Dolijala i Mladost! Teže je izgovoriti ime strelca, nego što je IMT-u bilo da dobije utakmicu

Glavna vest nakon ove utakmice jeste da je Crvena zvezda ostala jedina neporažena ekipa ove sezone u Mozzart Bet Superligi. Dolijala je i Mladost, koja se nije ni pojavila na meču protiv IMT-a u Loznici. Ni traga onoj poletnosti protiv Partizana od pre nedelju dana. Za bezvoljno i bezlično izdanje protiv svojih prošlosezonskih ‘dobrotvora’ (odigravši časno i takmičarski protiv TSC-a u poslednjem kolu, Novobeograđani su delimično pomogli Lučancima da ostanu superligaši) zasluženo su kažnjeni prvim ovosezonskim porazom, tek drugim prvenstvenim u poslednjih pet i po meseci.

IMT se vratio na pobednički kolosek posle tri “sušna” kola u kojima je osvojio samo bod i dao samo jedan gol. U utakmici toliko siromašnog sadržaja da ju je lakše prepričati nego izgovoriti puno ime i prezime prvog strelca, pogocima Žozuea Vendkunija Tienderbeoga iz 37. 84. i Šarlija Keite iz 84. minuta, nominalni domaćin slavio je sa 2:0 na Lagatoru.