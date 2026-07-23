Kapiten Železničara: Suđenje bilo naklonjeno Bragi
Vreme čitanja: 4min | čet. 23.07.26. | 00:27
"Imao sam dosta takvih situacija u karijeri i po meni lično nije penal, ali verovaćemo iskusnom sudiji iz Turske"
Zaista ostaje žal za rezultatom u Panečvu. Bio je Železničar sjajan, ali na kraju čeka revanš u Bragi s minimalnim zaostatkom.
Jedan od glavnih aktera utakmice bio je golman domaćina Zoran Popović, koji je prema mišljenju turskog sudije skrivio presudni penal
"Prvo za penal. Imao sam dosta takvih situacija u karijeri i po meni lično nije penal, ali verovaćemo iskusnom sudiji iz Turske. Po meni nije penal, jer on već šutnuo loptu i ona je otišla, a ja sam ga minimalno zakačio. Pitao sam sudiju da li ima VAR, rekao je da ne, tako da šta je-tu je. Kao kapiten mogu da budem ponosan na ove momke. Večeras smo prezentovali našu igru na najbolji mogući način i smatram da smo bili konkurentni celu utakmicu. Naravno, to je Braga, koja je odlična ekipa. Nemamo za čim da žalimo i idemo u Bragu, oni vode pole "prvog poluvremena". Mislim da možemo da ponovimo ovu igru i da se nadamo čudu", počeo je Popović.
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Nije bilo prostora za pitanja, iako je Popović zatražio objašnjenje od turskog arbitra.
"Rekao mi je da imam iskustva, da ne treba da razgovaramo o tome i da je sigurno penal".
Pančevcu su taktički izašli bez klasičnog špica.
"Hteli smo da ih iznenadimo malo, da probamo bez klasičnog špica, jer im zadnja linija stoji na centru. Simao je najbrži od udarne trojke i to je bila zamisao. Dobro smo ušli i pripremili utakmicu. Imamo čemu da se nadamo i da verujemo u čudo. Videli smo sad pred kraj da možemo da ih ugrozimo. Možda bi izjednačili, da se igralo još 10 minuta. Ovo je fudbal i nivo koji ne prašta greške i za sedam dana je drugo poluvreme".
Istakao je čuvar mreže Pančevaca da je suđenje bilo problematično kao i to da boli što je jedini gol primljen iz penala.
"Boli, pogotovo jer smo u tom trenutku imali sve pod kontrolom. Nije nas Braga nijednom ugrozila. Bio je prekid i ta šansa kad sam je odbranio, igrač je zaustavio loptu rukom i šutnuo, a sudija se nije oglasio. Mislim da je suđenje bilo naklonjeno Bragi, što je i normalno, jer smo mi mali klub, ali smo odigrali odlučno. Rekao sam da je jako bitno da ne budemo uplašeni. Železničar je večeras bio hrabar i momci ako ovako nastave, imaju svetlu budućnost. Ja kao na veteran na zalasku karijere, ponosan sam što sam predvodio momke u istorijskoj utakmici".
Prisetio se golman Železničara kako je s Crvenom zvezdom baš u Bragi osigurao prvo mesto u grupi.
"Imam lepa sećanja iz Brage. Igrali smo tamo i bilo je 1:1, završili smo prvi u grupi. Nadam se da možemo i neka bude 2:1 ili 3:1 za nas tamo. Kao najiskusniji prenosim momcima iskustvo, a oni su voljni da saslušaju, prihvate i dobre stvari i kritiku", zaključio je Popović.
Izjavu za medije posle utakmice dao je i Mirko Milikić.
“Osećaj je zaista fantastičan, ali ostaje žal što nismo pobedili. Imali smo šanse, izašli smo hrabro, agresivno i pokazali da možemo da igramo i protiv jačih protivnika u Evropi kao što je Braga“.
Koliko ti je krivo što je tvoja vrhunska intervencija ’poništena’ jer je naknadno sviran penal za Bragu?
“Nisam još pogledao situacija, mi na terenu nismo videli da li je bio penal. Šta je tu je, dešavaju se greške i padovi koncentracije, na nama je da to svedemo na minimum na sledećoj utakmici. Uspeli smo dosta puta da iznesemo loptu, to je plod dvogodišnjeg rada sa šefom Kokovićem, uvežbavamo to svaki dan na treningu tako da mislim da je to neka naša rutina, zaštitni znak koji će ostati dok šef bude tu“.
Koliko je ulazak Alekse Kuljanina promenio utakmicu?
“Tako je, Kuljanin je imao sjajnu šansu. Ušao je dobro u utakmicu, kao i svi drugi momci koji su kasnije ušli u igru. Imali su pozitivnu, dobru energiju, to me raduje za sledeću utakmicu, da možemo da se oslonimo na igrače koji su na klupi i nisu bili spremni sto odsto za ovaj meč, ali se nadam da će biti za sledeći“.
Stadion je bio pun kao nikad ranije, atmosfera odlična...
“Tako je, nikad puniji stadion. Ne treba ljudima preveliki razlog da dođu i gledaju utakmicu protiv Brage. Bilo je fantastično“.
Imate još 90 minuta u revanšu, veruješ li da možete da okrenete situaciju u svoju korist?
“Naravno da verujem! Naš mentalitet je takav, na svakoj utakmici idemo na pobedu, da probamo da izađemo visoko u presing, da oduzmemo što više lopti, budemo agresivni, nametnemo svoj ritam koliko je moguće i nadamo se pozitivnom rezultatu“.