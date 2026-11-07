Parker diže Vest Hem, Ivanović se polako vraća u formu u Milvolu

To nije bilo moguće uraditi tek tako. Parker je pred današnje gostovanje Blekburnu, otkrio šta je na svom debiju na klupi Čekićara rekao svojim izabranicima u poluvremenu utakmice u Velsu.

"Možete da zamislite kako je bilo. Imali smo težak razgovor u poluvremenu. taktički sam im pomogao i rekao, OK, uradićemo to na ovaj način. Van psoeda morali smo da budemo agresivniji. Imali smo taktičke izmene i zamene igrača, nekako smo dobili više energije. Više smo rizikovali", kaže Parker.

16.00: (4,70) Blekburn (4,60) Vest Hem (1,62)

Vest Hem ulazi u susret sa osme pozicije. Nije daleko od vrha, za vodećim Midlsbroom zaostaje svega pet bodova i može se reći da Parker ima pristojnu šansu da uradi ono zbog čega je doveden.

Reč je o nekadašnjem kapitenu Vest Hema, koji je kao trener postao pravi specijalista za uvođenje timova u Premijer ligu. Uradio je to do sada tri puta i to sa tri različita kluba, Fulamom, Bornmutom i Barnlijem, tako da i u upravi Vest Hema veruju da može isto i sa njima.

"Najpozitivnija stvar je ono što smo videli u drugom poluvremenu. Ti momci su došli tamo posle dva poraza. Igrati u Kardifu i imati zaostatak od tri gola na poluvremenu, mogu samo da zamislim kako su se osećali. Pokazali su da imaju karakter i time sam najviše zadovoljan", dodao je Parker.

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On je nekada kao igrač napustio Vest Hem u momentu kada su 2011. ispali iz lige. Prešao je u Totenhem. Glavna uzadanica Vest Hema sada, kapiten Džared Bouen, rešio je da ostane veran klubu koji mu je sve. Parker kaže da ga je to iznenadilo.

"To je neverovatno i samo pokazuje koliko voli ovo mesto i kako se tu oseća. Sam je doneo tu odluku. Svi ga u klubu i među navijačima jako poštuju, to mnogo znači. Ja sam pre 15 godina uradio nešto sasvim drugačije. Malo sam iznenađen time, ali sam svakako srećan što je sa nama", kaže Parker.

16.00: (2,00) VBA (3,70) Milvol (3,50)

Ovo popodneva biće zanimljivo i na drugim terenima. Milvol od 16.00 gostuje Vest Bromvič Albionu i sva je prilika da bi oporavljeni Mihailo Ivanović opet mogao da zaigra.

Srpski napadač polako pronalazi formu posle duže pauze zbog povrede metatarzalne kosti. Igrao je i pre nekoliko dana protiv Birmingema, njegov tim je izgubio sa 3:0, a on je na terenu bio u prvom poluvremenu.

Čini se da je Aleks Nil još oprezan što se tiče minutaže, pa je tako Novosađanin na mečevima sa Portsmutom, Derbijem i Birmingemom na terenu proveo ukupno 89 minuta.

"Mihailo je bio briljantan kada je ušao na meču sa Derbijem. Namestio je četvrti gol, ali je stvorio još nekoliko prikika. dao je Marku Sajksu loptu na tacni, isto i Romu Ezeu, zaista sam bio zadovoljan kako je odigrao. Bio je veoma, veoma dobar", zadovljan je Aleks Nil.

Milvol je u poslednjih pet kola upisao samo jednu pobedu, ali Lavovi se i dalje bore sa brojnim povredama.

"Ono što će biti sjajno za sve nas je kada se Ivanović vrati u punu formu i kada se vrate i Džoš Koburn, Tajrik Arkonte, Kasper de Nor, Matis Servais, Luk Jensen. Bićemo bolji tim, neka u to niko ne sumnja", zaključio je menadžer Milvola.

ČEMPIONŠIP, 15. KOLO

Petak

Derbi - Bolton 3:1 (0:1)

/Nijamb 46, Robinson 49, Bruster 90+4 - Rodriges 42/

Subota

13.30: (3,45) Reksam (3,80) Vulverhempton (2,05)

13.30. (2,95) Bristol Siti (3,60) Norič (2,35)

13.30. (2,25) Portsmut (3,40) Stouk (3,20)

16.00: (4,70) Blekburn (4,60) Vest Hem (1,62)

16.00: (1,65) KPR (4,00) Linkoln (4,90)

16.00: (2,00) VBA (3,70) Milvol (3,50)

16.00: (3,50) Čarlton (3,80) Šefild Junajted (2,00)

16.00: (1,85) Birmingem (3,70) Svonsi (4,00)

16.00: (2,05) Kardif (4,00) Barnli (3,15)

16.00: (5,90) Preston (4,50) Sautempton (1,50)

16.00: (5,60) Votford (4,90) Midlsbro (1,50)

*** kvote su podložne promenama