Kada će više to uigravanje?

Bio je potreban ovakav meč Crvenoj zvezdi, jer je uigrana i dobro upakovana četa Radomira Kokovića predstavljala teži poligon nego primer radi Partizan. Samo što prolazno vreme nije dobro. Imaće crveno-beli još meč protiv niškog Radničkog, a potom će se rasuti širom sveta i nastaviti sa reprezentativnim obavezama.

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Start u evropskim kvalifikacijama je tu, iza ćoška. Ostalo je da tim Alberta Rijere odigra još 180 takmičarskog fudbala i potom ode na noge Luganu, koji je u ovom trenutku sve ono što Zvezda nije. Nije tim vrhunskog kvaliteta, ali je posložen sistem, sa tačnim mehanizmima. To ne sluti na dobro.

Jer se audicija Alberta Rijere možda i nenadanno produžila. Bilo je svima simpatično u početku što rođeni Majorčanin pruža šansu igračima sa dna lestvice i dobija nove adute. Sada već nije.

Niko ovde ne govori o podršci i poverenju novom treneru. Treba Albert Rijera da dobije vreme, i da na ovaj period, a i onaj u budućnosti, gleda samo kao na prolazno vreme. Uostalom, zvezdaška javnost je želela dugo trenera ovakvog profila. I niko ne sme da pomisli da Rijeru baca pod voz. Koliko god trenutna situacija izgleda, da se tako izrazimo, neperspektivno. Vreme je da se iza nekog stane, posebno što u prvenstvu Rijera ima više nego lagodnu situaciju.

Međutim, možda je sazreo trenutak da nekadašnji trener Ajntrahta i Celja donese neke teške odluke. Jer teško da u ovom trenutku i najzagriženiji navijač najtrofejnijeg srpskog kluba zna prvu postavu.

Rijera ne odustaje od igre sa trojicom pozadi, ostao je tvrd kada je reč o implementiranju bekova. Ostalo je vrlo diskutabilno.

Imala je Crvena zvezda četiri meča u domaćem prvenstvu za 15 dana. I pored ozbiljnog kvaliteta bio je to jako težak period, koje je crveno-bele učvrstio na liderskoj poziciji sa četir boda više od Vojvodine. Gledajući učinak nema tu mnogo šta da se zameri Rijeri. Ovo je drugi najbolji start Crvene zvezde u poslednjih deset godina (prethodne sezone pod Milojevićem crveno-beli slavili na deset mečeva). Performans je daleko od idealnog.

Posebno u poslednjoj trećini terena. Crvena zvezda teško stvara šanse, još teže daje golove. Čak i retko šutira na gol rivala.

Tačno je i da je Rijerina obaveza da mu igrači dolaze na trening sa osmehom na licu. Bnije bilo odbačenih, pa je tako od 5. septembra šansu dobilo 23 igrača.

Malo je konstantnih. Pored neprikosnovenog Mateusa, svih 360 minuta odigrao je Gaštarov, još jedan bonus Gudelj stao je na 300. Dobro se kotiraju Elšnik (279), Nakajama (270), Dijeng (248), Kostov (245). Zanmiljivo je da je u mečevima sa Partizanom, Radnikom, IMT-om i Železničarom, Aleksandar Katai participirao sa samo 99 minuta. Marko Arnautović je odigrao nešto više od pola sata.

Naravno, postoji faktor i povreda. Najuticajniji igrač tima Rade Krunić je povređen, u Pančevu su u isto vreme na klupi bili Ivanić, Katai, Arnautović, i Timi Maks Elšnik. U Luganu će sve biti drugačije.

Samo što pre da počne to uigravanje.