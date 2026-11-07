PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Realova korida na Mestalji

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

1178418: VALENSIJA - REAL MADRID, 21:00, tip 2 (1,28)

I letimičan pogled na osnovne kvote daje vam jasnu sliku o Valensijim šansama da zaustavi Realov nalet i izbegne treći uzastopni poraz u međusobnim susretima. Uostalom, ako su Blankosi pre desetak dana pregrmeli Kamp Nou, zašto ne bi i Mestalju? Na ovoj utakmici u Mozzart RELAX ponudi moguća je i kombinacija 2&3+.

1178359: NOTINGEM FOREST - MANČESTER SITI, 18:30, tip 2 (1,70)

Mančester Siti je sredinu oktobra dočekao kao jedini tim sa maksimalnim učinkom u Premijer ligi, a onda je vezao poraze od Aston Vile i Brajtona. Da je na drugoj strani klub koji je u boljoj formi (četiri poraza i remi) verovatno bismo bili u dilemi. Ovako, Šumari nemaju šanse, a kada gosti povedu sa dva gola prednosti Mozzart RELAX vam zaokružuje dvojku.

1178380: ROMA - SASUOLO, 20:45, tip 1&3+ (1,50)

Sasuolo je pre oko mesec dana „ojadio“ Milan (1:1), ali od tada ne može da se pohvali rezultatima. S druge strane, Roma igra odlično i mada će da bude umorna od gostovanja Mančester Junajtedu (i neuspeha na istom) uopšte ne sumnjamo u njenu pobedu i goleadu. I jedno i drugo brže dolaze uz Mozzart RELAX. Iskombinujte.

1178379: GALATASARAJ - AMED, 17:00, tip GG3+ (1,78)

Okršaj prvog i drugog na tabeli ima i političku dimenziju s obzirom na to da Amedovu navijačku bazu uglavnom čine Kurdi, tako da će aktuelni prvak morati vraški da se potrudi da bi „uzeo meru“ novajliji. Ipak, kec je izgledan koliko i GG3+. Zbog bolje kvote biramo ovo drugo.



VREDI PROBATI



1178368: DORTMUND - ELFERZBERG, 15:30, tip 1&GG (2,20)

Dortmund je uz obilnu pomoć sreće izvukao remi u Minhenu. Ali, i sreću treba zaslužiti, a sada će biti potrebna i Elferzbergu, bez obzira na to što pokazuje zavidnu zrelost za jednog debitanta u nemačkoj eliti. To nagoveštava 1&GG, a kvota na tu kombinaciju je primamljiva. I ovaj par je u Mozzart RELAX ponudi.

1178398: OSASUNA - BILBAO, 18:30, tip 2 (2,05)

Povratak Jagobe Arasatea na klupu Osasune u Pamploni je dočekan sa oduševljenjem. Baskijac je donekle popravio situaciju, ali nedovoljno da bismo vam olako predložili keca, naprotiv, verujemo da je Bilbao nešto bliži uspehu, stoga birajte između dvojke i kombinacije X2&0-3.

1181142: VESTERLO - ŠARLROA, 16:00, tip GG4+ (2,45)

Sa prosekom od pet golova po meču Vesterlo je bez premca u Župiler ligi. Sa istom lakoćom ih i postiže i prima, pa nije nikakvo čudo što se kod kuće specijalizovao za GG4+. To je prva preporuka i kvota na nju je sjajna. Ostali saveti su 1UG2+ i dvojka (takođe vrlo isplativa).



ZA IZBEGAVANJE



1182406: DANDI JUNAJTED - MADERVEL, 16:00, tip 1 (2,00)

Iako Dandi Junajted bolje stoji na tabeli savetujemo vam da budete oprezni sa ovom utakmicom jer bodovna razlika uopšte nije toliko velika. Pritom, domaći često igraju nerešeno, a ni njihovi protivnici nisu neskloni remijima. Njihovi dueli umeju da budu tvrdi, ali ovaj obiđite.