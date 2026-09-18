I Hari Kejn o Zlatnoj lopti: Ne volim da pričam o sebi, neka govore moja 73 gola

Pa opet, Kejn je, kao i uvek, skroman kada govori o Zlatnoj lopti.

“Komplikovano je to. Nikada nisam voleo da previše pričam o sebi. Sve što bih rekao jeste d je prošla sezona bila neverovatna, i za mene lično, i za ceo tim. Ubedljivo najbolja sezona u mom životu. I tačno je ta 73 gola, drugi najbolji učinak u istoriji fudbala, govore sami za sebe. Ekstremno sam ponosan i mogu samo da zahvalim saigračima i svima drugima koji su mi pomogli da to uradim. Ali Zlatna lopta nije u mojim rukama. Zavisi od ljudi koji glasaju. Što se mene tiče, prošla sezone je već prošlost. Sada sam koncetrisan na novu sezonu i jedva čekam da vidim koliko mogu”, rekao je Kejn u intervjuu za Marku.

A, može mnogo. I što je stariji čini se da može sve više.

“Fudbal je nekad stvar tajminga. To što sam u Bajernu, sa sjajnim timom oko sebe, dozvoljava mi da postižem mnogo golova i učestvujem u igri, u pasovima, odbrani, svemu onome u čemu uživam u želji da pomognem timu. Iskreno, fizički i psihički se osećam boljeg nego ikada. I moram da to iskoristim, jer ništa nije večno”.

Nije se dakle umorio od proslava golova?

“Nikada. Postići gol je najbolji mogući osećaj. Neverovatna doza adrenalina. I ogromno osećanje olakšanja. Već sada znam da je to osećanje koje će mi nedostajati kada prestanem da igram”.

Nazad na Zlatnu loptu, ove sezone će, tek da se obeleži njena 60. godišnjica, biti uručena u Londonu. I mnogi su to nekako povezali sa favorizovanjem Kejna, mada je to samo jedna teorija zavere. Za Harija ipak lep detalj.

“Da, mnogi su mi ljudi to pomenutili, možda je dobar znak to što se ove godine uručuje u mom rodnom gradu. Jeste čudan osećaj, videćemo šta će da se desi”.

(©Reuters)

E sad, Hari Kejn je tip čoveka koji neće plakati i ako ne dobije Zlatnu loptu. Ima već dve Zlatne kopačke za najboljeg strelca Starog kontinenta. Ove je na četiri utakmice postigao šest golova, ali ako osvoji I treću Zlatnu kopačku popeće se na pobedničko postolje, jer će ispred njega ostati samo Lionel Mesi sa šest i Kristijano Ronaldo sa četiri.

“Mesi i Ronaldo su dominirali fudbalom čitavu jednu generaciju. Oni su dvojica najboljih u istoriji. I samo pominjanje mog imena u toj konverzaciji je nešto posebno. Od mene se, kao napadača, golovi očekuju. Zlatna kopačna nije moj jedini cilj, ali naravno da znam da bi njeno evenutalno osvajanje značilo i da sam pomogao timu. Tako da me to motiviše. Svaki put kad sam je osvojio, želeo sam još jednu, pa još jednu. Ni sada nije drugačije”.

O pomenutom Mesiju, samo o superlativu, iako je na ovogodišnjem Mundijalu baš njegova Argentina sprečila Kejna i Englesku da se prvi put posle 1966. domognu finala.

“Težak dan za mene, težak način da budeš eliminisa. Ali imam toliko poštovanja prema Mesiju. Gledam sam ga kako raste kao fudbaler. On je neverovatan igrač, a kako mi kažu oni koji ga poznaju i neverovatna osoba. Sreo sam ga samo nekoliko puta, ali deluje kao skroman čovek. Uvek mu je tim ispred njega. Mislim da je zato i Argentina bila toliko uspešna. Sećam se samo da sam ga zagrlio i poželeo mu sreću u finalu. To nije bio naš Mundijal, ali to jeste poenta Mundijala: da se najbolji igrači sudare na velikoj sceni. Uvek će neko da bude poraćen. Ali moraš digneš glavu i pokažeš poštovanje rivalu. To je važno. Posebno prema Leu s obzirom na to koliko je dugo neverovatan”.

Još jedna fudbalska legenda, mada ne igračka nego trenerska, dobija Kejnove komplimente. Marka se prirodno posebno interesovana za njegov odnos sa Žozeom Murinjom iz perioda u Totenhemu.

“Obožavam Žozea. Imali smo sjajan odnos, mada se nije završilo kako smo želeli jer Žoze nas nije vodio u finalu Liga kupa (dobio otkaz u aprilu). Ali imao sam sjajan odnos, igrao sam tada neke od najboljih utakmica. Osvojio sam Zlatnu kopačku, u istoj sezoni imao najviše asistencija. On mi je dao mnogo slobode da budem ono što jesam. Da igram slobodno, da se spuštam duboko po optu. On razume sve detalje igre, da li sa loptom ili bez njeg, sve razume. Veliko poštovanje za njega”.

No, na aktuelne teme. Kejn se vraća na reprezentativnu scenu na utakmici Engleske sa Španijom u Ligi nacija.

“Teško je. Španija je evropski i svetski šampion. Bili smo im veoma blizu u ove dve godine, ali oni su otišli do kraja, mi nismo. Mnogo ih poštujemo. Ali to je prilika da i mi krenemo dobro. Španija je osvojila Ligu nacija pre koju godinu i to im je pomoglo da dobace do nivoa na kome su danas. Mi u Engleskoj treba da se pogledamo u ogledalo. Dugo nemamo trofej, možda sada možemo da ga uzmemo u Ligi nacija. To bi nam pomoglo pred Euro 2028, na domaćem terenu”, završio je Kejn.