Ima Vojvodina „desetare“. To su Dejan Zukić, Lazar Ranđelović i Nardin Mulahusejnović. Kada im se saberu golovi i asistencije, svaki je učestvovao u dvocifrenom broju pogodaka Stare dame ove sezone.

Sva trojica su blistala na terenu protiv Mačve. Meč u Šapcu je završen maltene samo što je počeo, a na kraju je bilo 5:1. Blistali su i Zukić i Ranđelović i Mulahusejnović, koji su dobili osmice od izveštača Mozzart Sporta za svoje izvedbe, pa su se našli u Idealnom timu 16. kola prvenstva. Pored njih, tu je i Dragan Rosić kao najbolje ocenjeni golman ove runde.