Drinčić pred Partizan: Poslao sam Saletu poruku, nije trebalo da ode

„Neće igrati Jokić, Vitas, Kovačević i Arijibi zbog povreda, a Milosavljević zbog nagomilanih kartona. Jokić se povredio protiv Novog Pazara, morao je da napusti teren, posle snimanja je utvrđeno da će pauza biti sedam do deset dana. Vitas je već duže odsutan, ali ga očekujemo u konkurenciji za sledeću utakmicu. Kovačević će odsustvovati još desetak dana, Arijibi se požalio na primicač“, počeo je od zdravstvenog biltena izlaganje na redovnoj pres konferenciji na Čairu šef stručnog štaba, Nikola Drinčić.

On je u svom prvom trenerskom mandatu u Radničkom dva puta vodio utakmice protiv svog nekadašnjeg kluba i obe je izgubio, ali je, uprkos tome, baš te zime figurirao kao ozbiljan kandidat za klupu crno-belih.

„Mi smo prethodnih par dana iskoristili da radimo na taktičkim detaljima, pošto je mikrociklus jako nezgodan i nije bilo prostora za jači trening. Partizanu ne sudimo po poziciji na tabeli, već po mečevima protiv Hetafea i Crvene zvezde, koji su pokazali koliko oni mogu. To je ekipa koja pojedinačno ima sjajan individualni kvalitet. Kroz Miladinovića, Čumića i ostale, koji kroz vođenje osvajaju prostor i prave ozbiljnu razliku na terenu. Mi smo se pripremili, ali sada je kod njih novi trener i videćemo kako će sve to izgledati. Fokusiraćemo se na nas, pa ćemo videti kad počne utakmica šta su oni to pripremili.“

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Malo je nedostajalo da to bude trenerski okršaj nekadašnjih saigrača u Humskoj. Popularni Drina, ipak, neće sutra dočekati Sašu Ilića.

„Baš sam Saši juče poslao poruku. Igrao sam i sa njim i protiv njega i žao mi je što neću voditi i trenersku bitku protiv njega. Eto, mogu da iskoristim ovu priliku da kažem šta sam mu napisao, po meni on nije trebalo da ode iz kluba, jer je čovek koji je mogao da privuče i sačuva publiku i da Partizan krene uzlaznom putanjom. On zna moje mišljenje o njemu i želim mu sve najbolje.“

I pred prošlo kolo bilo je otežano uraditi analizu rivala, jer je Nenad Lalatović tek bio preuzeo Novi Pazar, a sada je još teže, jer Aleksandar Stanojević je, u momentu Drinčićevog obraćanja, tek 24 sata na klupi crno-belih.

„Mi smo već bili uradili analizu protivnika i pripremali se za neke stvari. A onda smo juče radili novu, prema nekim utakmicama koje je Aleksandar Stanojević vodio u Turskoj. Ne znam koliko može da promeni za jedan trening, ali znam da nas čeka Partizan sa neverovatnom energijom, kakvu donosi neko ko je posvećen kao Stanojević.“

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Teško je u ovoj seriji poraza Radničkog tražiti bilo šta pozitivno, ali u nekih prvih pola sata duela sa Pazarcima primetio se blagi pomak. Može li taj period da se produži i da li su česta Drinčićeva upozorenja na radnu (ne)disciplinu pojedinaca urodila plodom?

„Mi smo igrali dobro tih nekih 30 minuta i to je sada onaj fizički deo, gde imamo problem da igramo celu utakmicu u tom intenzitetu, a da budemo tačni. Što se tehničkih detalja tiče, ja sam zadovoljan, jer smo dolazili u izgledne situacije. Jednu smo imali na 0:0, dve u drugom poluvremenu... Muka je i sa rosterom, otkako sam došao stalno nam nedostaje po nekoliko nosilaca igre. Uz Vitasa, to su za prošlu utakmicu bili i Kanute i Abas. Slažem se da je teško naći pozitivan ugao gledanja, ali igrači moraju da shvate, da bismo krenuli uzlaznom linijom, moraju da preuzmu deo svoje odgovornosti. Ne može sve da pada na neke druge ljude ili stručni štab. Što se tiče karaktera i discipline, jako bih voleo, kad odigramo još ovih šest utakmica do kraja polusezone, da sednemo, pa da popričamo otvorenih karata, da vam kažem moj plan i kako bih voleo da mi izgleda tim i kakve ćemo igrače dovoditi, gde će ljudski kvaliteti i taj karakter, motiv, želja biti na prvom mestu. U ovom momentu, prinuđeni smo da stvari postavimo najjednostavnije: Ko želi – želi, ko ne želi – neće igrati i to je tako“, zaključio je Nikola Drinčić.

Utakmica Radnički – Partizan igra se na Čairu u sredu od 17 časova (TV Arena premium 1), a sudiće je Novak Simović.