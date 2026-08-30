Nova brutalna partija Karlika i pobeda Južnog Sudana

Probao je u prvom da razigra ostale, ali nije to išlo tako jednostavno. Dok je on to pokušavao, Tunis koji u sastavi nema nijedno makar malo poznatije ime je držao korak za Južnim Sudanom. Onda je Karlik ubacio u brzinu više, preuzeo utakmicu u svoje ruke i na kraju je priveo kraju sa linije slobodnih bacanja.

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Uz njega, valja istaći Majoka Denga koji je ubacio 16 poena, dok je Bot Gač brojao do 10. Na drugoj strani Jacine Toumi je dao 24 poena, 14 je dodao Fires Lahijani, a po 11 su ubacili Mohamed Mnafed i Omar Abada.

Karlik je definitivno spreman za novu sezonu u dresu Partizan Mozzart Bet. Doći će u Beograd već u takmičarskom ritmu i neće trebati da hvata priključak. Čak će ostali morati da prate njega. Ostaje samo da se lider crno-belih uigra sa novim saigračima i sezona može da počne.