Jokić: Pritisak u Evropi? Izgubiš dve utakmice i ne dobiješ platu
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 11:56
Srpski centar ponovo objašnjavao američkim novinarima kako je na Starom kontinentu
Prava atrakcija u Meksiku je jedan od najboljih košarkaša sveta. Nikola Jokić stigao je u Meksiko Siti sa Denver Nagetsima, gde će u subotu uveče (23.00) odmeriti snage sa Indijana Pejsersima u "CDMX areni". Imaće priliku ove godine da igra van Sjedinjenih Američkih Država, makar to bilo u komšiluku, a medijima su uvek zanimljive njegove izjave o košarci u drugim zemljama.
Ponovo su ga pitali o razlici između košarke u Evropi i SAD. Naravno i pitanje da li su sada strani igrači najbolji u NBA ligi.
"Ne znam da li je to tačno ili nije. Ima previše talentovanih igrača", započeo je.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Znao je da kaže kako je igrao u Srbiji i da mu ne smeta neprijateljska atmosfera tokom plej-ofa u protivničkim dvoranama, pa se sada opet dotakao razlike između igranja u Evropi i u NBA ligi.
"Rekao sam jedno, evropski igrači igraju pod malo većim pritiskom. Kada igrate u Evropi, ako izgubite jednu ili dve utakmice, možda nećete dobiti platu posle toga pred treću utakmicu ili tako nešto. Mi samo imamo veći pritisak".
Zna se da nije raspoložen često za priču sa novinarima, zbog čega im je dao kratke odgovore o tome da li će imati tripl-dabl i kakva ih utakmica očekuje.
"Videćemo. Ne znam da li ću to uspeti, možda i hoću. Mislim da će biti sjajna utakmica svakako".
Bila je blizu reprezentacija Srbije da savlada Amerikance na Olimpijskim igrama u polufinalu, ali je SAD uspeo da slavi posle velikog preokreta. Trelabo bi da su i glavni favoriti za dve godine na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.
"Mislim da će SAD imati sjajan tim tada, ne mislim ništa drugačije. I dalje mislim da su najbolji, ali videćemo".
Za kraj, pitali su ga ko su najbolji evropski igrači u istoriji, Top 5 konkretno. Stavio je Janisa Adetokunba, Dirka Novickog i Hakima Olajdžuvona, pre nego što je odustao i zaključio priču sa novinarima.
NBA večeras
23.00 (3,40) Indijana (16,00) Denver (1,40)
01.30 (1,45) Atlanta (16,00) Bruklin (3,20)
02.00 (2,65) Klivlend (16,00) Njujork (1,60)
02.00 (1,22) Oklahoma Siti (19,00) Vašington (5,00)
02.30 (1,45) Golden Stejt (16,00) Orlando (3,20)
03.00 (3,70) Finiks (16,00) Hjuston (1,35)