Kakav gest Vanje Dragojevića: Zaposlenima na Teleoptiku po koverta u znak zahvalnosti
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 12:46
Doskorašnji kapiten ne zaboravlja svoje ljude – na spisku kuvari, ekonomi, portiri, zaposleni u fizo bloku, a omladinska škola dobiće kontingent lopti
Često pomislimo da su neke vrednosti zauvek iza nas. Da su ostale samo kao svedočanstvo nekih boljih vremena. I zato se posebno iznenadimo kada se uverimo u suprotno. I želimo da ih istaknemo, koliko god da namera nekog postupka nipošto nije bila da dobije medijsku pažnju. Ali kad informacija iz rubrike „lepo u fudbalu“ već stigne do nas, kako da je prećutimo...
O Vanji Dragojeviću je reč. I njegovoj, rekli bismo, vanrednoj pažnji i lepim manirima. O kućnom vaspitanju.
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Nema ni mesec dana kako je napustio Partizan. U dresu novog kluba, Glazgov Rendžersa, već je zabeležio četiri nastupa, onaj jučerašnji pamtiće dok je živ, ali svoje ljude nije zaboravio.
Naime, Vanja je zaposlenima u Partizanu koji rade u SC „Teleoptik“, poslao po jednu kovertu i u njoj nešto novca, kao znak zahvalnosti za sve što su prošli zajedno dok je fudbalski odrastao i stigao do kapitenske trake u voljenom klubu. Ne trenerima, ne igračima, već ljudima koji bi se, možda čak pomalo i pejorativno, mogli nazvati ’pomoćnim osobljem’ u klubu: kuvarima, ekonomima, portirima, zaposlenima u fizio bloku... Ukupno je, na tom spisku, 25 ljudi.
I to nije sve, omladinska škola Partizana dobiće kontingent lopti, dar novog fudbalera Glazgov Rendžersa sa brojem 22 na leđima.
Vanja je juče, u meču Liga Kupa protiv Sent Mirena, postigao spektakularan prvenac baš u tom dresu. Slučajno? Neće biti. Dobro se dobrim vraća.