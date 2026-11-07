Mašina ubacila u petu brzinu i ne misli da stane
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 11:27
Pari Sen Žermen vezao 10 pobeda. I dalje su povređene zvezde, ali Luis Enrike ima širok roster. Troa prežaljena na Parku prinčeva (21.05) u 10. kolu Lige 1
Niko se nije previše brinuo posle očajnog starta Pari Sen Žermena u Ligi 1, sa samo dva boda iz tri meča. Znalo se da je pitanje vremena kada će da se upali mašina Luisa Enrikea.
Stvari su vrlo brzo došle na svoje, Pari Sen Žermen je lider u šampionatu Francuske, dok je impresivan i u Ligi šampiona. Dobio je i dva velika rivala, Siti u Mančesteru sa 3:1 i Barselonu na Parku prinčeva sa 4:2. Pre četiri dana je dvostruki uzastopni šampion Evrope pregazio Viljareal u Španiji sa 6:0.
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Povreda Hviče Kvarachelije (van stroja do kraja sezone zbog operacije kolena) i izostanak Usmana Dembelea nisu uzdrmale tim. Ima Enrike široku klupu, napadače koji su strah i trepet za protivničke golmane. Dezire Due blista, Feran Tores se pokazao kao veliko pojačanje, a tu je i trio fantastiko na sredini terena: Vitinja, Fabijan Ruiz i Žoao Neveš.
21.05: (1,15) PSŽ (6,75) Troa (18,0) MOZZART RELAX
PSŽ je u seriji od 10 trijumfa u svim takmičenjima pred dolazak slabašne Troe (21.05) u Grad svetlosti. Nema sumnje da se pitanje pobednika ne postavlja. U kakvoj je formi domaćin, gosti mogu samo da mole boga da mašinerija španskog stručnjaka otalja posao u 10. kolu Lige 1.
Luis Enrike ne odstupa od svojih pravila, rotacije za svaki meč. Odmoriće neke igrače. U sjajnoj je formi mladi Seni Majulu koji je bio starter u poslednje vreme i dao golove protiv Viljareala i Avra. U igru je ulazio i kao rezervista i zatrresao mrežu protiv Liona (2:0). I dalje su van stroja Usman Dembele, Markinjos, Nuno Mendeš i Magnes Aklijuš, dok se očekuje da Enrike odmori Marokanca Ašrafa Hakimija.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan.
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Ekipa piše da bi i Vitinja mogao da počne s klupe, dok se u startnoj postavi očekuje Fabijan Ruiz koji blista u poslednje vreme. Na sredini terena se očekuje i mladi Španac Dro Fernandez. Napad je pretrpeo velike gubitke povredama Kvarchelije i Dembelea, ali se zasad to ne oseća. Po krilima će da igraju Majulu i Belgijanac Mika Godts, dok će letnje pojačanje Barselone Feran Tores da bude najistureniji. Dezire Due bi mogao da odmori, da počne meč s klupe.
19.00: (4,30) Okser (4,10) Pariz (1,75) MOZZART RELAX
Troa je u dobrom ritmu, osvojila je četiri boda u poslednja dva meča. Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota da će biti 5+ na Parku prinčeva je 2,85.
FRANCUSKA 1 – 10. KOLO
Petak
Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)
/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/
Subota
19.00: (4,30) Okser (4,10) Pariz (1,75) MOZZART RELAX
21.05: (1,15) PSŽ (6,75) Troa (18,0) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,20) Ren (3,70) Lil (3,10) MOZZART RELAX
17.15: (3,30) Anže (4,00) Nica (2,05) MOZZART RELAX
17.15: (2,80) Avr (3,35) Lorijan (2,50) MOZZART RELAX
17.15: (2,80) Brest (3,45) Lion (2,45) MOZZART RELAX
17.15: (4,60) Le Man (4,30) Monako (1,67) MOZZART RELAX
20.45: (2,35) Lans (3,80) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama