Đorđe Ivelja vodi OFK Beograd protiv Radničkog
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 10:47
Tokom pauze sledi izbor novog šefa stručnog štaba
Izabrao je OFK Beograd Mozzart Bet trenera. Ne trajnog, već privremenog. Posle rastanka sa Jovanom Damjanovićem, Romantičare će nakratko voditi – Đorđe Ivelja.
Sportski žurnal je preneo kako će Ivelja sedeti na klupi plavo-belih u subotnjem susretu sa kragujevačkim Radničkim, a da će tokom pauze zbog obaveza reprezentacija klub odlučiti ko će ga zameniti u nastavku sezone. Nekadašnji vezista ne poseduje PRO licencu, potrebnu za vođenje utakmica u Mozzart Bet Superligi, i to je jedini detalj koji ga ograničava da već sad postane stalni šef stručnog štaba, iako uživa poverenje Sima Krunića i ostalih članova rukovodstva.
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Uostalom, upravo je Kruniću Đorđe Ivelja bio jedan od saradnika, a u istom svojstvu je ostao proletos, kad je ulogu glavnokomandujućeg obavljao Jovan Damjanović.
Sa Damjanovićem na klupi Romantičari su krajem prošle sezone igrali u plej-ofu, dok na početku ovog prvenstva imaju samo dve pobede iz devet utakmica i nalaze se na desetoj poziciji na tabeli. Sve to će probati da promene protiv Radničkog 1923, koji je u seriji sjajnih rezultata pod vođstvom Feđe Dudića.
Ivelja je tokom igračke karijere sedam godina bio član OFK Beograda, a pre povratka na Omladinski stadion radio je kao trener u Brodarcu.