Kad je bal, nek’ je bal: Pola Evrope postalo ljubičasto, stigao i Violin šlag na Reform tortu

Beto se u italijanski fudbal vraća tri godine nakon odlaska iz Udinezea, gde je prethodno ostavio veoma dobar utisak. Za Zebre je odigrao 65 utakmica i postigao 22 gola, uključujući 11 pogodaka u sezoni 2021/22 i još deset u narednoj.

U leto 2023. godine Everton je za njega platio čak 30.000.000 evra, ali Portugalac na Ostrvu nije uspeo da ponovi brojke iz Serije A. Za tri godine u dresu Karamela odigrao je 113 utakmica u svim takmičenjima i postigao 25 golova, dok je u Premijer ligi ukupno bio strelac 20 puta na 99 nastupa. Ipak, prošla sezona bila mu je najbolja u Engleskoj, pošto je mrežu tresao devet puta. Sada se vraća tamo gde je već pokazao da ume da bude opasan.

Fjorentina je u njemu pronašla naslednika Kena, koji je posle odličnog perioda u ljubičastom dresu krenuo put Koma. Italijanski reprezentativac odlazi na pozajmicu uz obavezni otkup vredan 40.000.000 evra, pa je Viola morala brzo da pronađe čoveka koji će preuzeti odgovornost u napadu.

Beto je zbog toga mnogo više od još jednog imena na dugom spisku ovog leta. Od njega se očekuje da bude čovek koji će napad Fjorentine nositi na svojim leđima. Fizički snažan, neugodan u duelima i sposoban da napadne prostor, Portugalac sada ima priliku da oživi italijanski deo svoje karijere.

A pogled na kompletan posao Fjorentine pokazuje zašto se može reći da je pola Evrope ovog leta postalo ljubičasto.

Na Artemio Franki stigao je čitav kontingent novih lica. Fjorentina je dovela Krista Inao Oulaija iz Trabzona za 26.000.000 evra, Artura Atu iz Udinezea za 25.000.000, Matea Pelegrina iz Parme za 22.500.000 i Beta iz Evertona za 18.000.000 evra.

Tu su i brazilski štoper Vijeri, koji je stigao iz Gremija za 15.000.000 evra, kao i Đovani Fabijan iz Bolonje za 13.000.000. Marko Brešanini je iz Atalante doveden za 10.000.000 evra, dok je 19-godišnji Viktor Valdepenjas stigao iz Real Madrid Kastilje za 8.000.000 evra.

Fjorentina je istovremeno koristila i pozajmice kako bi dodatno proširila roster. Aliju Enžije stigao je iz Torina za 4.000.000 evra na ime pozajmice, kao i Pedro Gonsalveš iz Sportinga za 2.500.000, Aleks Himenez iz Bornmuta za 2.000.000, Žoao Mario iz Juventusa za 1.800.000, a Radu Dragušin iz Totenhema za 1.500.000 evra. Na kraju je stigao i Njonto iz Lidsa, čija pozajmica košta još 1.000.000 evra, uz otkupnu klauzulu od 15.000.000.

Kada se saberu svi poslovi, Fjorentina je ovog leta potrošila ogroman novac i napravila jednu od najambicioznijih rekonstrukcija u italijanskom fudbalu. Od mladih talenata do iskusnih igrača, od Serije A do Premijerlige, Portugala, Španije, Brazila i Turske – gotovo da nema dela fudbalske Evrope koji nije ostavio neki trag na novoj „Violi“.

Posebno je impresivno što je Fjorentina uspela da reaguje praktično istog dana kada je ostala bez svog prvog napadača. Kean je otišao u Komo za potencijalnih 40.000.000 evra, a odgovor iz Firence bio je Beto za 18.000.000, uz još dva ofanzivna imena koja dodatno povećavaju konkurenciju.

Beto, Njonto i Gonsalveš tako predstavljaju završni deo slagalice, ali teško da je neko mogao da zamisli da će Fjorentina ovog leta sastavljati baš ovakvu ekipu. Viola je očigledno rešila da ne štedi ni na novcu ni na idejama. Skoro 150.000.000 evra otišlo je na nova imena, a ljubičasta boja ovog leta proširila se od Firence na gotovo čitavu fudbalsku mapu Evrope.

I ako je već trebalo staviti tačku na ovakav prelazni rok, onda je red bio da dođe i jedna ozbiljna zvezda. Beto je stigao kao šlag. A Fjorentina sada može da posluži Reform tortu i vidi da li će joj ovako skup recept konačno doneti sezonu za pamćenje.