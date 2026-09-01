Mančesterska dribling divizija! Da se Premijer ligi zavrti u glavi

Videli smo za vikend Rajana Šerkija kako, po ko zna koji put od dolaska u Mančester Siti, pravi čarlamu u protivničkoj odbrani. Šegači se Francuz, mota loptu, izvodi kerefeke i radi stvari koje malo koji fudbaler u Premijer ligi, pa i u Evropi može sa loptom. A nije najučinkovitiji dribler Građana. Zapravo, neće biti ni među tri na Etihadu, jer je Siti upravo predstavio Ilimana Endijaea.

Kada je Liverpul stavio veto na odlazak Kodija Gakpa, Siti je eksperno reagovao, iskoristio to što je Rišarlison pokvario posao Totenhemu koji je imao dogovor sa Senegalcem i namamio jednog od najboljih driblera Premijer lige na Etihad. U Evertonovu kasnu već se slilo 70.000.000 evra fiksno, a još 6.000.000 Karaleme mogu da inkasiraju na ime bonusa.