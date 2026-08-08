Katai sanirao pukotine u Zvezdinoj igri, odlični Pazarci idealna priprema pred revanš sa Ber Ševom
Vreme čitanja: 7min | sub. 08.08.26. | 21:59
Crveno-beli se namučili protiv borbene ekipe Strahinje Pandurovića, nametnuo se i Džej Enem – 2:0
Vidno uzdrmana, posle neprijatnog i neočekivanog poraza u Sombatelju, Crvena zvezda je dočekala okršaj sa Novim Parom i naspram sebe imala još jednog rivala koji visokom presingom pokušava da napravi probleme protivniku. Nije bilo nimalo lako ekipi Dejana Stankovića da dođe do svoje igre i razliku u kvalitetu stavi u službu ostvarenja očekivanog rezultata, ali je uspela u tome zahvaljujući raspoloženom Aleksandru Kataiju, koji je golom i asistencijom najviše doprineo trećoj pobedi aktuelnog šampiona u ovoj sezoni Mozzart Bet Superlige - 2:0 (1:0)
Fudbalski majstor iz Srbobrana je u nadoknadi prvog poluvremena postigao prvenac u domaćem šampionatu, dok je u 58. minutu bio asistent kod gola Džeja Enema. Holanđanin je prvi put zaigrao od starta i ozbiljno se nametnuo Stankoviću za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U svom stilu je završio kontranapad domaćina, na svojim leđima izdržao snažnog Jovana Marinkovića i matirao Bogdana Matijaševića.
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Odlična ekipa Strahinje Pandurovića predstavljala je idealnu pripremu za ono što crveno-bele očekuje u utorak protiv Hapoel Ber Ševe. Agresivnim presingom na loptu, gosti su dolazili do šansi da ugroze protivnika iz kontranapada. Najbliži golu bio je Vijeiri Kocebu, koji je dva puta pogađao prečku Zvezdinog gola.
Domaćin je poslednjih pola sata igrao sa igračem manje, jer je mladi Radanović dirao loptu rukom van kaznenog prostora, što je omogućilo Pazarcima da još jače napadnu. Pored prečke Kocebua, u dva navrata se u dobrim prilikama pronašao i neumorni Ivan Davidović, ali nije došlo do promene rezultata.
Posle svega što smo videli u prvom poluvremenu, Pazarci možda nisu ni zaslužili da odu na odmor sa zaostatkom, mada je Crvena zvezda dodavala gas kako se bližio kraj prvog dela igre i konstantno pretila. Na kraju, prevagnuo je individualan kvalitet Mirka Ivanića i Aleksandara Kataija. Vezista iz Bačkog Jarka je bukvalno poslao loptu ispod radara gostujuće odbrane. Zaspao je Tomislav Dadić prilikom pravljenja ofsajd zamke, što mu nije oprostio Zvezdin Magiko. Rutinski je matirao do tada nesavladivog Bogdana Matijaševića.
Ekipa Dejana Stankovića je u ovodnom delu meča imala problema sa argesivnošću rivala, nešto slično kao pre nekoliko dana u Sombatelju, s tim što ovoga puta rival to nije uspeo da kazni golom. Ali je bio blizu u nekoliko navrata. Najpre u 12. minutu kada je Kocebu pogodio preču, a u nastavku akcije Radanović zaustavio udarac Sadija.
Zvezda je na startu meča pretila preko Enema, koji je u sedmom minutu pogodio prečku posle centaršuta pokretljivog Loizua, dok je nakon toga ubedljivo najveća opasnost po gol Novog Pazara bio Aleksandar Katai. Desetka Crvene zvezde je u prvom poluvremenu imala šest udaraca prema protivničkom golu. Tri je odličnim paradama zaustavio Matijašević, jedan je prohujao preko prečke, dok je u 34. minutu ozbiljno uzdrmana prečka gostujućeg gola. Na kraju, šesti pokušaj se ispostavio ključnim. Sve je krenulo od Čama, koji je ostavio petom loptu za Ivanića, ovaj je proturio između defanzivaca Pazara, koji su krenuli napred, ali je ostao Dadić, pa je Katai bez većih problema matirao Matijaševića.
Strahinja Pandurović u drugom poluvremenu naredio otvoreniji juriš svog tima na gol Crvene zvezde, pokušali su da zaprete gosti u nekoliko navrata, ali je onda pukla kontra domaćina. Sve je krenulo od Ivanića, koji je uposlio Kataija, a ovaj uposlio zahuktalog Enema. Izdržao je snažni Holanđanin duel sa kapitenom Pazara Marinkovićem i poslao loptu iza leđa istrčalog Matijaševića.
Crvena zvezda je tada stavila utakmicu pod svoju kontrolu, ali su se uzbuđenja nastavila nakon Radanovićevog isključenja. Gosti jesu dodali gas, Kocebu je u 78. minutu odlično gađao, ali nije imao sreće da matira Mateusa, dok je Davidovićev pokušaj u 82. minutu prohujao pored stative. Na kraju, u samoj završnici, glavom je probao Aleksandar Miljković, ali je Mateus ponovo bio na mestu.
Odmah nakon crvenog kartona, Stanković je bio primoran da prekombinuje tim na terenu, pa je pored Mateusa na teren odmah ušao i Kostov. Nešto kasnije, Ivanića i Kataija, koji bi mogli da imaju važnu ulogu i protiv Hapoela, zamenili su Abu Fani i Osman Bukari. Brzo krilo iz Gane je imalo nekoliko prilika da iskoristi svoju brznu u završnici meča, ali je kao i u Mađarskoj svaki put napravio potez više.
MOZZART BET SUPERLIGA, 4. KOLO:
CRVENA ZVEZDA – NOVI PAZAR 2:0 (1:0)
/Katai 45+3, Enem 58/
Stadion: Rajko Mitić
Kapacitet: 53.000
Sudija: Predrag Janjuš
CRVENA ZVEZDA: Radanović 6 – Seol 6, Veljković 6,5, Gudelj 6,5 Tiknizjan 6,5 – Čam 6,5 (od 64. Kostov 6), Elšnik 6,5, Ivanić 7 (od 73. Abu Fani) – Loizu 6,5 (od 64. Mateus 6), Enem 7 (od 88. Eraković), Katai 7,5 (od 73. Bukari).
NOVI PAZAR: Matijašević 6 – Miljković 6, Hadžimujović 6, Marinković 6, Dadić 5,5 – Gadio 6 (od 76. Petrović), Davidović 6,5, Dauda 6 (od 67. Robert 6), Sadi 6,5 (od 76. Janković), Dikson 7 (od 83. Skrobonja) - Kocebu 7 (od 83. Adžić).
Igrač utakmice: Aleksandar Katai 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO
subota
Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0 (1:0)
/Katai 45+3, Enem 58/
Radnički 1923 - Zemun 3:0 (2:0)
/Sise 12, 44, Sremčević 73/
nedelja
20.00: (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)
20.00: (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik Surdulica (8.00)
21.00: (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)
21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)
odloženo
Radnički Niš - Partizan
***kvote su podložne promenama