Ubedljiv poraz Srbije, košarkašice bez finala Evrobasketa
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 22:17
Ženska reprezentacija boriće se za bronzanu medalju, Španija ipak prejaka
Nije baš bilo za očekivati da naše košarkašice uzrasta do 18 godina savladaju moćnu Španiju u polufinalu, mada sport je to, nada uvek postoji. Bilo je nadanja, trajalo je sve tek jednu četvrtinu i onda je Španija pokazala Srbiji kolika je sila.
U meču polufinala Evropskog prvenstva za košarkašice do 18 godina, Španija je deklasirala Srbiju – 79:56. Za zlato će igrati protiv Francuske - što je bilo očekivano i pre početka turnira - dok će Srbija igrati za bronzu protiv Finske.
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Odlična prva četvrtina donela je nadu da Srbija možda može do čuda i velikog iznenađenja u Švedskoj, pošto su posle prvih deset minuta Srpkinje imale četiri poena prednosti. Igrale su odlično i na malom odmoru imale prednost, međutim, onda se upalila španska mašinerija. Gotovo da nisu mogle da promaše u drugom kvartalu. Odmah su stigle i nadoknadile taj minus, pa se njihova prednost samo povećavala i povećavala. U serijama su došle i do dvocifrenog viška, koji je na poluvremenu iznosio +13.
Sve je bilo jasno u trećoj četvrtini, kada je brzo razlika otišla i na preko 20 poena plusa. Odbrana je bila ključ kod Španije jer je Srbija u prvoj četvrtini postigla 19 poena i u naredne dve kombinovano tek dva poena više. Pred poslednjih deset minuta je Srbija bila na minusu od 25 poena i sve je bilo jasno.
Ostalo je samo da se vidi kojom će razlikom rivalke slaviti, koje nisu spuštale nogu sa gasa do kraja utakmice.
Do pobede su Španiju predvodile Somto Okafor sa 17 poena i sedam skokova, Marta Ljompart sa 11 i Adrijana Dijaz sa deset poena i osam skokova. Kod Srbije su se istakle Nevena Petrović sa 15 i Jovana Ilić sa devet poena.