Inter ostao bez dvojice napadača u jednom danu
Vreme čitanja: 1min | uto. 10.11.26. | 19:01
Povrede Tirama i Bonija za glavobolju Kivua
Poraz u gradskom derbiju sa Milanom brzo je zalečen. Inter je u Ligi šampiona savladao Fajenord u gostima, a onda i zahuktali Komo na svom stadionu. Vodeći Lacio je na reprezentativnu pauzu otišao sa bodom više, što ne predstavlja povod za alaram u svlačionici Kristijana Kivua.
Dobio je, ipak, rumunski trener povod za brigu tokom predstojećih dana pošto je u utorak dobio dve vesti o povredama svojih igrača. I to, obojica su napadači.
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Anž Joan Boni neće moći da bude u takmičarskom pogodnu narednih mesec dana zbog problema sa zadnjom ložom, dok će Markus Tiram propustiti utakmice za reprezentaciju Francuske protiv Italije, baš u Milanu, i Turske. On je već napustio kam francuskog nacionalnog tima kako bi ga pregledali i klupski doktori i pratili njegovo stanje narednih dana.
Podsetimo, Kivu je već neko vreme bez Lautara Martineta, ali bi Argentinac trebalo da se vrati u konkurenciju za tim tokom pauze i da spreman dočeka okršaj sa Atalantom u Bergamu, 22. novembra. Tri dana kasnije Inter će biti domaćin Štutgartu u Ligi šampiona.
Trenutno, jedini potpuno zdrav napadač u Interu je mladi Frančesko Pio Esposito, strelac četiri gola u dosadašnjem toku sezone. Lautaro i Tiram su postigli po šest, a Boni tri.
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