istoriju dužu od jednog veka, budući da njeni koreni sežu do 1915. godine, dok je još tokom Španskog građanskog rata, 1937, selekcija pod imenom Euzkadi igrala utakmice širom Evrope i Amerike. Međutim, uprkos dugoj tradiciji, nikada nije dobila status punopravne članice FIFA i UEFA i do danas igra samo prijateljske utakmice.
Težnje ka međunarodnom priznanju naročito su intenzivirane od 1990. godine, 2018. je baskijski savez prvi put pokušao da uđe u FIFA i UEFA, ali je tada odbijen. Osam godina kasnije Baskijci ponovo pokušavaju da ostvare isti cilj, ovoga puta oslanjajući se na zakonske mogućnosti koje su otvorene 2022. godine. Fudbalski savez ove španske autonomne zajednice saopštio je da je ponovo pokrenuo postupak za međunarodno priznanje svojih muških i ženskih selekcija, što bi u konačnom ishodu trebalo da im omogući samostalno članstvo u FIFA i UEFA.
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Iz Bilbaa je danas potvrđeno da se baskijski savez tim povodom obratio Visokom savetu za sport Španije (CSD), dok je o inicijativi obavestio i Fudbalski savez Španije (RFEF). Pravni osnov za ovaj zahtev Baskijci pronalaze u članu 48.2 španskog Zakona o sportu iz 2022. godine. Prema toj odredbi, sportski savezi autonomnih zajednica mogu da ostvare direktno međunarodno učešće u disciplinama koje imaju istorijski i društveni značaj na njihovoj teritoriji, pod uslovom da takvu mogućnost dopuštaju pravila nadležne međunarodne federacije.
Upravo na tom argumentu Baskijci nameravaju da grade svoj slučaj. Smatraju da fudbal na njihovoj teritoriji ima dovoljno duboke istorijske korene i snažan društveni uticaj da bi mogao da ispuni zakonom predviđene kriterijume. Zbog toga će nadležnim institucijama dostaviti istorijsku i društvenu dokumentaciju kojom žele da potkrepe svoj zahtev. Posebna pažnja biće posvećena ulozi baskijskih klubova, tradiciji regionalnih reprezentacija, kao i društvenom i institucionalnom značaju fudbala u Baskiji.
Baskijci pritom imaju i podršku regionalne vlade. U programu Vlade Baskije za period od 2024. do 2028. godine, među zacrtanim ciljevima nalazi se podrška sportskim reprezentacijama koje žele da steknu međunarodni status i učestvuju u zvaničnim takmičenjima, uz poštovanje okvira dogovorenog sa centralnim vlastima Španije. Ipak, između pokretanja postupka i eventualnog nastupa Baskije u kvalifikacijama za Evropsko ili Svetsko prvenstvo nalazi se niz pravnih i institucionalnih prepreka.
Čak ni eventualno pozitivno tumačenje španskog zakonodavstva ne bi automatski značilo prijem Baskije u FIFA i UEFA, budući da ove organizacije imaju sopstvena pravila o članstvu. U baskijskom savezu zato naglašavaju da žele da do cilja stignu dijalogom i pregovorima sa Visokim savetom za sport, Fudbalskim savezom Španije i ostalim nadležnim institucijama. Njihova namera je da pronađu rešenje koje bi istovremeno bilo usklađeno sa španskim zakonima, međunarodnim fudbalskim propisima i željama baskijskih fudbalera.