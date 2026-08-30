Kad je Murići raspoložen Fenerbahče brzo lomi protivnike

Oguz Ajdin je sa levog krila uputio niski centaršut, Murići je došao do lopte i odlično je iskontrolisao. Poslao je snažan udarac u ugao protivničgog gola za 1:0.

Upisao se tako u strelce na trećem uzastopnom meču. Posle Konje je prošle srede zatresao i mrežu Olimpik Liona u Francuskoj, u pobedi sa 2:1 koja je Fener odvela u Ligu šampiona. Posle tog uspeha jasno je bilo da će Fenerbahče sa puno pozitivne energije dočekati ovu utakmicu.

20.30: (1,45) Bešiktaš (4,40) Čorum (7,50) MR

I to se videlo na terenu. Mogao je Fener još mnogo ranije da reši pitanje pobednika, ali Mejson Grinvud i Jalčin Kajan nisu uspeli da savladaju Okana.

Konačno, kapitulirao je golman Samsuna u 50. minutu. Irfan Kahveči je proigrao Ajdina, a on je preciznim šutem posle asistencije upisao i pogodak na ovom meču.

Dalje je ostalo samo Feneru da rutinski završi posao i sačuva prednost. Tako je i bilo, pa je upisao drugu pobedu u Superligi i ostao na -1 u odnosu na Galatasaraj. Deluje da je u Istanbulu već zaboravljeno na onaj poraz od Genčlerbirligija na premijeri...

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TURSKA, 3. KOLO

Petak

Genčlerbirligi - Erzurum 1:1 (0:0)

/Traore 66 - Tozlu 55/

Subota

Konja – Kodžaeli 1:2 (1:0)

/Zukru 39ag – Haidara 72, Altunbas 86/

Galatasaraj – Geztepe 3:2 (1:1)

/Sančez 33, Sara 55, Osimen 63pen – Miroši 16, Žuan 65/

Gazijantep – Rize 1:2 (0:2)

/Aris 90+1ag – Bulut 12, Sou 35/

Nedelja

Bašakšehir – Kasimpaša 1:1 (1:0)

/Šomurodov 18 – Dijabate 81/

Ejup – Alanja 2:1 (1:1)

/Abdulahi 39, Žil 90+4 - Usluoglu 1/

Samsun – Fenerbahče 0:2 (0:1)

/Murići 3, Ajdin 50/

Ponedeljak

20.30: (3,45) Amed (3,45) Trabzon (2,00) MR

20.30: (1,45) Bešiktaš (4,40) Čorum (7,50) MR

*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax