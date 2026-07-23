Hapoel želi najboljeg strelca u istoriji Severne Karoline, alternativa Kem Pejn
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 01:01
Realnija rešenja za Crvene su Judžin Džerman i Džamir Jang
Hapoel skoro da je kompletirao roster za narednu sezonu, ali se traži još jedan organizator igre da bude ispomoć Vasiliju Miciču i Tomasu Satoranskom.
Kako javlja tamošnji Kanal 5 tim iz Tel Aviva sveo je krug potencijalnih pojačanja na dva imena, a reč je o Judžinu Džermanu i Džamiru Jangu. Takođe, pomenuti izvor tvrdi da su alternativna rešenja Kameron Pejn i Spenser Dinvidi, ali da je primarna meta neko iz pomenutog tandema.
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Prvi je završio prestižni koledž Severnu Karlonu na kojem je zvanično najbolji strelac s više od 2.000 poena. Izašao je na NBA draft 2020. godine, ali nije izabran, pa je usledila karijera u inostranstvu.
Iako dolazi iz prestižne škole, nije kao da je dobio šansu u velikim ligama, pa mu je prva destinacija bila Iraklis. Posle toga odlazi u turski Merkezefendi, a onda i u Kini, gde je branio boje Fudžijana, Peking i Peking Daksa. Posle završenog angažmana u Kini oprobao se u Portoriku noseći dres Indiosa i gde je imao učinak od 17,4 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija.
Što se tiče Džamira Janga, ni on nije uspeo četiri godine kasnije da se izbori kroz draft, ali je preko Letnje lige došao do NBA. tamo je bio deo Čikago Bulsa i Majamija, dok je ovog leta imao vrlo zapažene partije u Letnjoj ligi. Momak iz Merilenda je imao sjajne brojke od 20,5 poena, 4,5 skokova i četiri asistencije.
Ono što Kanal 5 navodi jeste da se pregovori vode s obojicom, ali da će samo jedan biti potpisan. Ukoliko ne dođe do sporazuma ni s jednim od pomenutih igrača, alternative su nekadašnji igrač Partizan Mozzart Beta i bivši član minhenskog Bajerna.