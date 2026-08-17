Kakav gest Vanje Dragojevića: Zaposlenima na Teleoptiku po koverta u znak zahvalnosti

Nema ni mesec dana kako je napustio Partizan. U dresu novog kluba, Glazgov Rendžersa, već je zabeležio četiri nastupa, onaj jučerašnji pamtiće dok je živ, ali svoje ljude nije zaboravio.

Naime, Vanja je zaposlenima u Partizanu koji rade u SC „Teleoptik“, poslao po jednu kovertu i u njoj nešto novca, kao znak zahvalnosti za sve što su prošli zajedno dok je fudbalski odrastao i stigao do kapitenske trake u voljenom klubu. Ne trenerima, ne igračima, već ljudima koji bi se, možda čak pomalo i pejorativno, mogli nazvati ’pomoćnim osobljem’ u klubu: kuvarima, ekonomima, portirima, zaposlenima u fizio bloku... Ukupno je, na tom spisku, 25 ljudi.

I to nije sve, omladinska škola Partizana dobiće kontingent lopti, dar novog fudbalera Glazgov Rendžersa sa brojem 22 na leđima.

Vanja je juče, u meču Liga Kupa protiv Sent Mirena, postigao spektakularan prvenac baš u tom dresu. Slučajno? Neće biti. Dobro se dobrim vraća.