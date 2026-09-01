Sergej zaređao sa golovima pred start Lige nacija (VIDEO)

Pored asistencije za našeg fudbalera, doskorašnji napadač Vest Hema Krisensio Samervil upisao se i u strelce u 23. minutu. I on je u odličnoj formi, pošto je dao dva i asistirao za dva gola u prva četiri nastupa Al Hilal od dolaska iz Londona za 64.500.000 evra. Samervil je, takođe, iznudio crveni karton za Meriha Demirala u nadoknadi prvog poluvremena. Zapravo, Turčin je izuzetno oštro startovao i dobio drugi žuti...

Večerašnji derbi i debi u Saudijskoj Arabiji po lepom će pamtiti i Oli Votkins, koji je u finišu meča stavio tačku na rezultat. Bio je to njegov prvi gol u prvom nastupu po transferu iz Aston Vile za skoro 60.000.000 evra.

Zahuktava se Al Hilal u napadu na 10. titulu, posle decenije čekanja. A, Sergej Milinković Savić se već zahuktao. Do utakmice sa Grčkom čekaju ga još četiri klupska izazova, tri u prvenstvu Saudijske Arabije i jedan u azijskoj Ligi šampiona, protiv katarske Al Garafe.