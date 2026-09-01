Sjajan finiš Sevilje na pijaci: Dva kapitalca u sat vremena

Imajući u vidu vrlo delikatnu finansijsku situaciju, odnosno ograničene mogućnosti s kojima barata ovog leta, Sevilja je sjajno odradila finiš prelaznog roka. U razmaku od sat vremena, na aerodrom San Pablo noćas su sletela dva zaista vredna pojačanja. Napadač Luka Stasen (21) i levo krilo Feliks Korea (25).

Posebno je interesantna priča mladog Belgijanca, koji spada u najtalentovanije golgetere u Francuskoj već neko vreme. Njega je Sent Etjen kupio još 2024, kao 18-godišnjaka (za 10.000.000 evra), a onda mu nije dozvolio da ode kad je ispao u Ligu 2. Prošlog leta Pariz je nudio čak 30.000.000, međutim odgovor je bio odričan. Potraživanje: 42.000.000! I sve je propalo.