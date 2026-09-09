Derbi dana na Enfildu: Barkola in, Alvares out

Na Enfildu je poslednjih dana u žiži Argentinac Aleksis Makalister , koji je istakao da žal i razočaranje što mu klub nije ponudio novi ugovor. U crveno-belom Madridu i dalje je tema broj 1 Hulijan Alvares . Argentinski pokajnik ostao je nevoljno u Atletiko Madridu, nisu ga pustili u Barselonu, dok on nije želeo da se vrati na Ostrvo. Igrao je u nastavku meča Primere u Bilbau, imao je šansu za gol, ali je i dalje bez učinka.

Dijego Simeone je potvrdio da ne vidi Hulijana i dalje u startnoj postavi na Enfildu.

„Hulijan se još uvek razvija, ne vidim ga u startnoj postavi. Siguran sam da će nam pomoći tokom utakmice”, rekao je Čolo pred duel sa Liverpulom.

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Argentinac je pohvalio baskijskog stručnjaka na klupi Liverpula, Andonija Iraolu, koji je stigao iz Bornmuta u slavni klub ovog leta.

“Vidi se da pokušava da prenese ono što je uradio sa svojim prethodnim timovima. Liverpul dobro funkcioniše kao tim. Vidi se da raste i napreduje. Iraola ima odlične igrače, siguran sam da će doći da im prenese svoje zamisli”.

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I baskijski stručnjak je pohvalio Simeonea, rekavši da ima mnogo više iskustva od njega u ovakvim utakmicama.

“Dijego radi odličan posao kao trener. To je nešto što treba uzeti u obzir i biće to veliki izazov za nas. Igrao sam protiv njega kao igrač i trenirao sam protiv njega. On ima mnogo više iskustva od mene u ovakvim utakmicama, ali se nadam da ćemo dobro proći. Atletiko je jedan od najtežih protivnika s kojima bismo mogli da se suočimo. Vrlo dobro poznajem rivala, neke od njihovih igrača. Ovo je velika prva utakmica u Ligi šampiona za mene i pokazaće nam gde se nalazimo. To je jedan od onih snova koje imate kada počinjete. Sanjao sam da budem na ovoj poziciji, tako da se nadam da ću moći da uživam u njoj. Nadam se da ću dovesti tim u poziciju gde možemo da odigramo sjajnu utakmicu. Prošlog petka nam je bila potrebna pobeda posle nekoliko remija. Video sam stvari koje su mi se dopale, poput početka utakmice sa intenzitetom igre”, istakao je Iraola.

21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)

Simeone je potvrdio da i dalje ne može da računa na norveškog napadača Aleksandera Serlota. U stroju je Džonatan David, Kanađanin, pojačanje iz Juventusa u smiraj prelaznog roka. Imao je problem s vratom, ali je spreman za meč u Liverpulu. U startnoj postavi bi mogao da debituje štopep Kristijan Romero, novajlija iz Totenhema. U špicu se očekuju Ademola Lukman, Aleks Baena i novajlija iz Pari Sen Žermena, Li Kang-In.

21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)

Iraola bi mogao da počne prvi meč u startnoj postavi sa skupim pojačanjem iz evropskog šampiona Pari Sen Žermena, Bredlijem Barkolom. Francuz je debitovao pre pet dana za novi klub, odigravši 26 minuta u Ipsviču. Barkola bi sa Isakom mogao da bude tandem u napadu, uz Danijela Munjosa po krilu i Florijana Virca kao „desetke”.

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0) MOZZART RELAX

18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)

21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50) MOZZART RELAX

21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75) MOZZART RELAX

21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)

21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10) MOZZART RELAX

Četvrtak

18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)

18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)

21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)

21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)

***Kvote su podložne promenama