Katai sanirao pukotine u Zvezdinoj igri, odlični Pazarci idealna priprema pred revanš sa Ber Ševom

Odlična ekipa Strahinje Pandurovića predstavljala je idealnu pripremu za ono što crveno-bele očekuje u utorak protiv Hapoel Ber Ševe. Agresivnim presingom na loptu, gosti su dolazili do šansi da ugroze protivnika iz kontranapada. Najbliži golu bio je Vijeiri Kocebu, koji je dva puta pogađao prečku Zvezdinog gola.

Domaćin je poslednjih pola sata igrao sa igračem manje, jer je mladi Radanović dirao loptu rukom van kaznenog prostora, što je omogućilo Pazarcima da još jače napadnu. Pored prečke Kocebua, u dva navrata se u dobrim prilikama pronašao i neumorni Ivan Davidović, ali nije došlo do promene rezultata.

Posle svega što smo videli u prvom poluvremenu, Pazarci možda nisu ni zaslužili da odu na odmor sa zaostatkom, mada je Crvena zvezda dodavala gas kako se bližio kraj prvog dela igre i konstantno pretila. Na kraju, prevagnuo je individualan kvalitet Mirka Ivanića i Aleksandara Kataija. Vezista iz Bačkog Jarka je bukvalno poslao loptu ispod radara gostujuće odbrane. Zaspao je Tomislav Dadić prilikom pravljenja ofsajd zamke, što mu nije oprostio Zvezdin Magiko. Rutinski je matirao do tada nesavladivog Bogdana Matijaševića.

Ekipa Dejana Stankovića je u ovodnom delu meča imala problema sa argesivnošću rivala, nešto slično kao pre nekoliko dana u Sombatelju, s tim što ovoga puta rival to nije uspeo da kazni golom. Ali je bio blizu u nekoliko navrata. Najpre u 12. minutu kada je Kocebu pogodio preču, a u nastavku akcije Radanović zaustavio udarac Sadija.

Zvezda je na startu meča pretila preko Enema, koji je u sedmom minutu pogodio prečku posle centaršuta pokretljivog Loizua, dok je nakon toga ubedljivo najveća opasnost po gol Novog Pazara bio Aleksandar Katai. Desetka Crvene zvezde je u prvom poluvremenu imala šest udaraca prema protivničkom golu. Tri je odličnim paradama zaustavio Matijašević, jedan je prohujao preko prečke, dok je u 34. minutu ozbiljno uzdrmana prečka gostujućeg gola. Na kraju, šesti pokušaj se ispostavio ključnim. Sve je krenulo od Čama, koji je ostavio petom loptu za Ivanića, ovaj je proturio između defanzivaca Pazara, koji su krenuli napred, ali je ostao Dadić, pa je Katai bez većih problema matirao Matijaševića.