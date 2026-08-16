Udri, Vanja, pocepaj mrežu: Projektil Dragojevića zapalio Ajbroks (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 17:49
Golčina doskorašnjeg veziste Partizana na meču protiv Sent Mirena u Liga Kupu Škotske
Početak je bio loš. Na debiju protiv Hibernijana, Vanja Dragojević je napravio penal, doduše, pitanje je da li je sudija doneo ispravnu odluku ako se zna da je mladi Srbin bio držan za glavu. Posle je dobio žuti karton i trener Derek Mekines ga je izveo iz igre već na poluvremenu. Neko bi potonuo, ali ne kažu džaba za Vanju da je karakterno jedan od jačih momaka koji su se u poslednje vreme pojavili u mlađim kategorijama Partizana.
Mladi vezista je na meču protiv Sent Mirena u meču Liga Kupa Škotske postigao prvenac - i to kakav. Ne da je dao gol, nego je pocepao mrežu. Bio je prekid za Rendžers, lopta je izbijena, jedan od saigrača je glavom vratio ka Vanji, on je primio na grudi i onda - tras! Puče bomba sa skoro 30 metara iz poluvoleja koja je zapalila čuveni Ajbroks.
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Golman je paradom još više ulepšao gol, a na Vanjinu majstoriju nije ostao imun ni trener Derek Mekines koji je sa osmehom reagovao na ovaj potez mladog Srbina. Imao je Dragojević nekoliko solidnih pokušaja protiv Hibernijana iz sličnih pozicija, tad je bio neprecizan. Sad mu se vratilo. I to na spektakularan način.
Ovakvi potezi igračima vraćaju mesto u startnoj postavi. Ako Mekines ima neku dilemu, posle ovakvog Vanjinog poteza, više ne bi trebalo da je ima. Rendžers od početka sezone nije dobio nijednu utakmicu, protiv Sent Mirena bi mogao da dođe do prve. Velikom zaslugom Dragojevića.