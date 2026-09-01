Sergej zaređao sa golovima pred start Lige nacija (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 22:35
Reprezentativac Srbije pogodio u trećem uzastopnom meču za Al Hilal i najavio pobedu u derbiju
Veliki derbi saudijskog fudbala između Al Hilala i Al Ahlija pripao je domaćinu iz Rijada sa 3:0, a vodeći gol u meču postigao je Sergej Milinković-Savić. Reprezentativac Srbije već u 9. minutu iskoristio je odlično dodavanje Samervila i načeo velikog rivala za četvrtu uzastopnu pobedu Al Hilala na startu sezone.
U sjajnoj formi je ekipa Simonea Inzagija, ali nas mnogo više raduje golgeterski niz srpskog veziste pred start Lige nacija. Pogodio je Sergej u tri uzastopne utakmice Al Hilala, a ima i jednu asistenciju. Dvaput je dao prvi gol u meču i jednom drugi, što dodatno daje na značaju njegovom učinku i raduje navijače Srbije pred utakmice sa Grčkom (24. septembar), Holandijom (27. septembar, 4. oktobar) i Nemačkom (1. oktobar).
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Pored asistencije za našeg fudbalera, doskorašnji napadač Vest Hema Krisensio Samervil upisao se i u strelce u 23. minutu. I on je u odličnoj formi, pošto je dao dva i asistirao za dva gola u prva četiri nastupa Al Hilal od dolaska iz Londona za 64.500.000 evra. Samervil je, takođe, iznudio crveni karton za Meriha Demirala u nadoknadi prvog poluvremena. Zapravo, Turčin je izuzetno oštro startovao i dobio drugi žuti...
Večerašnji derbi i debi u Saudijskoj Arabiji po lepom će pamtiti i Oli Votkins, koji je u finišu meča stavio tačku na rezultat. Bio je to njegov prvi gol u prvom nastupu po transferu iz Aston Vile za skoro 60.000.000 evra.
Zahuktava se Al Hilal u napadu na 10. titulu, posle decenije čekanja. A, Sergej Milinković Savić se već zahuktao. Do utakmice sa Grčkom čekaju ga još četiri klupska izazova, tri u prvenstvu Saudijske Arabije i jedan u azijskoj Ligi šampiona, protiv katarske Al Garafe.
SAUDIJSKA ARABIJA (ZAOSTALI MEČ), 3. KOLO
Utorak
Al Hilal - Al Ahli 3:0 (2:0)
/Milinković-Savić 9, Samervil 23, Votkins 86/