Foto: Star Sport
Foto: Star Sport

KRAJ: Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 1:5

sre. 28.10.26. | 19:00

Pratite dešavanja sa stadiona Dragan Džajić

JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 1:5 (0:2)
/Paunović 52 - Ivanić 1, Bađo 37, Arnautović 49, 68, Katai 83/

UŽIVO KVOTE

Stadiona: Dragan Džajić
Kapacitet: 4.000
Sudije: Milan Stefanović

JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić (od 68. Kesić), Đurđević, Bilbija, Vranješ (od 63. Ričardson), Paunović (od 73. Lišanin), Okain, Jokić (od 63. Vesković), Aćimović, Terzić (od 73. Simić), Miljković.

CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov (od 63. Čam), Učena, Gudelj (od 46. Veljković) - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika (od 74. Sibinović) - Balov, Ivanić (od 63. Elšnik) - Arnautović (od 74. Katai).

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