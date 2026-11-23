Najbolji tim 16. kola Mozzart Bet Superlige: Vošini „desetari“ i podrška iz Pančeva
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 11:04
Tandem iz IMT-a i po jedan Brđanin i Pazarac dopunjavaju idealnih 11
Ima Vojvodina „desetare“. To su Dejan Zukić, Lazar Ranđelović i Nardin Mulahusejnović. Kada im se saberu golovi i asistencije, svaki je učestvovao u dvocifrenom broju pogodaka Stare dame ove sezone.
Sva trojica su blistala na terenu protiv Mačve. Meč u Šapcu je završen maltene samo što je počeo, a na kraju je bilo 5:1. Blistali su i Zukić i Ranđelović i Mulahusejnović, koji su dobili osmice od izveštača Mozzart Sporta za svoje izvedbe, pa su se našli u Idealnom timu 16. kola prvenstva. Pored njih, tu je i Dragan Rosić kao najbolje ocenjeni golman ove runde.
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Podršku razigranim ofanzivcima Vojvodine daju Pančevci. Železničar je isto tako ubedljivo protutnjao kroz Lučane (4:0). Kao kamen čvrsta bila je odbrana Pančevaca, a Mirko Milikić je stigao i da postigne gol. Sjajan je bio i levi bek Nikola Đuričić, dok je sve konce na sredini terena držao Nikola Jovanović. Sva trojica su u Timu kola.
IMT je još jednom, treći put zaredom, pobedio Partizan, pa je očekivano što ima i „delegata“ sa Novog Beograda među idealnih 11. Tu su desni bek Ismael Kasas, kao i radilica na sredini terena, komplikovanog prezimena, Žosue Tijendrebeogo.
Po jednog igrača u Timu kola dao je Novi Pazar, to je štoper Jovan Marinković, koji je bio strelac na Karaburmi protiv OFK Beograd Mozzart Beta, kao i Čukarički, čiji je maestro Uroš Miladinović proglašen za Najboljeg igrača 16. kola Mozzart Bet Superlige.
Dakle, idealni tim 16. kola Mozzart Bet Superlige čine: Rosić (Vojvodina) 7 - Kasas (IMT) 6,5, Marinković (Novi Pazar) 7,5, Milikić (Železničar) 7,5, Đuričić (Železničar) 7,5 - Tijendrebeogo (IMT) 7,5, Jovanović (Železničar) 7,5 - Ranđelović (Vojvodina) 8, Zukić (Vojvodina) 8, Miladinović (Čukarički) 8 - Mulahusejnović (Vojvodina) 8.