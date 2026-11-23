Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 19:00
Argentinac doneo odluku uz konsultaciju sa trenerima i medicinskim stafom
Iako je bio planiran da otputuje sa ekipom u Dubai i konkuriše za sastav za evroligašku utakmicu u sredu, Luka Vildoza je u konsultaciji sa stručnim štabom i medicinskim timom ostavljen u Beogradu kako se ne bi rizikovalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja.
Naime, Argentinca već neko vreme muči skočni zglob, prethodne utakmice je igrao preko granice bola, ali očigledno mu je neophodno mirovanje. Sada kada je Kajl Olman pokazao da može da bude značajan faktor i preuzme teret u organizaciji igre, u taboru crno-belih je odlučeno da Vildoza dobije odmor koliko god bude potrebno za potpuni oporavak.
Izabrane vesti
Nažalost po trenera Đoana Penjaroju, Luka nije jedini koji je u ovom momentu van stroja, jer se u avionu za Ujedinjene Arapske Emirate nisu našli ni Lamar Stivens, Itan Tompson, koji se i dalje oporavlja od snažnog udarca, ali ni Derek Vilis, koji je bio u protokolu za prethodni okršaj sa Dubaijem u ABA ligi, ali nije ustajao sa klupe.
Podsetimo da je Partizan Mozzart Bet slavio u dramatičnom meču u ponedeljak u Beogradu, ali ga u sredu od 17 časova čeka znatno teži zadatak u Evroligi na vrelom gostovanju u Emiratima, gde klub iz Humske do sada nikada nije uspeo da upiše pobedu.