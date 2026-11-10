Inter ostao bez dvojice napadača u jednom danu

Anž Joan Boni neće moći da bude u takmičarskom pogodnu narednih mesec dana zbog problema sa zadnjom ložom, dok će Markus Tiram propustiti utakmice za reprezentaciju Francuske protiv Italije, baš u Milanu, i Turske. On je već napustio kam francuskog nacionalnog tima kako bi ga pregledali i klupski doktori i pratili njegovo stanje narednih dana.

Podsetimo, Kivu je već neko vreme bez Lautara Martineta, ali bi Argentinac trebalo da se vrati u konkurenciju za tim tokom pauze i da spreman dočeka okršaj sa Atalantom u Bergamu, 22. novembra. Tri dana kasnije Inter će biti domaćin Štutgartu u Ligi šampiona.

Trenutno, jedini potpuno zdrav napadač u Interu je mladi Frančesko Pio Esposito, strelac četiri gola u dosadašnjem toku sezone. Lautaro i Tiram su postigli po šest, a Boni tri.

*****

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

*****