Kakva drama u komšijskom derbiju: Spartak preokrenuo sa igračem više, TSC do boda u 90+6!
Vreme čitanja: 5min | sre. 19.08.26. | 23:14
Domaćin od 13. minuta imao igrača manje, Subotičani vodili sa 2:1 poslednje sekunde, ali se 17-godišnji Stefan Tomović postarao za remi (2:2) u okršaju dojučerašnjih superligaša
Napustio je ovog leta Spartak Mozzart Bet Superligu posle 17 godina, baš kao i TSC nakon što je godinama bio pozicioniran u vrhu, čak jednom i vicešampion, ali se Mozzart Bet Superliga ne bi postidela njihovog okršaja u derbiju četvrtog kola drugog ranga takmičenja. Makar po uzbuđenjima koja je doneo komšijski derbi severne Bačke.
Rodilo se tu jedno veliko rivalstvo, obogaćeno za ovu priliku premijernim okršajem dvojice nekadašnjih saboraca iz dresa Crvene zvezde čija je trenerska karijera još u povoju, a nakon što su Topolčani Nenada Milijaša sjajno počeli i rano poveli, Subotičani Sava Pavićevića iskoristili brojčanu prednost već od 13. minuta i preokrenuli, domaćin je na volšeban način, u doslovno poslednjoj sekundi utakmice, u šestom minutu sudijske nadoknade, stigao do izjednačenja i „najslađeg“ boda – 2:2 (1:1).
Izabrane vesti
Ako računamo i okršaje u elitnom rangu poslednjih godina, čak i jedan u Kupu, ovo je bio njihov 17. duel, a Spartak ostade na samo jednom trijumfu. Najviše zato što se predugo branio čak i sa igračem više nakon stečenog vođstva. Izazivao je sudbinu i kazna ga je stigla toliko kasno da je sudija Petar Živić doslovno odsvirao kraj nakon što je mladi Stefan Tomović, momak od 17 godina, smestio loptu u mrežu. Nije bilo vremena za Spartak ni da izvede loptu sa centra.
Često smo u prethodnom periodu, s pravom, kritikovali rukovodstvo Spartaka zbog gomilanja stranaca sumnjvog kvaliteta, za šta tvrdimo da im je i došlo glave prošle sezone, ali upravo su dvojica internacionalaca, Enco Gonzaga i Mulato Palasios (ovaj prvi je asistirao ovom drugom za preokret), svojim golovima doveli Subotičane na ivicu pobede na TSC areni. Na drugoj strani, domaćina su preskupo koštali kiksevi dvojice golmana – Nikola Simić je zaradio crveni karton, a Nemanja Jorgić primio gol gotovo sa 30 metara, kojim su se gosti vratili u život. Spartakove rane posle neprijatnog poraza od Teleoptika ne da nisu zalečene, nego su još i dosoljene, a TSC je ostao jedini neporaženi tim uz tandem lidera na tabeli, Smederevo i Napredak.
Odličnu ideju imao je Nenad Milijaš i vrlo brzo mu je urodila plodom. Formacijski je krenuo sa trojicom štopera, a Tegeltijom i Andrejem Stojanovićem kao krilnim bekovima. Uz Nikolića i Sašu Jovanovića u napadu i Todoroskog iza njih, bila je to skoro pa ultra ofanzivna postava, sa idejom da se nekadašnji levi bek Kolubare, niškog Radničkog i Čukaričkog ubacuje kao treći napadač kada se prodire po desnom boku. U razmaku od dva minuta ušao je u dve ’mrtve’ šanse. Desna noga ga je izdala, ali njegova jača, leva – nije. Prethodila je svemu majstorija Saše Jovanovića, a Stojanović je sa peterca poentirao.
Početak je za domaćina bio suviše idiličan da bi dugo trajao. Sve im se srušilo u sekundi, u kojoj je Aleksa Trajković iskoristio loše strane konstantno visoko postavljene poslednje linije Topolčana. Izašao je Nikola Simić van kaznenog prostora, zakasnio za trenutak, srušio fudbalera sa loptom i zaslužio crveni karton već u 13. minutu. Morao je Milijaš da menja i formaciju i da žrtvuje Andreja Petrovića, koji je povučen iz igre.
