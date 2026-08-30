Dolijala i Mladost! Teže je izgovoriti ime strelca, nego što je IMT-u bilo da dobije utakmicu
Vreme čitanja: 6min | ned. 30.08.26. | 22:55
Novobeograđani zasluženo slavili protiv anemičnog rivala, golovima Tienderbeoga i Keite
Glavna vest nakon ove utakmice jeste da je Crvena zvezda ostala jedina neporažena ekipa ove sezone u Mozzart Bet Superligi. Dolijala je i Mladost, koja se nije ni pojavila na meču protiv IMT-a u Loznici. Ni traga onoj poletnosti protiv Partizana od pre nedelju dana. Za bezvoljno i bezlično izdanje protiv svojih prošlosezonskih ‘dobrotvora’ (odigravši časno i takmičarski protiv TSC-a u poslednjem kolu, Novobeograđani su delimično pomogli Lučancima da ostanu superligaši) zasluženo su kažnjeni prvim ovosezonskim porazom, tek drugim prvenstvenim u poslednjih pet i po meseci.
IMT se vratio na pobednički kolosek posle tri “sušna” kola u kojima je osvojio samo bod i dao samo jedan gol. U utakmici toliko siromašnog sadržaja da ju je lakše prepričati nego izgovoriti puno ime i prezime prvog strelca, pogocima Žozuea Vendkunija Tienderbeoga iz 37. 84. i Šarlija Keite iz 84. minuta, nominalni domaćin slavio je sa 2:0 na Lagatoru.
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U IMT-u uporno furaju svoj fazon i iznova i iznova promovišu nove mlade fudbalere. Konkretno, na ovoj utakmici, svoje prve minute u dresu Novobeograđana, i to kao starteri, zabeležili su napadač Lazar Cvijetić (2008. godište) i defanzivni vezista Ibrahima Kebe, ovoletošnji novajlija.
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U izveštajima sportske štampe iz nekih tamo, osamdesetih godina prošlog veka, za prvo poluvreme ovakve utakmice pisalo bi: novinarske beležnice ostale su potpuno prazne. Maltene 37 minuta ničega, pa gol Tienderbeoga. Nijedan žuti karton, samo jedan korner. Doduše, i potpuna terenska nadmoć IMT-a, ali to nije nešto čudno za utakmice Mladosti. Vrlo brzo su Traktoristi vraćali loptu u sopstveni posed, ali uglavnom nisu znali šta bi sa njom protiv standardno dobro postavljene zone Lučanaca. Ipak, bili su dovoljno strpljivi da sačekaju krucijalnu grešku rivala.
Ćirković je dugo vagao šta će sa loptom, pa ju je uputio po zemlji kroz sredinu ka Todosijeviću koji je bio leđima okrenut u odnosu na Šapića i vrlo neoprezan u tom duelu. Moglo bi da se diskutuje kolika je tu čija odgovornost, dodavača i onog koji je loptu trebalo da primi, tek nije ovo prvi put Šapiću ove sezone da mu se isplati agresivnost i pravovremena reakcija. Lopta je stigla do Tienderbeoga, a ovaj u punom naletu sebi stvara poziciju za šut i šalje je u suprotan donji ugao Stamenkovićevog gola.
U prvom delu drugog poluvremena presing IMT-a delovao je još jači, Mladost bukvalno nije uspevala da poveže ni dva pasa. Čančarević ostaje neocenjen, jer su jedina dva udarca gostiju išla van okvira gola - Ćirićev iz prvog pored, a Tašovskog u drugom poluvremenu preko gola. Mogao je Radočaj da pobedu svog tima učini ubedljivijom još u 74. minutu, ali je njegov pokušaj završio na stativi. Učinio je to Keita deset minuta kasnije u akciji dvojice rezervista. Ispucanu loptu golmana glavom je skrenuo Tadija Cojić, asistirao Keiti koji je oran za igru ušao na teren i to krunisao pogotkom.
MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
IMT - MLADOST 2:0 (1:0)
/Tienderbeogo 37, Keita 84/
Loznica. Stadion Lagator.
Gledalaca: Predrag Janjuš.
Žuti kartoni: Glišić (IMT).
IMT (4-2-3-1): Čančarević- - Delmas 6, Sisako 6,5, Šapić 7, Martos 6,5 - Novičić 6,5, Tienderbeogo 7 (od 90+1. Akrofi) - Radočaj 6,5 (od 90+1. Radivojević), Kebe 6 (od 76. Keita 7), Glišić 6 (od 80. Luković) - Cvijetić 5,5 (od 76. Cojić 6,5).
MLADOST (5-4-1): Stamenković 5 - Varjačić 5, Andrić 5, Ćirković 5, Joksimović 5 (od 85. Džon Meri), Cvetković 5 - Kijevčanin 5 (od 46. F. Žunić 5), Jovančić 5 (od 65. Marković 5), Ćirić 5 (od 78. Đokić), Tašovski 5 - Todosijević 5 (od 65. Bojić 5).
Igrač utakmice: Tienderbeogo (IMT) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/
Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)
/Sadi 62 – Vidakov 86/
Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)
/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/
Nedelja
Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)
/Ivanić 57, Abu Fani 90/
IMT - Mladost 2:0 (1:0)
/Tienderbeogo 37, Keita 84/
Ponedeljak
19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)
***Kvote su podložne promenama