Barsu samo “ušati pehar” zanima: Da li je treća sreća za Flikovu gol-mašinu?
Vreme čitanja: 3min | sre. 09.09.26. | 08:43
Prvak Španije na Nou Kampu ove srede čeka (18.45) skromni Fajenord na startu Lige šampion. Nemački stručnjak sa Rafinjom, Jamalom i Gordonom u špicu
Barselona sa Hansijem Flikom suvereno vlada poslednje dve sezone u Španiji, ispred Reala, ima po dve Primere i Superkupa i jedan Kup kralja, ali Liga šampiona ostaje nedosanjan san za ovu generaciju fudbalera s Nou Kampa. Da li je treća sreća za nemačkog stratega?
Katalonci su najbliži bili “ušatom trofeju” pretprošle sezone, kada ih je Inter zaustavio u polufinalu posle gola u sudijskoj nadoknadi na Đuzepe Meaci. Prošle godine je u četvrtfinalu Atletiko Madrid bio koban po Katalonce. Na otvaranju sezone u evropskoj eliti, Barsa čeka ove srede (18.45) holandskog velikana Fajenord. Nema sumnje da su svi upisali prva tri boda, da je Flikova razpucana četa sa sjajnim kapitenom Rafinjom veliki favorit.
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Lamin Jamal je takođe sjajan. Uklopio se dobro u sistem, doduše i dalje bez gola, Englez Eron Gordon. Zasad je idila u taboru Barselone. Rešeno je i pitanje centarfora posle odlaska Roberta Levandovskog u Čikago i Frana Toresa u Pari Sen Žermen. Stigao je pomalo zaboravljeni Gabrijel Žezus iz Arsenala. Na Nou Kamp se vraća Đovani van Bronkhorst, povratnik na klupu tima iz Roterdama, inače bivši fudbaler šampiona Španije.
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Tim iz Roterdama ne blista na startu Eredivizije. U finišu prelaznog roka je ostao bez prve zvezde, Japanca Ajasea Uede, koji je pojačao Lil, još jedan tim koji će igrati Ligu šampiona ove sezone (poraz kod kuće od Betisa u utorak uveče – 2:3).
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
Barselona juriša na šestu krunu prvaka Evrope, a poslednji put je bila na evroskom tronu pre 11 godina. S druge strane, Flik je “ušati pehar” zagrlio kao trener Bajerna 2020. godine.
Na četiri utakmice Primere, 17 golova je dala Barsa (prosek više od četiri), Rafinja je već šest puta zatresao mreže. Nema mnogo briga za nemačkog stručnjaka oko sastava, osim što ne može da računa na povređenog Holanđanina Frenkija de Jonga. Za ovaj meč je suspendovan zbog žutih kartona Erik Garsija, pa će na njegovo mesto da dođe verovatno Žil Kunde.
Početak je sezone, igrači su sveži, pa se očekuje da Flik počne sa sličnim timom koji je pre četiri dana pregazio Valensiju na Mestalji. Marka najavljuje da bi Flik mogao da rotira “desetke”, da će umesto Fermina Lopeza u vatru Dani Olmo. Obojica su u odličnoj formi, pa ko god da igra, neće mnogo menjati ubojitost Barse.
Fajenord ima već dva kiksa u Erediviziji i to oba na svom De Kajpu, remije sa Go Ahed Iglsom i Den Hagom. Za vikend je pobeđen NEC Dušana Tadića u gostima sa 3:1. Teško će Fajenord da se bori za titulu u Holandiji pored dominantnog u prethodne tri sezone, ali i na startu ove, PSV-a iz Ajndhovena. Odlazak Uede izazvao je veliku rupu u napadu. Van Bronkhorst ne može u Kataloniji da računa na povređene Smala, Modera, Nijukupa i Bosa, dok je Musa pod znakom pitanja. Ovi timovi se nisu sastajali već 52 godine.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama