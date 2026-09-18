Alonsovo osveženje, ali ne i reset Čelsija: Ako tražim savršenstvo, biću frustriran

Pune ruke posla ima nekadašnji stučnjak Bajera iz Leverkuzena, koji se neočekivano kratko zadržao na klupi Reala. Potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Plavcima i krenuo u misiju ozdravljenja velikana koji se strukturalno menja, bez večinskog uticaja Toda Bolija . Amerikanizacija Čelsija ništa dobro nije donela posle najbolje ere kluba kada je ruski oligarh Roman Abramovič bio na čelu.

Ne igra Čelsi Evropu, pa će Alonso sav akcenat baciti na domaće takmičenje, pre svega na Premijer ligu. Dve startne pobede nad Fulamom i Brajtonom, uz čak sedam postignutih golova, najavile su renesansu Plavaca, ali je usledilo buđenje iz sna, poraz na Emiratima (1:2) od Arsenala i samo remi sa Halom (2:2) prošle nedelje na Stamford Bridžu. U međuvremenu je razbijen Lidsu u Liga kupa Engleske sa 6:3.

Alonso je u intervjuu za Skaj Sports rekao da je Čelsiju ovog leta bilo potrebno osveženje, ali ne i potpuni reset.

“Bilo je potrebno da se donesu odluke u drugom pravcu”, istakao je Alonso i dodao:

“Moja glavna briga je tim, igrači koje imamo, u kojoj su fazi karijere, u kojim trenucima želimo da ih dovedemo, šta imamo, šta možemo da poboljšamo. To su za mene bile važne odluke, važne stvari koje je trebalo analizirati pre nego što smo došli ovde. Kada smo se složili da želimo da idemo u jednom pravcu, reč je bila o donošenju odluka. Neke od njih smo usvojili, druge ćemo morati usvojiti, ali smo u sve njih uvereni”.

Plavci napadački izgledaju mnogo bolje, potentnije, ali odbrana prima mnogo golova. Teško se čuva stečena prednost.

“Sada je vreme za takmičenje. Ne radi se o poboljšanju, sada je važno da sa timom vredno radimo, da se poboljšavamo, znajući da moramo da učimo iz grešaka, iz dobrih stvari takođe, i mi smo u tom trenutku. Ako tražim savršenstvo, uvek ću biti frustriran. Ono što tražim jeste da dostignem dobar nivo, kontinuitet, dobru čvrstinu; da budem tim koji zna šta će da uradi i da ima to samopouzdanje i ubeđenje kad god se suoči sa bilo kakvim protivnikom. U procesu smo. Stići ćemo tamo kada neki procesi budu brži ili duži, ali radimo na tome da imamo taj osećaj i kada vidite da izlazimo na teren, imamo to uverenje da znamo šta ćemo da uradimo”.

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Govorio je mladi stručnjak i o promenama unutar kluba, o vlasničkoj strukturi.

“Moramo brzo da učimo jer je konkurencija u Premijer ligi žestoka i siguran sam da će Čelsi prvog dana i Čelsi poslednjeg dana u Premijer ligi biti drugačiji i siguran sam da će biti bolji”, istakao je Alonso.