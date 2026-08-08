Ko će kome... Borac slavi Stefana Đurića, Voždovac i dalje na nuli

Na početku Voždovac je odavao utisak da je rešen da u Čačku stigne do prvih bodova. Pretili su gosti preko Jasina Rašljanina, ali nedovoljno da se ugrozi odbrana Borca. Uzvratio je domaćin, ali prilika koja se iznenada ukazala Nenadu Nikiću omogućila je Milošu Debeljakoviću, golmanu Voždovca, da se istakne. Još nekoliko situacija koje su bile daleko od većih opasnosti po gol, dolazile su uglavnom kao plod grešaka, a manje posle dobro osmišljenih akcija.

Ni, za nijansu osetljiviji, povetarac koji je dopirao iz pravca Morave, nije mnogo doprineo da se slika na terenu promeni. Činjenica je da je domaćin imao više loptu u svojoj kontroli, ali je Voždovac mogao do prednosti kada je u 68.minutu Mihajlu Butraković lopta prešla preko noge i završila udarcem u stativu.

Poslednji vapaj u nastojanjima da stignu do gola i prednosti, treneri Nemanja Krtolica i Dejan Branković, potražili su promenama u sastavima, uvođenjem svežih igrača. Tako je Luka Svetličić mogao da se oduži pogotkom, ali je njegov pokušaj sa distance osujetio golman Filip Stanić.

I onda je usledio trenutak odluke kada je Stefan Đurić bio neuspešan iz prvog pokušaja, da bi u nastavku akcije lopta ponovo došla do njega i ovoga puta spasa za Debeljakovića nije bilo.

MOZZART BET PRVA LIGA, 2. KOLO

BORAC 1926 – VOŽDOVAC 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Čačak. Stadion kraj Morave.

Gledalaca: 500.

Sudija: Dejan Petrović (Vršac).

Žuti kartoni: Desančić (Borac 1926), Butraković, Dimitrić, Mihajlović (Voždovac).

BORAC 1926: Stanić, Kolarević, Desančić (od 90+1 Popadić), Živadinović, Kilibarda (od 70. Alempijević), Jevtović, Đurić (od 88. Tomić), Nikić, Ilić (od 70. Adamu), Vidović, Mijić (od 90+1 Majstorović).

VOŽDOVAC: Debeljaković, Mihajlović, Braunović, Dimitrić (od 90. Milošev), Ajdar (od 90. Stanković), Rašljanin (od 74. Musa), Nedeljković (od 87. Prodanić), Popović, Butraković (od 74. Svetličić), Rašković, Nedović.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Bor 1919 – Napredak 0:1 (0:0)

/Stevanović 77/

Borac 1926 Čačak – Voždovac 1:0 (0:0)

/Đurić 87/

Dubočica – Loznica 0:0

Metalac – Spartak Subotica 2:4 (0:2)

/Luković 77, Milićević 88 – Mulato 28, 47, Trajković 45, Enco 58/

Teleoptik – Jedinstvo Ub 0:2 (0:1)

/Vesković 18, Okain 72/

Nedelja

17.30: (2,10) Grafičar (3,15) Smederevo (3,50)

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

***Kvote su podložne promenama