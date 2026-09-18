Đorđe Ivelja vodi OFK Beograd protiv Radničkog

Uostalom, upravo je Kruniću Đorđe Ivelja bio jedan od saradnika, a u istom svojstvu je ostao proletos, kad je ulogu glavnokomandujućeg obavljao Jovan Damjanović .

Sa Damjanovićem na klupi Romantičari su krajem prošle sezone igrali u plej-ofu, dok na početku ovog prvenstva imaju samo dve pobede iz devet utakmica i nalaze se na desetoj poziciji na tabeli. Sve to će probati da promene protiv Radničkog 1923, koji je u seriji sjajnih rezultata pod vođstvom Feđe Dudića.

Ivelja je tokom igračke karijere sedam godina bio član OFK Beograda, a pre povratka na Omladinski stadion radio je kao trener u Brodarcu.