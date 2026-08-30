Kad je Murići raspoložen Fenerbahče brzo lomi protivnike
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 22:35
Fenerbahče golom Albanca iz Prizrena ponovo došao do pobede, ovog puta na gostovanju Samsunu sa 2:0 (1:0)
U strašnoj je formi Vedat Murići, a dok je tako za Fenerbahče nema zime. Ponovo je 32-godišnji Albanac rođen u Prizrenu bio junak istanbulskog tima, ovog puta u pobedi nad Samsunom sa 2:0 (1:0) u 3. kolu Superlige Turske.
Kao i pre nedelju dana protiv Konje (4:2) Murići je načeo rivala u uvodnoj fazi utakmice. Ovog puta mu je bilo potrebno tri minuta da probije otpor nepredvidljivog Samsuna.
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Oguz Ajdin je sa levog krila uputio niski centaršut, Murići je došao do lopte i odlično je iskontrolisao. Poslao je snažan udarac u ugao protivničgog gola za 1:0.
Upisao se tako u strelce na trećem uzastopnom meču. Posle Konje je prošle srede zatresao i mrežu Olimpik Liona u Francuskoj, u pobedi sa 2:1 koja je Fener odvela u Ligu šampiona. Posle tog uspeha jasno je bilo da će Fenerbahče sa puno pozitivne energije dočekati ovu utakmicu.
20.30: (1,45) Bešiktaš (4,40) Čorum (7,50) MR
I to se videlo na terenu. Mogao je Fener još mnogo ranije da reši pitanje pobednika, ali Mejson Grinvud i Jalčin Kajan nisu uspeli da savladaju Okana.
Konačno, kapitulirao je golman Samsuna u 50. minutu. Irfan Kahveči je proigrao Ajdina, a on je preciznim šutem posle asistencije upisao i pogodak na ovom meču.
Dalje je ostalo samo Feneru da rutinski završi posao i sačuva prednost. Tako je i bilo, pa je upisao drugu pobedu u Superligi i ostao na -1 u odnosu na Galatasaraj. Deluje da je u Istanbulu već zaboravljeno na onaj poraz od Genčlerbirligija na premijeri...
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TURSKA, 3. KOLO
Petak
Genčlerbirligi - Erzurum 1:1 (0:0)
/Traore 66 - Tozlu 55/
Subota
Konja – Kodžaeli 1:2 (1:0)
/Zukru 39ag – Haidara 72, Altunbas 86/
Galatasaraj – Geztepe 3:2 (1:1)
/Sančez 33, Sara 55, Osimen 63pen – Miroši 16, Žuan 65/
Gazijantep – Rize 1:2 (0:2)
/Aris 90+1ag – Bulut 12, Sou 35/
Nedelja
Bašakšehir – Kasimpaša 1:1 (1:0)
/Šomurodov 18 – Dijabate 81/
Ejup – Alanja 2:1 (1:1)
/Abdulahi 39, Žil 90+4 - Usluoglu 1/
Samsun – Fenerbahče 0:2 (0:1)
/Murići 3, Ajdin 50/
Ponedeljak
20.30: (3,45) Amed (3,45) Trabzon (2,00) MR
20.30: (1,45) Bešiktaš (4,40) Čorum (7,50) MR
*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax