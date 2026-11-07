Stanojević o suđenju: Želimo pošten odnos, vrlo dobro znam kako stvari funkcionišu
Vreme čitanja: 5min | sub. 07.11.26. | 11:19
"Ja se izvinjavam, ali to moram da kažem i uvek ću reći kada god se dese tako neke čudne situacije", kaže trener Partizana
Od kada se Aleksandar Stanojević vratio na klupu Partizana, crno-beli ređaju pobede, što u domaćem šampionatu, što u Kupu Srbije. U prethodnih deset dana, ekipa iz Humske savladala je redom Radnički u Nišu (3:2), Zemun kod kuće (3:0) i u gostima Budućnost Krušik u Mozzart Bet Kupu Srbije (5:1).
Sada je na redu novi izazov. U nedelju (17.00), protivnik u 15. kolu Mozzart Bet Superlige Srbije biće Mačva. Meč sa ekipom iz Šapca, najavio je trener crno-belih, Aleksandar Stanojević.
"Četvrta utakmica u nizu, sigurno da donosi neke sitne probleme. Ne znam oko Dembe Seka kakva je situacija, videćemo danas na treningu. Imamo još jednu situaciju sa Vukotićem, ne znamo šta da radimo, mesec dana nije igrao, nije bio u ritmu utakmica. Odigrao je dve utakmice, imali smo dilemu da li da počne, da li da ga sačuvamo. Na toj utakmici dao je gol i imao tri asistencije, tako da nam treba. Videćemo, osećao je neku nelagodnost posle treninga i te utakmice. To su jedine nedoumice, cilj se zna. Želimo da završio ovaj mini-ciklus na pozitivan način, orni smo, spremni i videćemo sutra", započeo je.
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Najavio je da treba pobediti sve četiri naredne utakmice od kada je došao, nedostaje još jedan trijumf. Da li je ovo očekivao?
"Nisam razmišljao, iskreno rečeno. Svaku utakmicu sam razmišljao jednu po jednu. Zadovoljan sam reakcijom igrača, načinom na koji su igrali, to mi je važnije od rezultata. Neki igrači su se podigli, imaju dobre brojke, zadovoljan sam za sada. Svaki dan je novo dokazivanje, tako i današnji trening i sutrašnja utakmica. Pričaćemo kada se završi polusezona, konkretnije ćemo tada pričati o utiscima".
Posle Budućnosti u Mozzart Bet Kupu Srbije, rekao je da mora da se reši slab ulazak u utakmicu. Imao je i žustru reakciju tokom meča.
"To su sami različiti stilovi. Imate trenera koji vodi žustro i trenera koji mirno vodi, ne kažem da je jedno bolje, a da je jedno lošije. Sve se rešava na treningu i tokom sastanaka, utakmica je samo jedan segment igre. Ja vodim agresivno utakmice, tako nastupam. Bilo smo nervozni, bila je specifična utakmica, ušli smo nervozno i to me je razočaralo jer smo imali fantastičan period na treninzima. Igrači osećaju veliku odgovornost".
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Pričao je i o suđenju u Valjevu i generalno o sudijskom kriterijumu kada igra Partizan.
"Dodatno je podgrejala još jedna situacija koju smo imali - neadekvatno suđenje. Ja se nadam da će se neko baviti time. Ljudi kažu da to nije bitno jer je trećeligaš protivnik. Ne, sve je to bitno. Vrlo dobro znam kako stvari funkcionišu. Voleo bih da nam neko objasni ko tu kontroliše i šta kontroliše, zašto nam je poništen gol i zašto nije sviran penal u 44. minutu. Ako već nije bio penal, igrač je udario loptu rukom, a ona je otišla u korner. Sudija je imao izuzetan pogled, što se vidi na snimku, ne znam zašto nam ni korner nije dosudio pri rezultatu 1:0 za njih. To su mnogo važne stvari. Ljudi se ne bave time. Nama je važno, želimo jedan pošten odnos i da neko kontroliše kako i zašto to funkcioniše. Da nam neko objasni zašto je to tako. Da li je to bilo sa namerom ili bez nje, to treba neko da utvrdi. To je mnogo važno za sve nas. Zato smo bili dodatno nervozni. Ja se izvinjavam, ali to moram da kažem i uvek ću reći kada god se dese tako neke čudne situacije".
Pitanje je da li to vuče koren odavno.
"Neću da pričam. Kada god sam imao šta, ja sam rekao, znate to dobro, vrlo jasno, glasno i konkretno. Neću da pričam o prošlosti, neću da tražim alibije, neću o tome da pričam. Fokusiran sam na sadašnjost. Ono što vidim, to ću i reći, kao što sam video na ovoj utakmici, kao i ranije. Nadam se da će se neke stvari pokrenuti, da će to biti mnogo, hajde neću da kažem čistije, ali narodski rečeno, poštenije".
Posle utakmice sa Mačvom, sledi reprezentativna pauza.
"Naravno, jedva čekam pauzu. Opet, na pauzi nas čeka PAOK. Igraće dosta igrača za reprezentaciju, ali znači mi dosta pauza. Jeste, to je daleko sada, tek je prekosutra, imamo danas trening i sutra utakmicu", malo se i našalio trener Partizana.
Ekipa deluje malo opuštenije.
"Lakše se diše. Bili ste u zoni ispadanja, idemo sada korak po korak, nije im lako, ali sami smo krivi. Lakše je igračima sigurno".
Na čemu će se raditi tokom pauze?
"Imam jasnu ideju, naravno. Uvek krećemo od odbrane i fokusa, od ritma koji želimo da ubrzamo, napadanje prostora, to su stvari na kojima ćemo raditi. Dao sam ideje prve, već smo nešto radili, sada imamo materijala da to popravimo".
Igrači su napredovali i šta je tačno u prvom planu?
"Uvek kažem da ne znam ko je od igrača u drugom planu. Bitno je da se podigne forma, brojevi, da ima dosta asistencija, ne mora da bude uvek gol. Da budemo opasni, to mi je prioritet. Drago mi je da su igrači podigli tu vrstu igre, da budu konkretniji. Mnogo znači samopouzdanje, nemamo ga još, treba nam. Treba nam i pozitivna atmosfera na stadionu, povećao se broj na Jugu, pozitivna je priča, nisam je imao dug period. Voleo bih da ostane tako. Osetljivi smo svi povodom rezultatske situacije".
Možda i trenutna situacija oko kluba, van terena, utiče na trenera i igrače.
"Naravno, pratimo sve i imam mnogo iskustva u raznim situacijama, mene lično to ne remeti. Ja sam fokusiran na posao. Pratim, pogotovo što su ti ljudi sa kojima sam ja imao važne trenutke za Partizan. Poštujem svačije mišljenje i svačiji stav. Ja sam u Partizanu i ne razumem rečenice - to su ovi, to su oni. Da li znate da sam ja potpisao ugovor sa Partizanom da oni mogu da prekinu radni odnos bez ikakvih posledica, bez ikakvih obaveza prema meni i mom stručnom štabu koji je došao? Sutra ako se donese odluka da nisam tu, ja nisam tu. Uglavnom sam ja odlazio, nisam čekao nikada. Sagledavao sam stvari na najbolji mogući način. Ja sam uvek fokusiran na to da svako ima pravo na svoje mišljenje. Da nešto patetišem i filozofiram, neću. Fokusiran sam jer sam došao da rešim rezultatsku krizu i ništa me više ne remeti", zaključio je.