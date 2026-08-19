Kakva drama u komšijskom derbiju: Spartak preokrenuo sa igračem više, TSC do boda u 90+6!

Ako računamo i okršaje u elitnom rangu poslednjih godina, čak i jedan u Kupu, ovo je bio njihov 17. duel, a Spartak ostade na samo jednom trijumfu. Najviše zato što se predugo branio čak i sa igračem više nakon stečenog vođstva. Izazivao je sudbinu i kazna ga je stigla toliko kasno da je sudija Petar Živić doslovno odsvirao kraj nakon što je mladi Stefan Tomović, momak od 17 godina, smestio loptu u mrežu. Nije bilo vremena za Spartak ni da izvede loptu sa centra.

Često smo u prethodnom periodu, s pravom, kritikovali rukovodstvo Spartaka zbog gomilanja stranaca sumnjvog kvaliteta, za šta tvrdimo da im je i došlo glave prošle sezone, ali upravo su dvojica internacionalaca, Enco Gonzaga i Mulato Palasios (ovaj prvi je asistirao ovom drugom za preokret), svojim golovima doveli Subotičane na ivicu pobede na TSC areni. Na drugoj strani, domaćina su preskupo koštali kiksevi dvojice golmana – Nikola Simić je zaradio crveni karton, a Nemanja Jorgić primio gol gotovo sa 30 metara, kojim su se gosti vratili u život. Spartakove rane posle neprijatnog poraza od Teleoptika ne da nisu zalečene, nego su još i dosoljene, a TSC je ostao jedini neporaženi tim uz tandem lidera na tabeli, Smederevo i Napredak.

Odličnu ideju imao je Nenad Milijaš i vrlo brzo mu je urodila plodom. Formacijski je krenuo sa trojicom štopera, a Tegeltijom i Andrejem Stojanovićem kao krilnim bekovima. Uz Nikolića i Sašu Jovanovića u napadu i Todoroskog iza njih, bila je to skoro pa ultra ofanzivna postava, sa idejom da se nekadašnji levi bek Kolubare, niškog Radničkog i Čukaričkog ubacuje kao treći napadač kada se prodire po desnom boku. U razmaku od dva minuta ušao je u dve ’mrtve’ šanse. Desna noga ga je izdala, ali njegova jača, leva – nije. Prethodila je svemu majstorija Saše Jovanovića, a Stojanović je sa peterca poentirao.

Početak je za domaćina bio suviše idiličan da bi dugo trajao. Sve im se srušilo u sekundi, u kojoj je Aleksa Trajković iskoristio loše strane konstantno visoko postavljene poslednje linije Topolčana. Izašao je Nikola Simić van kaznenog prostora, zakasnio za trenutak, srušio fudbalera sa loptom i zaslužio crveni karton već u 13. minutu. Morao je Milijaš da menja i formaciju i da žrtvuje Andreja Petrovića, koji je povučen iz igre.

Ušao je nezagrejani Nemanja Jorgić, prva intervencija je obećavala, mada je lopta išla pravo u njega posle pokušaja Pavlovića, ali nakon što Spartak nije uspevao da kroz terensku dominaciju brojčani suficit na terenu valorizuje kroz izgledne prilike, uradio je to udarcem sa preko 25 metara i baš na dušu rezervnog čuvara mreže TSC-a.

Zanimljivo, igrano je ove srede kompletno četvrto kolo Mozzart Bet Prve lige, identičan crveni karton Simićevom dobio je golman Smedereva Mirković, u još ranijoj fazi utakmice u Gornjem Milanovcu, a skoro pa identičan pogodak ovom koji je Jorgić primio u 33. minutu, primila je Dubočica u Vršcu. Tamo je čak golmanu Leskovčana pripisan autogol, a ovde, makar za sada, Encu Gonzagi, iako je posle njegovog udarca po zemlji koji se realno brani, lopta pogodila stativu, pa se od Jorgića odbila u mrežu.

U jednom trenutnu utakmica se pretvorila u pravi rat i sudiji Živiću nije bilo lako da obuzda seriju oštrih startova na obe strane. Mogao je Spartak do preokreta još u poslednjim trenucima prvog, kada je pokušao Bastajić iz slobodnog udarca, ali je do pogotka stigao u ranoj fazi drugog poluvremena. Pravorvremena asistencija, razređena odbrana rivala i Mulatu nije bilo teško da savlada nemoćnog Jorgića.

TSC-u pohvale za napor koji je uložio da izbegne poraz. Spartak se do kraja meča uglavnom branio čak i sa igračem više. Bila je jedna baš dobra prilika Mirosavića, jedna solidna rezerviste Tomovića, jedan pokušaj sa distance Todoroskog, izveli su Topolčani dvocifren broj kornera, a pričaće se i o detalju iz 86. minuta, kada je lopta pogodila Kuveljića u ruku u kaznenom prostoru. Tražili su iz TSC-a najstrožu kaznu, sudija Petar Živić se nije oglasio. VAR tehnologije (još uvek) nema u ovom rangu, a i da je ima – pokazuje nam to najsvežiji primer iz prethodnog kola Mozzart Bet Superlige – ko zna šta bi se pa tek iz toga izrodilo. Igranje rukom postala je siva zona fudbala i više nikome tu nije jasno kakva su pravila i kako ih ko tumači.

Tek, sudija je pokazao pet minuta nadoknade, ali je pustio i šesti, baš kao što su fudbaleri Spartaka olako pustili Andreju Stojanovića da iščeprka loptu,sa njom stigne do gol-aut linije i zavrne je, da posle pogotka upiše i asistenciju, a u junaka promoviše momka koji je ušao na poluvremenu, a još nije ni punoletan.

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MOZZART BET PRVA LIGA, ČETVRTO KOLO

TSC – SPARTAK 2:2 (1:1)

/Stojanović 9, Tomović 90+6 – Gonzaga 33, Mulato 53/.

Bačka Topola. TSC Arena.

Sudija: Petar Živić (Kruševac).

Crveni karton: Nikola Simić (TSC) u 13. minutu.

TSC: Simić – Krstić, Soprenić (od 59. Stančić), Ru – Tegeltija, Radin, A. Petrović, Todoroski (od 74. Mladenović), Stojanović – Saša Jovanović (od 46. Tomović), Nikolić (od 59. Milosavić).

SPARTAK: Minić – Peić (od 80. Motika), Subotić, Kosanović, Pavlović – Kovačević, Kuveljić, Trajković - Gonzaga, Bastajić (od 90+3. Vasilić), Mulato (od 90. Petrović).

MOZZART BET PRVA LIGA, 4. KOLO

Sreda

OFK Vršac – GFK Dubočica 2:1 (0:1)

/Mladenović ag 52, Pivaš 85 - Sidibe 28/

Grafičar – Loznica 2:2 (0:1)

/Taker 50, Subotić 90+6 - Purtić 17, Katanić 82/

Bor - Voždovac 2:2 (1:1)

/Milićević 8 pen, 51 - Ju 29, Nedović 90+2 /

Javor - Jedinstvo Ub 3:0 (2:0)

/Radonjić 23, Aćimović 39ag, Kande 57/

Teleoptik - Napredak 1:1 (0:0)

/Makević 90+7 - Krstić 51 pen/

Borac 1926 - Proleter 023 2:1 (0:0)

/Đurić 61, Jusuf 90+5 – Ilić 52/

Metalac - Smederevo 1924 0:0

TSC - Spartak 2:2 (1:1)

/Stojanović 9, Tomović 90+6 – Gonzaga 33, Mulato 53/