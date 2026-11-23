Iako je bio planiran da otputuje sa ekipom u Dubai i konkuriše za sastav za evroligašku utakmicu u sredu, Luka Vildoza je u konsultaciji sa stručnim štabom i medicinskim timom ostavljen u Beogradu kako se ne bi rizikovalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja.

Naime, Argentinca već neko vreme muči skočni zglob, prethodne utakmice je igrao preko granice bola, ali očigledno mu je neophodno mirovanje. Sada kada je Kajl Olman pokazao da može da bude značajan faktor i preuzme teret u organizaciji igre, u taboru crno-belih je odlučeno da Vildoza dobije odmor koliko god bude potrebno za potpuni oporavak.