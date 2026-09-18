Spisak Srbije za Ligu nacija: Nema otpisanih! Tu su Tadić, Sergej, Vlahović, Kostić...

Otkrio je karte Veljko Paunović! Dugo se čekao ovaj spisak igrača na koje računa za Ligu nacija, još od junskih otkaza, da bi se videlo da li će selektor da napravi rez, da neke igrače odstrani iz tima. Odgovor je – neće.

Paunović je danas objavio spisak fudbalere na koje računa za predstojeće četiri utakmice Lige nacija. Na njemu je 28 imena, a vidi se da su sve udarne igle Orlova tu. Od povratnika Dušana Tadića do Dušana Vlahovića, Luke Jovića, Sergeja Milinkovića Savića, Filipa Kostića, Nikole Milenkovića... Tu su i Strahinja Pavlović i Andrija Živković, koji su se od prvotimaca jedini pojavili u junskom prozoru.