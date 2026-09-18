Markec ponovo u srpskom fudbalu! Nosiće belo-crni dres
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 10:44
Čukarički potpisao jednogodišnji ugovor sa nekadašnjim reprezentativcem Srbije
Čitali ste već na stranicama Mozzart Sporta da postoji realna mogućnost da Čukarički aktivira bombu prelaznog roka i vrati u srpski fudbal Lazara Markovića. Nekadašnji reprezentativac Srbije je nekoliko dana trenirao sa Brđanima, osluškivao vesti iz inostranstva, a onda odlučio da ostane u elitnom rangu ovdašnjeg fudbala
Čukarički je obelodanio da je potpisao jednogodišnji ugovor sa Lazarom Markovićem. Na Banovo brdo popularni Markec stiže kao slobodan igrač, posle isteka saradnje sa kiparskim Apolonom.
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Reč je o fudbaleru sa izuzetno bogatom internacionalnom karijerom, koji je tokom prethodnih 15 godina nastupao u Srbiji, Portugalu, Engleskoj, Turskoj, Belgiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Kipru.
Marković je rođen 2. marta 1994. godine u Čačku, prve fudbalske korake napravio je u Borcu, a još kao 12-godišnjak stigao je u Partizan. Za prvi tim crno-belih debitovao je u maju 2011. godine, a vrlo brzo postao je jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera svoje generacije.
Sjajne partije u Partizanu preporučile su ga Benfiki, u koju je prešao 2013. godine. Već u prvoj sezoni u Lisabonu osvojio je prvenstvo i Kup Portugala, a sa Benfikom je stigao i do finala Lige Evrope. U portugalskom prvenstvu te sezone odigrao je 26 utakmica i postigao pet golova.
Usledio je veliki transfer u Liverpul u leto 2014. godine. U dresu engleskog velikana Marković je odigrao 34 utakmice u svim takmičenjima i postigao tri gola, a tokom perioda pod ugovorom sa klubom sa Enfilda nastupao je i za Fenerbahče, Sporting iz Lisabona, Hal siti i Anderleht. Kasnije je igrao i za Fulam.
U septembru 2019. godine vratio se u Partizan, gde je proveo još tri sezone, a potom ponovo krenuo u inostranstvo. Nastupao je za Gazijantep, kao pozajmljeni igrač za Trabzonspor, potom za Banjijas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a poslednji angažman imao je u Apolonu iz Limasola.
Marković iza sebe ima i značajnu reprezentativnu karijeru. Za A selekciju Srbije debitovao je još u februaru 2012. godine protiv Jermenije, a u dresu sa državnim grbom odigrao je 22 utakmice i postigao tri gola.