Ušao je nezagrejani Nemanja Jorgić, prva intervencija je obećavala, mada je lopta išla pravo u njega posle pokušaja Pavlovića, ali nakon što Spartak nije uspevao da kroz terensku dominaciju brojčani suficit na terenu valorizuje kroz izgledne prilike, uradio je to udarcem sa preko 25 metara i baš na dušu rezervnog čuvara mreže TSC-a.
Zanimljivo, igrano je ove srede kompletno četvrto kolo Mozzart Bet Prve lige, identičan crveni karton Simićevom dobio je golman Smedereva Mirković, u još ranijoj fazi utakmice u Gornjem Milanovcu, a skoro pa identičan pogodak ovom koji je Jorgić primio u 33. minutu, primila je Dubočica u Vršcu. Tamo je čak golmanu Leskovčana pripisan autogol, a ovde, makar za sada, Encu Gonzagi, iako je posle njegovog udarca po zemlji koji se realno brani, lopta pogodila stativu, pa se od Jorgića odbila u mrežu.
U jednom trenutnu utakmica se pretvorila u pravi rat i sudiji Živiću nije bilo lako da obuzda seriju oštrih startova na obe strane. Mogao je Spartak do preokreta još u poslednjim trenucima prvog, kada je pokušao Bastajić iz slobodnog udarca, ali je do pogotka stigao u ranoj fazi drugog poluvremena. Pravorvremena asistencija, razređena odbrana rivala i Mulatu nije bilo teško da savlada nemoćnog Jorgića.
TSC-u pohvale za napor koji je uložio da izbegne poraz. Spartak se do kraja meča uglavnom branio čak i sa igračem više. Bila je jedna baš dobra prilika Mirosavića, jedna solidna rezerviste Tomovića, jedan pokušaj sa distance Todoroskog, izveli su Topolčani dvocifren broj kornera, a pričaće se i o detalju iz 86. minuta, kada je lopta pogodila Kuveljića u ruku u kaznenom prostoru. Tražili su iz TSC-a najstrožu kaznu, sudija Petar Živić se nije oglasio. VAR tehnologije (još uvek) nema u ovom rangu, a i da je ima – pokazuje nam to najsvežiji primer iz prethodnog kola Mozzart Bet Superlige – ko zna šta bi se pa tek iz toga izrodilo. Igranje rukom postala je siva zona fudbala i više nikome tu nije jasno kakva su pravila i kako ih ko tumači.
Tek, sudija je pokazao pet minuta nadoknade, ali je pustio i šesti, baš kao što su fudbaleri Spartaka olako pustili Andreju Stojanovića da iščeprka loptu,sa njom stigne do gol-aut linije i zavrne je, da posle pogotka upiše i asistenciju, a u junaka promoviše momka koji je ušao na poluvremenu, a još nije ni punoletan.
Utakmica kao najbolja reklama za ovu ligu!
MOZZART BET PRVA LIGA, ČETVRTO KOLO
TSC – SPARTAK 2:2 (1:1)
/Stojanović 9, Tomović 90+6 – Gonzaga 33, Mulato 53/.
Bačka Topola. TSC Arena.
Sudija: Petar Živić (Kruševac).
Crveni karton: Nikola Simić (TSC) u 13. minutu.
TSC: Simić – Krstić, Soprenić (od 59. Stančić), Ru – Tegeltija, Radin, A. Petrović, Todoroski (od 74. Mladenović), Stojanović – Saša Jovanović (od 46. Tomović), Nikolić (od 59. Milosavić).
SPARTAK: Minić – Peić (od 80. Motika), Subotić, Kosanović, Pavlović – Kovačević, Kuveljić, Trajković - Gonzaga, Bastajić (od 90+3. Vasilić), Mulato (od 90. Petrović).
MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO
Sreda
OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)
/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/
Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)
/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/
Bor - Voždovac 2:2 (1:1)
/Milićević 8 pen, 51 - Ju 29, Nedović 90+2 /
Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)
/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/
Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)
/Makević 90+7 - Krstić 51 pen/
Borac 1926 - Proleter 023 2:1 (0:0)
/Đurić 61, Jusuf 90+5 – Ilić 52/
Metalac - Smederevo 1924 0:0
TSC - Spartak 2:2 (1:1)
/Stojanović 9, Tomović 90+6 – Gonzaga 33, Mulato 53/