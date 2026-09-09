LUDI TIKET (-), sreda, 313.567 dinara: Znao je da pada kada je pocrveneo Itan Embape

Nekada je dovoljan samo jedan pogled na listić pa da bude jasno kako je reč o vanserijskom pokušaju, a upravo takav majstorski potez viđen je na uplatno-isplatnom mestu Prijepolje 1. Sa ulogom od 2.000 dinara i ukupnom kvotom koja je dostigla 139,99, u igri je bio brutalan dobitak od 313.567 dinara. Čak 13 parova poređanih na tiketu spajalo je Ligu šampiona, engleske kupove i ligu Egipta u savršenu celinu. Do jednog momenta, sve je bilo bez greške: AEK je rešio LASK, Zamalek i Sanderlend su obezbedili sigurne bodove, Bornmut je protutnjao protiv Linkolna sa 4:0, dok su Real Madrid i Dortmund na svojim mečevima doneli tačno ono što se od njih i očekivalo.

Međutim, fudbal je još jednom pokazao svoje najsurovije lice i to na utakmici Lil - Betis. Dok su svi ostali favoriti, uključujući Vest Hem, Njukasl i Mančester Siti, opravdali očekivanja i doneli prolaz, u Francuskoj je viđena prava drama. Lil je poklekao na domaćem terenu i izgubio s rezultatom 2:3, iako je na poluvremenu bilo obećavajućih 2:1 za domaće. Šta reći, sem da je na ovom meču pocrveneo i Itan Enmbape, odnosno da je isključen zbog crvenog kartona u 56. minutu meča. Ta jedna jedina crvena oznaka na tiketu srušila je snove o velikom dobitku i pretvorila ovaj istorijski listić u još jednu priču o tome kako je „falio samo jedan gol“ ili „samo jedna utakmica“ za potpunu finansijsku slobodu.

MOZZART RELAX - KOD NAS PROLAZ DOK KOD DRUGIH PADA

Ipak, u ovoj sportskoj tragediji sa uplatnog mesta Prijepolje 1, igrač nije ostao potpuno praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je magična suma od preko 313 hiljada dinara nestala u borbi u Lilu, pravila igre su omogućila utešnu nagradu. Zbog pogođene visoke kvote na preostalih 13 mečeva, aktivirana je isplata u iznosu od 4.000 dinara. Ova formula za naplatu promašaja vratila je dupliranu vrednost uplate i ublažila bol, ostavljajući iza sebe ludačku priču o tiketu koji je bio tako blizu, a tako daleko.