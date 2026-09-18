Alonsovo osveženje, ali ne i reset Čelsija: Ako tražim savršenstvo, biću frustriran
Vreme čitanja: 4min | pet. 18.09.26. | 10:20
Plavci su bolji sa novim menadžerom koji obećava još bolji tim nego što je sada. Posle samo boda u prethodna dva kola Premijer lige, ovog petka (21.00) gostuju komšijama Brentfordu u prvom meču petog kola
Lepo je gledati Čelsi ove sezone pod komandom Ćabija Alonsa. Utegao je baskijski stručnjak Plavce, vratio u život Kola Palmera posle očajnih 365 dana engleskog superstara (nije se našao na Tuhelovom spisku za Mundijal), a papreno plaćeni Morgan Rodžers se pokazao kao pun pogodak. Ipak, ostaje pitanje koji su krajnji dometi tima iz zapadnog Londona?
Jasno je da je borba za titulu sa Arsenalom i Mančester Sitijem nemoguća misija, ali Liga šampiona je realan domet dvostrukog šampiona Evrope. Alonsov Čelsi sigurno će biti bolji od prošlosezonskog sa Encom Mareskom i Lijamom Roseniorom, koji se prilično izblamirao zauzevši deseto mesto.
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Ne igra Čelsi Evropu, pa će Alonso sav akcenat baciti na domaće takmičenje, pre svega na Premijer ligu. Dve startne pobede nad Fulamom i Brajtonom, uz čak sedam postignutih golova, najavile su renesansu Plavaca, ali je usledilo buđenje iz sna, poraz na Emiratima (1:2) od Arsenala i samo remi sa Halom (2:2) prošle nedelje na Stamford Bridžu. U međuvremenu je razbijen Lidsu u Liga kupa Engleske sa 6:3.
21.00: (2,70) Brentford (3,50) Čelsi (2,50) MR
Pune ruke posla ima nekadašnji stučnjak Bajera iz Leverkuzena, koji se neočekivano kratko zadržao na klupi Reala. Potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Plavcima i krenuo u misiju ozdravljenja velikana koji se strukturalno menja, bez večinskog uticaja Toda Bolija. Amerikanizacija Čelsija ništa dobro nije donela posle najbolje ere kluba kada je ruski oligarh Roman Abramovič bio na čelu.
Alonso je u intervjuu za Skaj Sports rekao da je Čelsiju ovog leta bilo potrebno osveženje, ali ne i potpuni reset.
“Bilo je potrebno da se donesu odluke u drugom pravcu”, istakao je Alonso i dodao:
“Moja glavna briga je tim, igrači koje imamo, u kojoj su fazi karijere, u kojim trenucima želimo da ih dovedemo, šta imamo, šta možemo da poboljšamo. To su za mene bile važne odluke, važne stvari koje je trebalo analizirati pre nego što smo došli ovde. Kada smo se složili da želimo da idemo u jednom pravcu, reč je bila o donošenju odluka. Neke od njih smo usvojili, druge ćemo morati usvojiti, ali smo u sve njih uvereni”.
Plavci napadački izgledaju mnogo bolje, potentnije, ali odbrana prima mnogo golova. Teško se čuva stečena prednost.
“Sada je vreme za takmičenje. Ne radi se o poboljšanju, sada je važno da sa timom vredno radimo, da se poboljšavamo, znajući da moramo da učimo iz grešaka, iz dobrih stvari takođe, i mi smo u tom trenutku. Ako tražim savršenstvo, uvek ću biti frustriran. Ono što tražim jeste da dostignem dobar nivo, kontinuitet, dobru čvrstinu; da budem tim koji zna šta će da uradi i da ima to samopouzdanje i ubeđenje kad god se suoči sa bilo kakvim protivnikom. U procesu smo. Stići ćemo tamo kada neki procesi budu brži ili duži, ali radimo na tome da imamo taj osećaj i kada vidite da izlazimo na teren, imamo to uverenje da znamo šta ćemo da uradimo”.
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Govorio je mladi stručnjak i o promenama unutar kluba, o vlasničkoj strukturi.
“Moramo brzo da učimo jer je konkurencija u Premijer ligi žestoka i siguran sam da će Čelsi prvog dana i Čelsi poslednjeg dana u Premijer ligi biti drugačiji i siguran sam da će biti bolji”, istakao je Alonso.
Posle samo boda u prethodna dva kola Premijer lige, Čelsi gostuje komšijama Brentfordu u malom londonskom obračunu. Briga Alonsa je povreda Žoaa Pedra koji se povukao iz reprezentacije Brazila, ali postoji mogućnost da bude u konkurenciji za prvi meč petog kola. Roviti su Kaisedo, Emega, Palestra i Henderson, ali će verovatno sva četvorica biti u timu za duel sa komšijama iz zapadnog Londona. Razdaljina između stadiona ovih timova iz Londona je oko 10 kilometara.
Pčelice su i dalje bez poraza, jedan od sedam timova u Premijer ligi, uz samo jednu pobedu u prvom kolu kada je razbijen Totenhem sa 3:0.
Čelsi nije poražen od gradskog rivala na poslednjih pet utakmica. Prošle sezone na stadionu Brentforda bilo je 2:2, dok su Plavci slavili na Stamford Bridžu sa 2:0. Poslednja četiri gostovanja Čelsija Pčelicama završene su bez pobednika.
PREMIJER LIGA – 5. KOLO
Petak
21.00: (2,70) Brentford (3,50) Čelsi (2,50) MR
Subota
13.30: (2,15) Totenhem (3,45) Aston Vila (3,35) MR
16.00: (1,80) Everton (3,60) Ipsvič (4,60) MR
16.00: (4,80) Brajton (4,00) Arsenal (1,70) MR
16.00: (1,63) Njukasl (3,90) Hal Siti (5,50) MR
18.30: (1,62) Notingem Forest (4,10) Koventri (5,35) MR
Nedelja
15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR
15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR
15.00: (1,30) Mančester Siti (5,50) Sanderlend (10,0) MR
17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR
***kvote su podložne promenama