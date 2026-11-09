(Starsport)
KRAJ: Crvena zvezda – Slovan 91:80
Najnovije vesti
pon. 09.11.26. | 19:41
Pratite dešavanja sa meča ABA lige na Mozzart Sportu
ABA LIGA, 7. KOLO
Crvena zvezda – Slovan Bratislava 91:80
/29:28, 22:18, 21:14, 19:20/
Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hasan Bajgorić, Lazar Knežević, Tadej Venta
Crvena zvezda: Motli 7, Džons 4, Vajler Beb 6 (8 as), Batler 18 (5as), Davidovac 2, Dobrić 13, Izundu 6, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 7, Odželej 3, Kremer 12
Slovan Bratislava: Bjukenan 18, Buje 4, Ford 7, Kovač 6, Abram 9, Bluje 6, Rožanek 0, Bačvić 5, Nikolić 15, Pavelka 0, Skins 2, Drežnjak 8
Komentari / Podeli vest
KK Crvena zvezdaUŽIVOABA ligaKK Slovan Bratislava
tagovi
Obaveštavaj me
KK Crvena zvezda
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
ponedeljak | 09.11.2026.
utorak | 10.11.2026.
sreda | 11.11.2026.