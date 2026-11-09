(Starsport)
(Starsport)

KRAJ: Crvena zvezda – Slovan 91:80

pon. 09.11.26. | 19:41

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ABA LIGA, 7. KOLO

Crvena zvezda – Slovan Bratislava 91:80
/29:28, 22:18, 21:14, 19:20/

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)
Sudije: Hasan Bajgorić, Lazar Knežević, Tadej Venta

Crvena zvezda: Motli 7, Džons 4, Vajler Beb 6 (8 as), Batler 18 (5as), Davidovac 2, Dobrić 13, Izundu 6, Đurišić 5, Boldvin 8, Medarević 7, Odželej 3, Kremer 12

Slovan Bratislava: Bjukenan 18, Buje 4, Ford 7, Kovač 6, Abram 9, Bluje 6, Rožanek 0, Bačvić 5, Nikolić 15, Pavelka 0, Skins 2, Drežnjak 8

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