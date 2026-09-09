LUDI TIKET, sreda, 76.965 dinara: Rafal kečeva ispaljen u Žarkovu

Ovo je priča o neverovatnom sportskom tiketu koji je odigran u beogradskom naselju Žarkovo, gde je jedan strastveni analitičar fudbalskih dešavanja uspeo da predvidi čak 14 fudbalskih ishoda i pretvori minimalan ulog u pravo malo bogatstvo. Sa uplatom od svega 20 dinara, tiket je obuhvatio mečeve engleskih kupova, škotskog Čelendž kupa, pa sve do elitne Lige šampiona i južnoameričkog fudbala. Majstor je nanizao same pobede domaćina – od Veldstona i Eksitera, preko Kristal Palasa i Votforda, pa sve do evropskih giganata poput Dortmunda i Real Madrida, uhvativši ukupnu kvotu od fantastičnih 2.850,56.

Ono što ovaj tiket izdvaja i čini ga istinski "ludim" jeste kosmička preciznost kojom su svi parovi prošli. Dok su se igrali kasni noćni mečevi u Engleskoj i čekao poslednji zvižduk na utakmici u Paragvaju, u žarkovačkoj Mozzart kladionici rasla je tenzija koja se na kraju pretvorila u čisto slavlje. Svaki tip ušao je tačno onako kako je planirano, a konačni rezultati poput 2:1, 3:2 i 4:2 na pojedinim mečevima pokazuju da je igrač imao i znanje i neophodnu dozu sportske sreće.



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Kada se podvukla crta, maksimalna isplata na osnovu same kvote iznosila je 57.011 dinara, ali magija ovog dobitka leži u dodatku zvanom SUPER MULTI BONUS. Zahvaljujući ovom sjajnom benefitu koji drastično uvećava dobitke na veliki broj odigranih parova, na račun ovog Žarkovčana slilo se dodatnih bezmalo dvadeset hiljada dinara, pa je ukupan neto dobitak dostigao impresivnih 76.965 dinara. Ovaj primer je još jednom dokazao da u svetu klađenja ulog ne mora biti veliki da bi se uz pravu strategiju i podršku bonusa ostvario dobitak za pamćenje.