Čemu silni milioni kad može i ovako? Prkos modernom fudbalu, jeftini golgeteri pokorili Evropu

Gustavo Varela, Lasin Sinajoko i Niklas Filkrug. Tri različite priče, tri različita prvenstva i zajednički imenitelj - za njihov učinak klubovi nisu morali da izdvoje bogatstvo.

U Italiji je najprijatnije iznenađenje Gustavo Varela. Napadač Monce postigao je devet golova u Seriji A, čime je novembarsku pauzu dočekao na prvom mestu liste strelaca. Njegov učinak dobija još više na značaju kada se zna da ga je Monca letos dovela iz Benfike za svega 2.500.000 evra. U vremenu kada se za perspektivne napadače izdvajaju iznosi koji su nekada bili rezervisani za najveće svetske zvezde, Varela je postao primer da dobro obavljen posao na tržištu ne mora da bude praćen astronomskom cenom.

©Reuters (Gustavo Varela - prvi strelac Serije A)

Slična priča stiže iz Francuske, gde je Lasin Sinajoko sa devet golova najefikasniji igrač Lige 1. Reprezentativac Malija letos je zamenio Okser dresom FK Pariza, a njegov novi klub za transfer je izdvojio 7.500.000 evra. Sinajoko je tako nastavio da potvrđuje da velika ulaganja nisu jedini način da se dođe do napadača sposobnog da pravi razliku. Njegovih devet pogodaka već je dovoljno da se letošnji posao Pariza posmatra kao jedan od najisplativijih poteza u francuskom prvenstvu.

©AFP (Lasin Sinajoko - prvi strelac Lige 1)

Treći član ovog društva je dosta poznatiji i iskusniji od prethodne dvojice - Niklas Filkrug, a njegov slučaj možda i najbolje oslikava koliko fudbal ume da bude nepredvidiv. Nemački 33-godišnji napadač vratio se u Verder prošlog leta kao pozajmljeni igrač Vest Hema, a do reprezentativne pauze stigao je na vrh liste strelaca Bundeslige sa devet pogodaka. Dok su drugi klubovi tragali za skupocenim rešenjima u napadu, Verder je posegnuo za dobro poznatim licem i dobio golgetera koji trenutno nema efikasnijeg konkurenta u nemačkom prvenstvu.

Dakle, dva transfera ukupne vrednosti 10.000.000 evra i jedna pozajmica. To je bilo dovoljno da tri kluba dobiju najbolje strelce tri od pet najjačih evropskih liga.

©AFP (Niklas Filkrug - prvi strelac Bundeslige Nemačke)

Naravno, situacija nije svuda ista. U Premijer ligi prvo mesto na listi strelaca pripada Erlingu Halandu, napadaču Mančester Sitija, koji je postigao devet golova. Norvežanin je godinama sinonim za vrhunsku efikasnost, pa njegov položaj nikoga ne iznenađuje. U Španiji je priča još izraženija. Rafinja je sa čak 15 pogodaka najefikasniji fudbaler Primere i ujedno ima najviše golova među igračima u ligama "petice". Barselonin Brazilac tako predstavlja potpuno drugačiji primer od neočekivanih junaka iz Italije, Francuske i Nemačke.

©AFP (Nikolo Tresoldi - jedan od dvojice najboljih strelaca belgijske lige)

Zanimljivo je pogledati i kako izgleda raspored golgeterskih snaga u ostatku Evrope. U Portugalu je najefikasniji Vangelis Pavlidis iz Benfike sa 11 pogodaka, dok holandska Eredivizija ima čak četvoricu igrača na deobi prvog mesta. Vout Veghorst iz Tventea, Sven Majnans iz PSV-a, Seren Tengstet iz Go Ahed Iglsa i Brinjolfur Vilumson iz Groningena postigli su po devet golova. Slična neizvesnost vlada u Belgiji, gde su Nikolo Tresoldi iz Klub Briža i Norman Baset iz Vesterloa izjednačeni sa po osam pogodaka.

U Turskoj golgetersku trku predvodi Gift Orban iz Ameda sa deset golova, dok je u Grčkoj na vrhu Barnabas Varga iz atinskog AEK-a sa šest. Škotsko prvenstvo ima dvojicu vodećih strelaca - Kamila Durana iz Seltika i Džejkoba Marela iz Falkirka sa po sedam golova. U Rusiji su na vrhu dvojica saigrača iz Zenita, Maksim Glušenkov i Aleksandar Sobolev, sa po deset pogodaka. U ukrajinskom prvenstvu golgetersku trku predvodi Igor Krasnopir, napadač Žitomira, koji je do novembarske reprezentativne pauze postigao devet pogodaka

©AFP (Gift Orban - prvi strelac turske lige)

Ni prvenstva sa prostora bivše Jugoslavije nisu bez zanimljivih golgeterskih priča, a neke od njih dodatno potvrđuju da se efikasni napadači ne pronalaze isključivo na najpoznatijim fudbalskim tržištima.

U Srbiji je na vrhu liste strelaca Dejan Zukić iz Vojvodine sa osam pogodaka, dok je u Hrvatskoj daleko efikasniji Dion Drena Beljo, napadač zagrebačkog Dinama, koji je već 13 puta tresao protivničke mreže. U Bosni i Hercegovini vlada potpuna dominacija Zrinjskog. Mostarski klub ima dvojicu vodećih strelaca prvenstva, Nemanju Bilbiju i Antonija Ilića, sa po deset golova. U Sloveniji je najefikasniji Amadej Maroša iz Nafte Lendava sa sedam pogodaka.

Nfanli Sila - prvi strelac makedonske lige

Ipak, dve najneobičnije priče dolaze iz Crne Gore i Severne Makedonije.

Prvi strelac crnogorskog šampionata je Abderahman Susi, Marokanac koji je za barski Mornar postigao 11 golova. Još zanimljivije je kako je stigao do Bara. Mornar ga je letos doveo iz Al Dafre, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i to bez obeštećenja. Dakle, još jedan primer fudbalera koji je klub koštao praktično ništa, a zauzvrat mu doneo dvocifren broj pogodaka već do novembra.

Međutim, možda i najneobičniji put do vrha liste strelaca imao je Nfanli Sila, gvinejski napadač Tikveša iz Kavadaraca, koji je postigao deset golova u prvenstvu Severne Makedonije. Sila je letos stigao iz Dumlupinara, kluba sa severnog dela Kipra, teritorije čiji fudbalski klubovi ne učestvuju u zvaničnom sistemu Kiparskog fudbalskog saveza, već imaju sopstveno prvenstvo. Reč je o takmičenju izvan sistema UEFA, pa je put gvinejskog napadača od takvog fudbalskog okruženja do najboljeg strelca jedne evropske nacionalne lige prilično nesvakidašnji.

©MN Press (Dejan Zukić - prvi strelac Mozzart Bet Superlige Srbije)

Sve ove brojke predstavljaju samo presek pred novembarsku reprezentativnu pauzu. Do kraja sezone ostalo je dovoljno vremena da se poredak potpuno promeni, da favoriti preuzmu primat i da se potvrdi kvalitet najskupljih napadača.

Ipak, jedno je već sada jasno. Dok fudbalsko tržište iz godine u godinu pomera granice i sve češće meri vrednost napadača devetocifrenim iznosima, Varela, Sinajoko i Filkrug pokazali su da se golovi ne kupuju nužno najvećim novcem. Ponekad je dovoljno pronaći pravog igrača pre nego što njegova cena eksplodira.