Kada sam video Pekovića... Nisam ništa mogao da pitam tog čoveka

Polagali su velike nade u dvostrukom šampiona u zakucavanjima, pokušali su da ga izgrade da bude primarni poenter i možda i glavni igrač ekipe, ali nekako u Minesoti nikada nije kliknulo. Posebno kada su Endrju Vigins i Karl Entoni Tauns stigli kao dva prva pika zaredom i preuzeli da to bude njihova ekipa, pa je bilo jasno da će do rastanka doći. Trejdovan je u Čikago Bulse, iz kojih je kasnije otišao u Sakramento Kingse, gde je i dalje, mada će ga oni otpustiti zbog prevelike plate i da se napravi mesta za mlade igrače.

Može se za njega reći da je sada već veteran jer je igrao sa Nikolom Pekovićem, Kevinom Lavom i mnogima koji ili više nisu uopšte u ligi ili su treneri ili su u završnoj godini karijere, tako da je video sve i svašta. A posebno ga je bio strah od Pekovića, kog nije smeo da pita da mu ustupi broj 14, koji je nosio na koledžu.

U podkastu The WAE Show ispričao je zanimljivu anegdotu.

"Pre nego što sam došao u NBA, navikao sam da nosim broj 14 i nisam želeo da uzmem broj osam. Moj otac je takođe nosio 14, pa sam tokom ruki sezone želeo da uzmem taj broj. Onda sam video Pekovića... Broj 14 je bio njegov i nisam mogao da ga pitam da mi ga ustupi. Plašio sam se. Imao je skoro 140 kilograma. Ne, nisam mogao ništa da pitam tog čoveka. Ali bio sam veliki fan Kobija, pa sam zato uzeo broj osam na kraju", prisetio se Lavin.

Peković je u NBA karijeri igrao samo za Minesota Timbervulvse od 2010. do 2016. godine, a posle te sezone je završio karijeru zbog povreda, može da se kaže veoma rano, u 31. godini. Odigrao je 271 utakmicu i u proseku ima 12,6 poena i 6,7 skokova po meču u tom periodu. Najbolja sezona bila mu je 2013/14, kada je imao 17,5 poena i 8,7 skokova u proseku.