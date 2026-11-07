Jokić: Pritisak u Evropi? Izgubiš dve utakmice i ne dobiješ platu

Prava atrakcija u Meksiku je jedan od najboljih košarkaša sveta. Nikola Jokić stigao je u Meksiko Siti sa Denver Nagetsima, gde će u subotu uveče (23.00) odmeriti snage sa Indijana Pejsersima u "CDMX areni". Imaće priliku ove godine da igra van Sjedinjenih Američkih Država, makar to bilo u komšiluku, a medijima su uvek zanimljive njegove izjave o košarci u drugim zemljama.

Ponovo su ga pitali o razlici između košarke u Evropi i SAD. Naravno i pitanje da li su sada strani igrači najbolji u NBA ligi.

"Ne znam da li je to tačno ili nije. Ima previše talentovanih igrača", započeo je.