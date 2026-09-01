Maler za malerom: Balogun nije prošao lekarske u Evertonu

Ostaće tako Monako bez očekivanih 45.000.000 evra, možda i dodatnih 5.000.000 koji su bili dogovoreni kroz bonuse, a ostaće i bez defanzivca Erika Lire, koji je čekao da se oslobodi mesto igrača van Evropske unije. Kako Balogun, po svemu sudeći, ostaje bar još neko vreme u Monaku, transfer Meksikanca verovatno neće biti realizovan.

Nije, međutim, saopšteno gde je tačno zapelo na lekarskim pregledima, odnosno da li su Evertonovi lekari otkrili neki problem kod Baloguna ili su jednostavno procenili da usled neigranja od Mundijala nije dovoljno fizički spreman za ono što se od njega očekuje u engleskom klubu. Svakako, biće to dodatan problem za Dejvida Mojesa koji je u američkom napadaču video zamenu za povređenog novajliju Kristijana Nergorda.

Prodaji Baloguna u Everton radovao se i Arsenal, zbog ranije dogovorenih 17,5 odsto kada je prodao Amerikanca Monaku za 30.000.000 evra. Moglo je od ovog posla londonskom klubu da pripadne skoro 9.000.000, ipak, moraće još da sačeka i nada se da će napadač Kneževa nastaviti da daje golove i ponovo obezbedi unosno obeštećenje za transfer.

Podsetimo, Folarin Balogun je ponikao u Arsenalu, potom je igrao na pozajmicama u Midlsbrou i Remsu, da bi ga avgusta 2023. otkupio Monako. Nedavno je napunio 25 godina, tako da ima još vremena za veliku prodaju kao što je trebalo da bude ova u Everton.