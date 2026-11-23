Međutim, Rijera je bio vrlo tvrd u razgovorima sa klupskim rukovodstvom. Između redova im je rekao da je spreman da garantuje za Nigerijca složenog prezimena. Posebno što njihovo poznanstvo traje iz perioda kada je rođeni Majorkanac trenirao Celje. Baš u tom klubu Ikvuemesi je igrao fudbal karijere. U sezoni 2022/2023. postigao je deset prvenstvenih golova i značajno pomogao Rijeri da se profiliše kao jedan od najboljih trenera na Balkanu.

Međutim, u ostalim klubovima je Ikvuemesi bio prosečan. Došao je kao tinejdžer iz rodne Nigerije i jedino što možda nagoveštava njegov potencijal je činjenica da se preko Krškog i Celja domogao profesionalnog ugovora sa italijanskom Salernitanom. Međutim, ni tamo nije uspeo da se izbori za mesto standardnog prvotimca. Kasnije ga je kupio Leven za 1,8 miliona evra.

Jasno je da se boravak Marka Arnautovića u Crvenoj zvezdi završava. Pitanje je samo da li će saradnja biti završena tokom zime ili na leto, kada mu ističe ugovor. Ali gotovo izvestan dolazak snažnog Nigerijca gura Arnautovića ka izlaznim vratima.

Crvena zvezda je već angažovala Luku Ilića, a moguće je da će Nigerijac biti drugo pojačanje u zimskom prelaznom roku. Biće to početak velike rekonstrukcije igračkog kadra. Rijera je izrazio još neke želje, ali pitanje je da li će imati prostora za još nekog kviska. Očigledno je da on voli da radi sa igračima slabije reputacije. Samo što takav stav donosi i ozbiljan rizik.