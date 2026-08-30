Kraj sveta - Lacio otvorio sezonu sa dve pobede; Inter preveslao 'filijalu'

Nema Lacio 12 igrača, ali ima dva pobede na startu Serije A. Možda je kraj sveta blizu jer mu je ovo tek treći put od 2010, a prvi od 2021. godine da je sezonu otvorio duplom pobedom. U rimskom hramu fudbala pala je Đenova, a ponovo je, ako i u prvom kolu protiv Bolonje, čovek odluke bio Davide Fratezi - 1:0.

Tribine Olimpika odavno nisu bile praznije. Lacijeva publika dala se u radikalni bojkot kako bi pokazala nezadovoljstvo gazdovanjem Klaudija Lotita. Klub koji je poslednje četiri sezone imao u proseku blizu 30.000 vlasnika sezonskih karata, je u aktuelnu ušao sa tek nešto više od 2.000 pretplatnika.

Lacio poslednje tri sezone nije ozbiljan faktoru u italijanskom fudbalu. Evropa ga zaobilazi, nema velikih i skupih kupovina fudbalera. Poslednji, relativno veći transfer bio je dolazak Vedata Murićija iz Fenerbahčea 2020. godine za koji je izdvojeno 20.000.000 evra... A i on se ispostavio kao apsolutni promašaj. Ovog leta, opklada Bjankoćelestih bio je Davide Fratezi, naizgled isluženi vezista koji je imao status prekobrojnog u Interu. A i tu je bilo poteškoća i sramote. Serija A je isprva stopirala transfer iz Intera, jer bi priroda dogovora narušila finansijsko poslovanje Lacija, pa su dva kluba morala da menjaju formulu. Ali kada je sve to pregrmeo, Lacio je dobio vezistu koji rešava utakmice.

Sredinom prvog poluvremena, Fratezi je dovoljno dobro poklopio centaršut Nuna Tavaresa, a njegova završnica ispostavila se dovoljno za pobedu nad Đenovom. Fratezi je tako postao tek treći vezsta u istoriji Lacija u eri tri boda, koji je bio strelac u uvodna dva kola Serije A. To je pošlo za rukom samo još Huanu Sebastijanu Veronu u sezoni 1999/2000, odnosno Demetriju Albertiniju takmičarske 2003/04. Sa dve pobede sezonu je otvorio i Fratezijev bivši klub, mada se to, naravno, od Intera kao šampiona Italije i očekivalo. Nisu Nerazuri na Sardiniji bili ubedljivi kao u prvom kolu protiv Monce kojoj su dali četiri gola, ali su uspeli da preveslaju 'filijalu' Kaljari - 0:1. Nisu Sardi filijala Intera u pravom smislu reči, ali jesu klub sa kojim je Inter prilično često umeo da poslu i šalje mu igrače koji nisu mogli do minutaže na Đuzepe Meaci. Branilac titule je isljučivo sopstvenom krivicom dozvolio domaćinu da se nada do samog kraja.

Presudio je gol Hakana Čalhanoglua iz devetog minuta. Iako nije idealno zahvatio loptu Turčin je zatresao mrežu van šesnaesterca što znači da od njegovog dolaska u Inter leta 2022. godine, samo dva igrača imaju više golova van šesnaesterca u ligama petice - Hari Kejn (16) i Kilijan Embape (22). U nastavku utakmice, sevalo je pred golom Elije Kaprilea, iskusni golman je branio šta je bilo do njega i radovao se brojnim promašajima Intera koji je meč završio sa xG (očekivani broj golova) blizu četiri. A onda su silne prošuštene prilike mogle da koštaju Nerazure. Adopo je natrčao na loptu, gađao sa desetak metara, a Jan Bisek intervenisao i sprečio Inter da ispusti bodove na Sardiniji.