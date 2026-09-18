Markec ponovo u srpskom fudbalu! Nosiće belo-crni dres

Marković je rođen 2. marta 1994. godine u Čačku, prve fudbalske korake napravio je u Borcu, a još kao 12-godišnjak stigao je u Partizan. Za prvi tim crno-belih debitovao je u maju 2011. godine, a vrlo brzo postao je jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera svoje generacije.

Reč je o fudbaleru sa izuzetno bogatom internacionalnom karijerom, koji je tokom prethodnih 15 godina nastupao u Srbiji, Portugalu, Engleskoj, Turskoj, Belgiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Kipru.

Sjajne partije u Partizanu preporučile su ga Benfiki, u koju je prešao 2013. godine. Već u prvoj sezoni u Lisabonu osvojio je prvenstvo i Kup Portugala, a sa Benfikom je stigao i do finala Lige Evrope. U portugalskom prvenstvu te sezone odigrao je 26 utakmica i postigao pet golova.

Usledio je veliki transfer u Liverpul u leto 2014. godine. U dresu engleskog velikana Marković je odigrao 34 utakmice u svim takmičenjima i postigao tri gola, a tokom perioda pod ugovorom sa klubom sa Enfilda nastupao je i za Fenerbahče, Sporting iz Lisabona, Hal siti i Anderleht. Kasnije je igrao i za Fulam.

U septembru 2019. godine vratio se u Partizan, gde je proveo još tri sezone, a potom ponovo krenuo u inostranstvo. Nastupao je za Gazijantep, kao pozajmljeni igrač za Trabzonspor, potom za Banjijas iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a poslednji angažman imao je u Apolonu iz Limasola.

Marković iza sebe ima i značajnu reprezentativnu karijeru. Za A selekciju Srbije debitovao je još u februaru 2012. godine protiv Jermenije, a u dresu sa državnim grbom odigrao je 22 utakmice i postigao tri gola.