Barsu samo “ušati pehar” zanima: Da li je treća sreća za Flikovu gol-mašinu?

Lamin Jamal je takođe sjajan. Uklopio se dobro u sistem, doduše i dalje bez gola, Englez Eron Gordon. Zasad je idila u taboru Barselone. Rešeno je i pitanje centarfora posle odlaska Roberta Levandovskog u Čikago i Frana Toresa u Pari Sen Žermen. Stigao je pomalo zaboravljeni Gabrijel Žezus iz Arsenala. Na Nou Kamp se vraća Đovani van Bronkhorst, povratnik na klupu tima iz Roterdama, inače bivši fudbaler šampiona Španije.

*****

IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

****

Tim iz Roterdama ne blista na startu Eredivizije. U finišu prelaznog roka je ostao bez prve zvezde, Japanca Ajasea Uede, koji je pojačao Lil, još jedan tim koji će igrati Ligu šampiona ove sezone (poraz kod kuće od Betisa u utorak uveče – 2:3).

18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)

Barselona juriša na šestu krunu prvaka Evrope, a poslednji put je bila na evroskom tronu pre 11 godina. S druge strane, Flik je “ušati pehar” zagrlio kao trener Bajerna 2020. godine.

Na četiri utakmice Primere, 17 golova je dala Barsa (prosek više od četiri), Rafinja je već šest puta zatresao mreže. Nema mnogo briga za nemačkog stručnjaka oko sastava, osim što ne može da računa na povređenog Holanđanina Frenkija de Jonga. Za ovaj meč je suspendovan zbog žutih kartona Erik Garsija, pa će na njegovo mesto da dođe verovatno Žil Kunde.