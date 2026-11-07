Mašina ubacila u petu brzinu i ne misli da stane

PSŽ je u seriji od 10 trijumfa u svim takmičenjima pred dolazak slabašne Troe ( 21.05) u Grad svetlosti. Nema sumnje da se pitanje pobednika ne postavlja. U kakvoj je formi domaćin, gosti mogu samo da mole boga da mašinerija španskog stručnjaka otalja posao u 10. kolu Lige 1.

Povreda Hviče Kvarachelije (van stroja do kraja sezone zbog operacije kolena) i izostanak Usmana Dembelea nisu uzdrmale tim. Ima Enrike široku klupu, napadače koji su strah i trepet za protivničke golmane. Dezire Due blista, Feran Tores se pokazao kao veliko pojačanje, a tu je i trio fantastiko na sredini terena: Vitinja , Fabijan Ruiz i Žoao Neveš .

Luis Enrike ne odstupa od svojih pravila, rotacije za svaki meč. Odmoriće neke igrače. U sjajnoj je formi mladi Seni Majulu koji je bio starter u poslednje vreme i dao golove protiv Viljareala i Avra. U igru je ulazio i kao rezervista i zatrresao mrežu protiv Liona (2:0). I dalje su van stroja Usman Dembele, Markinjos, Nuno Mendeš i Magnes Aklijuš, dok se očekuje da Enrike odmori Marokanca Ašrafa Hakimija.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan.

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Ekipa piše da bi i Vitinja mogao da počne s klupe, dok se u startnoj postavi očekuje Fabijan Ruiz koji blista u poslednje vreme. Na sredini terena se očekuje i mladi Španac Dro Fernandez. Napad je pretrpeo velike gubitke povredama Kvarchelije i Dembelea, ali se zasad to ne oseća. Po krilima će da igraju Majulu i Belgijanac Mika Godts, dok će letnje pojačanje Barselone Feran Tores da bude najistureniji. Dezire Due bi mogao da odmori, da počne meč s klupe.

19.00: (4,30) Okser (4,10) Pariz (1,75) MOZZART RELAX

Troa je u dobrom ritmu, osvojila je četiri boda u poslednja dva meča. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota da će biti 5+ na Parku prinčeva je 2,85.

FRANCUSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)

/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/

Subota

19.00: (4,30) Okser (4,10) Pariz (1,75) MOZZART RELAX

21.05: (1,15) PSŽ (6,75) Troa (18,0) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,20) Ren (3,70) Lil (3,10) MOZZART RELAX

17.15: (3,30) Anže (4,00) Nica (2,05) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Avr (3,35) Lorijan (2,50) MOZZART RELAX

17.15: (2,80) Brest (3,45) Lion (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (4,60) Le Man (4,30) Monako (1,67) MOZZART RELAX

20.45: (2,35) Lans (3,80) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama