Foto: Star Sport
KRAJ: Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 1:5
Najnovije vesti
sre. 28.10.26. | 19:00
Pratite dešavanja sa stadiona Dragan Džajić
JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 1:5 (0:2)
/Paunović 52 - Ivanić 1, Bađo 37, Arnautović 49, 68, Katai 83/
Stadiona: Dragan Džajić
Kapacitet: 4.000
Sudije: Milan Stefanović
JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić (od 68. Kesić), Đurđević, Bilbija, Vranješ (od 63. Ričardson), Paunović (od 73. Lišanin), Okain, Jokić (od 63. Vesković), Aćimović, Terzić (od 73. Simić), Miljković.
CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov (od 63. Čam), Učena, Gudelj (od 46. Veljković) - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika (od 74. Sibinović) - Balov, Ivanić (od 63. Elšnik) - Arnautović (od 74. Katai).
Komentari / Podeli vest
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
sreda | 28.10.2026.
četvrtak | 29.10.2026.
petak | 30.10.2026.