Kako je eksplodirao ‘Dymalen’: Treninzi su preteški, ali Gasperini vas nikad ne laže

I najpedantnijim fudbalskim analitičarima je i dalje neobjašnjiv fenomen Malenove eksplozije u Romi. Nije Holanđanin bilo ko, ima iza sebe pet godina u Nemačkoj i Engleskoj, bio je zvezda PSV Ajndhovena, reprezentativac Holandije… Ali, nikada nije bio baš zvezda koja pravi veliku razliku na najvišem nivou. Više neko pomoćno osoblje…

E, pa u Romi je postao igrač koji je sve okrenuo naglavačke. Kako?

“Prva utakmica. Bilo je ključno da počnem dobro i postigao sam het-trik. Kao tim smo bili jaki i dobro povezani. Osećaj koji sam doživeo odmah nakon prve utakmice je bio sjajan. Na takvim trenucima možemo da gradimo dalje i da napravimo nešto posebno”, kaže Malen intervjuu za Korijere delo Sport.

Šta te je najviše impresioniralo kod Rome?

„Veličina kluba, navijači, trener, saigrači... Sve su to stvari koje doprinose uspehu i olakšavaju vam”.

Šta je to toliko posebno kod Gasperinija?

„Način na koji vodi igrače. Znaš da te nikada ni o čemu neće lagati”.

Neke tvoje kolege tvrde da su povraćale od iscrpljenosti nakon prvih treninga sa Gasperinijem. Da li se to i tebi desilo?

“Meni se to nije desilo, ali mogu da kažem da su treninzi ponekad preteški”.

Da li prevrće stolice u svlačionici?

“To se desilo posle Parme. Bio je previše srećan, poleteo je i jedan sto”.

Da li si iz Aston Vile otišao jer si to ti želeo ili je to želeo trener Emeri?

“To sam bio ja. Želeo sam da igram, da budem deo tima u kojem bih mogao da izlazim na teren svakog vikenda i da budem važan. U Aston Vili se nisam osećao bitnim i mislim da sam doneo najbolju odluku”.

Ipak, ovoliki broj golova… Navijači su tvoje razumevanje sa Paulom Dibalom prekrstili u kovanicu ‘Dymalen’.

“Nikada nisam postizao ovoliko golova. I to od samog početka prvenstva. Dymalen? To asocira na internet vezu… Da, zabavno je na mrežama... Razumevanje sa Paulom je bilo momentalno”.

Malen uživa u najplodnijoj fazi karijere.

“Mislim da se sve promenilo u poređenju sa mojim prethodnim iskustvima. Igrao sam mnogo i svuda, ali danas mislim da sam na pravom mestu sa pravim ljudima. Trener i saigrači mi ulivaju toliko poverenja. Sve ove stvari zajedno pomažu mi da postanem ono o čemu sam sanjao”.

Prošle sezone si umalo sustigao Lautara na vrhu liste strelaca za duplo manje vremena. Sada mu bežiš.

“Bolje je da se fokusiram na sebe. Malen ili Lautaro? Malen”.

Ko te je najviše iznenadio u Romi od saigrača?

„Osim golmana Mileta Svilara… Mnogi. Pizili je veoma mlad, ali ima kvalitet. Manu Kone je fantastičan. Neke od njih sam znao iz Holandije, poput Martena de Rona”.