Stanojević o suđenju: Želimo pošten odnos, vrlo dobro znam kako stvari funkcionišu

Najavio je da treba pobediti sve četiri naredne utakmice od kada je došao, nedostaje još jedan trijumf. Da li je ovo očekivao?

"Nisam razmišljao, iskreno rečeno. Svaku utakmicu sam razmišljao jednu po jednu. Zadovoljan sam reakcijom igrača, načinom na koji su igrali, to mi je važnije od rezultata. Neki igrači su se podigli, imaju dobre brojke, zadovoljan sam za sada. Svaki dan je novo dokazivanje, tako i današnji trening i sutrašnja utakmica. Pričaćemo kada se završi polusezona, konkretnije ćemo tada pričati o utiscima".

Posle Budućnosti u Mozzart Bet Kupu Srbije, rekao je da mora da se reši slab ulazak u utakmicu. Imao je i žustru reakciju tokom meča.

"To su sami različiti stilovi. Imate trenera koji vodi žustro i trenera koji mirno vodi, ne kažem da je jedno bolje, a da je jedno lošije. Sve se rešava na treningu i tokom sastanaka, utakmica je samo jedan segment igre. Ja vodim agresivno utakmice, tako nastupam. Bilo smo nervozni, bila je specifična utakmica, ušli smo nervozno i to me je razočaralo jer smo imali fantastičan period na treninzima. Igrači osećaju veliku odgovornost".

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Pričao je i o suđenju u Valjevu i generalno o sudijskom kriterijumu kada igra Partizan.

"Dodatno je podgrejala još jedna situacija koju smo imali - neadekvatno suđenje. Ja se nadam da će se neko baviti time. Ljudi kažu da to nije bitno jer je trećeligaš protivnik. Ne, sve je to bitno. Vrlo dobro znam kako stvari funkcionišu. Voleo bih da nam neko objasni ko tu kontroliše i šta kontroliše, zašto nam je poništen gol i zašto nije sviran penal u 44. minutu. Ako već nije bio penal, igrač je udario loptu rukom, a ona je otišla u korner. Sudija je imao izuzetan pogled, što se vidi na snimku, ne znam zašto nam ni korner nije dosudio pri rezultatu 1:0 za njih. To su mnogo važne stvari. Ljudi se ne bave time. Nama je važno, želimo jedan pošten odnos i da neko kontroliše kako i zašto to funkcioniše. Da nam neko objasni zašto je to tako. Da li je to bilo sa namerom ili bez nje, to treba neko da utvrdi. To je mnogo važno za sve nas. Zato smo bili dodatno nervozni. Ja se izvinjavam, ali to moram da kažem i uvek ću reći kada god se dese tako neke čudne situacije".

Pitanje je da li to vuče koren odavno.

"Neću da pričam. Kada god sam imao šta, ja sam rekao, znate to dobro, vrlo jasno, glasno i konkretno. Neću da pričam o prošlosti, neću da tražim alibije, neću o tome da pričam. Fokusiran sam na sadašnjost. Ono što vidim, to ću i reći, kao što sam video na ovoj utakmici, kao i ranije. Nadam se da će se neke stvari pokrenuti, da će to biti mnogo, hajde neću da kažem čistije, ali narodski rečeno, poštenije".