Od početka sezone, Levante igra promenljivo i kod kuće, na pet utakmica kao domaćin osvojio je sedam bodova, dok je kao gost bez pobede, sa četiri remija i dva poraza. Na drugoj strani, Elče je katastrofalan kod kuće i mnogo bolji u gostima, pa portugalski stručnjak ukazuje da je upravo to činjenica koju treba imati u vidu.

"Vidim da uzimaju mnogo bodova na strani. Izgubili su samo jednu utakmicu, tako da nema spuštanja garda jer Elče zna kako bi trebalo da igra. Značajno su se pojačali, ali ovaj meč nije ništa manje važan od drugih. U pitanju su tri boda, a za nas su tri boda velik plen i moramo da ih osvojimo", jasan je Kastro.

21.00: (2,20) Levante (3,70) Elče (3,00)

Kako stvari stoje, Levanteu i Elčeu će svaki bod u nastavku biti od suštinske važnosti jer je na vidiku borba za opstanak.

"Svaki susret je važan, ne možete da kontrolišete koga ćete da pobedite kada da izgubite. Siguran sam da navijači ne gube nadu, ako budu uz nas, bićemo još bolji. To što smo sada ili za dva meča u zoni ispadanja nije najvažnija stvar. Bitno je biti van nje na kraju sezone. Moramo da osvajamo poene, svaki put kada uzmete tri, bliži ste cilju. Ipak, ovo nije finale niti poslednji meč sezone, ne vise nam o njemu životi. Važan je jer je prvi naredni", dodao je Kastro.

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Iako je u Vigu osvojio bod, Kastro smatra da je njegov tim trebalo da izgubi.

"Volim da budem direktan i fer u svemu što se dešava. Prvi put smo uzeli bod, a da ga nismo zaslužili. Ipak, u celini mislim da imamo manje bodova nego što smo pokazali na terenu. Ipak, ima dosta toga pozitivnog ove godine", poručio je strateg Levantea.

Na drugoj strani, fudbaler Elčea Martim Neto, kaže da je za njegov tim bitno da nastavi sa dobrim partijama u gostima. Elče je od početka sezone osvojio devet bodova kao gost i samo jedan kod kuće.

"Analizirali smo Levante. Dobro se brane, kompaktni su i opasni iz kontri. Trudićemo se da imamo posed lopte, da stvaramo šanse i dajemo golove. Mislim da je potrebno da imamo veći broj centaršuteva i da više šutiramo. Nedostaje nam taj završni udarac, ali doći će sve na svoje mesto", ubeđen je portugalski fudbaler.

Vezista Elčea kaže da je trener Martin Anselmi uradio mnogo toga pozitivnog i da je na igračima da ideje sprovedu u delo na terenu.

"U dobrom smo momentu što se tiče rezultata, ako nastavimo da radimo ispravne stvari, izaćemo iz ove situacije. Tokom pauze radili smo na tome da budemo kompaktniji i na nekim konkretnim idejama, verujem u još bolje rezultate", zaključio je vezista Elčea.

PRIMERA – 13. KOLO

Petak

Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)

/Roberto 66/

Subota

Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)

/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/

Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)

/Kopete 41/

Sevilja - Betis 1:1 (0:0)

/Salas 90+2 - Antoni 50/

Real Madrid - Selta 2:1 (0:1)

/Belingem 66, Espi 85 - Duran 6/

Nedelja

Barselona - Viljareal 3:2 (0:2)

/Bernal 57, Fermin 61, Navaro 67ag - Bjukenan 5, Olavuseji 7/

Rasing Santander - Sosijedad 3:2 (2:1)

/Zabiri 6, 8, Kanales 68 pen - Ojarsabal 45+1, Gedeš 60/

Osasuna - Malaga 1:0 (1:0)

/Budimir 20/

Hetafe - Atletiko Madrid 0:3 (0:2)

/Baena 10, Kardoso 30, Grimaldo 90+2 pen/

Ponedeljak

21.00: (2,20) Levante (3,70) Elče (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama