Udri, Vanja, pocepaj mrežu: Projektil Dragojevića zapalio Ajbroks (VIDEO)

Početak je bio loš. Na debiju protiv Hibernijana, Vanja Dragojević je napravio penal, doduše, pitanje je da li je sudija doneo ispravnu odluku ako se zna da je mladi Srbin bio držan za glavu. Posle je dobio žuti karton i trener Derek Mekines ga je izveo iz igre već na poluvremenu. Neko bi potonuo, ali ne kažu džaba za Vanju da je karakterno jedan od jačih momaka koji su se u poslednje vreme pojavili u mlađim kategorijama Partizana.

Mladi vezista je na meču protiv Sent Mirena u meču Liga Kupa Škotske postigao prvenac - i to kakav. Ne da je dao gol, nego je pocepao mrežu. Bio je prekid za Rendžers, lopta je izbijena, jedan od saigrača je glavom vratio ka Vanji, on je primio na grudi i onda - tras! Puče bomba sa skoro 30 metara iz poluvoleja koja je zapalila čuveni Ajbroks.