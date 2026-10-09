Kada nije tu, Santos nema karakter: Vratio se Nejmar, dao dva penala i napakostio Flamengu

Kada Nejmar nije u timu Santosa, ekipa Alaksija Stivala Kuke ne gubi samo na kvalitetu, već je karakterno drastično slabija. To se na najbolji način videlo u današnjem derbiju protiv Flamenga, u kom je iskusni as zaigrao u drugom poluvremenu i sa dva postignuta gola sa bele tačke sprečio lidera na tabeli da osvoji sva tri boda – 2:2 (0:2).

Slavni brazilski as, koji je pauzirao više od mesec dana zbog povrede zadnje lože, ušao je sa klupe na startu drugog poluvremena i sa dva precizna udarca sa bele tačke sprečio poraz svog tima. Santos je sotao na osmoj poziciji, dok Flamengo rizikuje da mu se Palmeiras ozbiljno pribiližo.