Spisak Srbije za Ligu nacija: Nema otpisanih! Tu su Tadić, Sergej, Vlahović, Kostić...
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 10:09
Selektor Paunović pozvao 28 igrača za četiri utakmice
Otkrio je karte Veljko Paunović! Dugo se čekao ovaj spisak igrača na koje računa za Ligu nacija, još od junskih otkaza, da bi se videlo da li će selektor da napravi rez, da neke igrače odstrani iz tima. Odgovor je – neće.
Paunović je danas objavio spisak fudbalere na koje računa za predstojeće četiri utakmice Lige nacija. Na njemu je 28 imena, a vidi se da su sve udarne igle Orlova tu. Od povratnika Dušana Tadića do Dušana Vlahovića, Luke Jovića, Sergeja Milinkovića Savića, Filipa Kostića, Nikole Milenkovića... Tu su i Strahinja Pavlović i Andrija Živković, koji su se od prvotimaca jedini pojavili u junskom prozoru.
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Prema tome, Paunović je rešio da pređe preko toga što su mu igrači pre četiri meseca okrenuli leđa – iako je čak tada razmišljao o odlasku – okrenuo novi list i sve ih pozvao da počnu ispočetka.
Na spisku nema povređenih Aleksandra Mitrovića, Predraga Rajkovića i Nikole Milenkovića. Nisu pozvani ovog puta Andrija Maksimović, Petar Stanić, Stefan Bukinac, Miloš Veljković, Ognjen Mimović...
Na spisku ima i novih imena. Tu je bekovski tandem Vojvodine Lazar Nikolić - Petar Sukačev, pa Stefan Džodić iz Almerije, Nikola Simić iz Partizana...
Na Paunovićevom spisku su:
Golmani: Vanja Milinković Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija),
Igrači odbrane: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsun), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Lazar Nikolić (Vojvodina),
Sredina terena: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Sergej Milinković Savić (Al Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (ALmerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen),
Napadači: Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Braga).
Reprezentacija Srbije će takmičenje u Ligi nacija početi u četvrtak (24. septembar) protiv Grčke na Marakani, tri večeri kasnije će dočekati Holandiju, a onda će ići u goste Nemačkoj (1. oktobar), pa Holandiji (4. oktobar). Preostale dve utakmice u grupi igraće u novembru.