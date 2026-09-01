Sjajan finiš Sevilje na pijaci: Dva kapitalca u sat vremena
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 22:45
Preprodajom Luke Stasena i Feliksa Korea Andalužani bi mogli značajno da poprave finansijsku situaciju idućeg leta
Imajući u vidu vrlo delikatnu finansijsku situaciju, odnosno ograničene mogućnosti s kojima barata ovog leta, Sevilja je sjajno odradila finiš prelaznog roka. U razmaku od sat vremena, na aerodrom San Pablo noćas su sletela dva zaista vredna pojačanja. Napadač Luka Stasen (21) i levo krilo Feliks Korea (25).
Posebno je interesantna priča mladog Belgijanca, koji spada u najtalentovanije golgetere u Francuskoj već neko vreme. Njega je Sent Etjen kupio još 2024, kao 18-godišnjaka (za 10.000.000 evra), a onda mu nije dozvolio da ode kad je ispao u Ligu 2. Prošlog leta Pariz je nudio čak 30.000.000, međutim odgovor je bio odričan. Potraživanje: 42.000.000! I sve je propalo.
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Bez obzira na nezadovoljstvo, Stasen je odigrao vrlo dobru sezonu, postigao 11 i namestio devet pogodaka. Ipak, kako slavni klub nije uspeo da se vrati u Ligu 1, ovoga puta morao je da popusti. Sevilja se javila i pobedila konkurenciju u vidu Galatasaraja, Trabzona, Benfike, Porta, Sanderlenda... Dogovor je sledeći: 2.000.000 evra za jednogodišnju pozajmicu, pa potencijalni otkup za 25.000.000.
Jasna je, naravno, nada Andalužana: uz dobru sezonu u La ligi Stasen bi mogao ozbiljno na 'nabilduje' cenu, a onda nakon otkupa ne bi bila isključena preprodaja za 30, 40, možda i 50 miliona.
Po sličnom principu dogovoreno je i brzonogo krilo Lila Feliks Korea, s tim što španske kolege još nisu objavile koliko bi iznosio eventualni otkup idućeg leta.