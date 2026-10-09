Kada nije tu, Santos nema karakter: Vratio se Nejmar, dao dva penala i napakostio Flamengu
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 03:02
Bez pobednika u uzbudljivom derbiju brazilskog prvenstva, gosti ispustili dva gola prednosti – 2:2
Kada Nejmar nije u timu Santosa, ekipa Alaksija Stivala Kuke ne gubi samo na kvalitetu, već je karakterno drastično slabija. To se na najbolji način videlo u današnjem derbiju protiv Flamenga, u kom je iskusni as zaigrao u drugom poluvremenu i sa dva postignuta gola sa bele tačke sprečio lidera na tabeli da osvoji sva tri boda – 2:2 (0:2).
Slavni brazilski as, koji je pauzirao više od mesec dana zbog povrede zadnje lože, ušao je sa klupe na startu drugog poluvremena i sa dva precizna udarca sa bele tačke sprečio poraz svog tima. Santos je sotao na osmoj poziciji, dok Flamengo rizikuje da mu se Palmeiras ozbiljno pribiližo.
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Gosti iz Rio de Žaneira u potpunosti su kontrolisali dešavanja tokom prvog dela meča i zasluženo otišli na odmor sa sigurnim vođstvom. Mrežu domaćih načeo je nekadašnji fudbaler Santosa Danilo u 44. minutu posle odlične akcije i proigravanja Pedra, da bi u samom finišu poluvremena Lukas Paketa glavom krunisao centaršut Karaskala i povisio na 2:0. Santos u uvodnih 45 minuta nije imao pravi odgovor na raspoložen napad rivala, što je primoralo stručni štab na reakciju već na pauzi.
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Sve se promenilo u nastavku kada je Nejmar zamenio Filipe Kutinja i odmah uneo energiju u igru domaćih. Preokret je počeo u 71. Minutu, nakon višeminutne VAR provere i sporne situacije u kojoj je Žoržinjo dobio crveni karton zbog igranja rukom, a Santosu dodijeljen penal koji je Nejmar rutinski realizovao. Sa igračem više, Santos je pojačao pritisak, pa je u 87. minutu Luiz Arauho oborio Gabigola u kaznenom prostoru, omogućivši Nejmaru novu priliku sa bele tačke za izjednačenje i konačan rezultat.