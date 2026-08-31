Kao grom iz vedra neba: Barsa dovela nesuđenog srpskog reprezentativca i rođenog Tutinca

Mirza Ćatović je po prirodi zadnji vezni, ali može da na sebe preuzme i nešto ofanzivniju ulogu. Ipak, za Štutgart je u trećoj ligi Nemačke po pravilu igrao kao klasična “šestica”. Postigao je gol u pobedi nad Volfzburgom u finalu juniorskog Kupa Nemačke (3:0).

Standardan je u U19 selekciji Nemačke s kojom je igrao finale Evropskog prvenstva i izgubio baš od Španije. Ali Barselonine skaute nije razočarao. Odavno ga već imaju u tefteru i žele da probaju. U skladu je to sa novom klupskom politikom, po kome će u Barsa Atletiku klub “mešati” talente iz La Masije sa onima iz celog sveta. Sve u nadi da će neki od njih brzo moći da se uklope u čuveni sistem katalonskog giganta. Kad je Ćatović u pitanju, u Barsi nemaju dilemu da će u tome uspeti, jer njega i karakteriše sposobnost da igra između linija.

Za Štutgart nije imao strpljenja, jer smatrao je da ima kvalitet da pokuša odmah da se nametne, ali Švabe se, razumljivo, uzdaju u starije. Zbog toga se još u januaru pominjala mogučnost da Ćatović ode u Hofenhajm za 4.000.000 evra. Taj je posao propao, jer je Štutgart želeo da zadrži opciju da ga otkupi nazad što Hofenhajmu nije odgovaralo. Pominjao se i Salcburg, ali nije se desilo.

Barselona po svemu sudeći hoće. Tu bi Ćatović i prihvatio da još malo ostane omladinac. A, Barsa će za ovih godinu dana imati prilike da se uveri koliko Mirza vredi. Nije još poznato koliko će morati da plati ako bude želela da ga zadrži.