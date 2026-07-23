Kapiten Železničara: Suđenje bilo naklonjeno Bragi

Jedan od glavnih aktera utakmice bio je golman domaćina Zoran Popović , koji je prema mišljenju turskog sudije skrivio presudni penal "Prvo za penal. Imao sam dosta takvih situacija u karijeri i po meni lično nije penal, ali verovaćemo iskusnom sudiji iz Turske. Po meni nije penal, jer on već šutnuo loptu i ona je otišla, a ja sam ga minimalno zakačio. Pitao sam sudiju da li ima VAR, rekao je da ne, tako da šta je-tu je. Kao kapiten mogu da budem ponosan na ove momke. Večeras smo prezentovali našu igru na najbolji mogući način i smatram da smo bili konkurentni celu utakmicu. Naravno, to je Braga, koja je odlična ekipa. Nemamo za čim da žalimo i idemo u Bragu, oni vode pole "prvog poluvremena". Mislim da možemo da ponovimo ovu igru i da se nadamo čudu", počeo je Popović.

Nije bilo prostora za pitanja, iako je Popović zatražio objašnjenje od turskog arbitra.

"Rekao mi je da imam iskustva, da ne treba da razgovaramo o tome i da je sigurno penal". Pančevcu su taktički izašli bez klasičnog špica.

"Hteli smo da ih iznenadimo malo, da probamo bez klasičnog špica, jer im zadnja linija stoji na centru. Simao je najbrži od udarne trojke i to je bila zamisao. Dobro smo ušli i pripremili utakmicu. Imamo čemu da se nadamo i da verujemo u čudo. Videli smo sad pred kraj da možemo da ih ugrozimo. Možda bi izjednačili, da se igralo još 10 minuta. Ovo je fudbal i nivo koji ne prašta greške i za sedam dana je drugo poluvreme".

Istakao je čuvar mreže Pančevaca da je suđenje bilo problematično kao i to da boli što je jedini gol primljen iz penala.

"Boli, pogotovo jer smo u tom trenutku imali sve pod kontrolom. Nije nas Braga nijednom ugrozila. Bio je prekid i ta šansa kad sam je odbranio, igrač je zaustavio loptu rukom i šutnuo, a sudija se nije oglasio. Mislim da je suđenje bilo naklonjeno Bragi, što je i normalno, jer smo mi mali klub, ali smo odigrali odlučno. Rekao sam da je jako bitno da ne budemo uplašeni. Železničar je večeras bio hrabar i momci ako ovako nastave, imaju svetlu budućnost. Ja kao na veteran na zalasku karijere, ponosan sam što sam predvodio momke u istorijskoj utakmici". Prisetio se golman Železničara kako je s Crvenom zvezdom baš u Bragi osigurao prvo mesto u grupi.

"Imam lepa sećanja iz Brage. Igrali smo tamo i bilo je 1:1, završili smo prvi u grupi. Nadam se da možemo i neka bude 2:1 ili 3:1 za nas tamo. Kao najiskusniji prenosim momcima iskustvo, a oni su voljni da saslušaju, prihvate i dobre stvari i kritiku", zaključio je Popović.