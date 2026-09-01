Mančesterska dribling divizija! Da se Premijer ligi zavrti u glavi
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 22:28
Iliman Endijaje zvanično stigao u Siti, Građani imaju tri od četiri najbolja driblera engleske elite
Videli smo za vikend Rajana Šerkija kako, po ko zna koji put od dolaska u Mančester Siti, pravi čarlamu u protivničkoj odbrani. Šegači se Francuz, mota loptu, izvodi kerefeke i radi stvari koje malo koji fudbaler u Premijer ligi, pa i u Evropi može sa loptom. A nije najučinkovitiji dribler Građana. Zapravo, neće biti ni među tri na Etihadu, jer je Siti upravo predstavio Ilimana Endijaea.
Kada je Liverpul stavio veto na odlazak Kodija Gakpa, Siti je eksperno reagovao, iskoristio to što je Rišarlison pokvario posao Totenhemu koji je imao dogovor sa Senegalcem i namamio jednog od najboljih driblera Premijer lige na Etihad. U Evertonovu kasnu već se slilo 70.000.000 evra fiksno, a još 6.000.000 Karaleme mogu da inkasiraju na ime bonusa.
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I sada možemo da pričamo o mančesterskoj dribling diviziji. Jer Enco Mareska u timu ima Žeremija Dokua, čoveka sa najviše uspešnih driblinga iz prošle sezone (84), Endijajea kao vicešampiona pomenutog segmenta (73), te Antoana Semenja koji je minulu sezonu završio na četvrtom mestu najproduktivnijih driblela engleske elite (59). Dakle, tri o četiri fudbalera sa najviše uspešnih driblinga igraju za Siti. Kada na to dodamo Rajana Šerkija (51) koji je na osmom mestu, jasno vam je da će se rivalima na Ostrvu tek vrteti u glavi, da će biti izvrnutih zglobova, padova na zadnjicu i još više poteza zbog kojih publika dolazi na stadione.
Iz vizure Evertona, strašan posao i druga najveća prodaja u istoriji iza rekordera Romelua Lukakua koji se 2017. godine preselio u Mančester Junajted za 84.700.000 evra. Karamele su leta 2024. dovele Endijajea iz Marselja za 18.000.000 evra, a posle svega 17 golova i četiri asistencije na 74 utakmice, uspele su da ga prodaju za četiri puta veći novac. Ali kao i mnogim majstorima fudbala, Endijae nije onaj kojem treba suditi isključivo na osnovu brojki.
„Celog života sam radio za ovakvu priliku. Mančester Siti je jedan od najboljih klubova na svetu. Odrastajući, gledao sam kako ovaj klub osvaja sve. Sada imam priliku da ispišem svoje poglavlje u izuzetnoj priči i svim silama ću se truditi da je iskoristim“, poručio je Senegalac po dolasku na Etihad.
Prvi utisak - Mančester Siti je napravio kvalitativni skok na desnom krilu zamenivši Savinja Endijaeom. Sa potpisom Senegalca, Sitijem letnji ceh skočio je na 381.000.000 evra, a sa Encom Fernandezom čiji transfer treba da odjekne pre zatvaranja prelaznog roka, eto Sitija na preko pola milijarde.