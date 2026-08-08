Ubedljiv poraz Srbije, košarkašice bez finala Evrobasketa

Odlična prva četvrtina donela je nadu da Srbija možda može do čuda i velikog iznenađenja u Švedskoj, pošto su posle prvih deset minuta Srpkinje imale četiri poena prednosti. Igrale su odlično i na malom odmoru imale prednost, međutim, onda se upalila španska mašinerija. Gotovo da nisu mogle da promaše u drugom kvartalu. Odmah su stigle i nadoknadile taj minus, pa se njihova prednost samo povećavala i povećavala. U serijama su došle i do dvocifrenog viška, koji je na poluvremenu iznosio +13.

Sve je bilo jasno u trećoj četvrtini, kada je brzo razlika otišla i na preko 20 poena plusa. Odbrana je bila ključ kod Španije jer je Srbija u prvoj četvrtini postigla 19 poena i u naredne dve kombinovano tek dva poena više. Pred poslednjih deset minuta je Srbija bila na minusu od 25 poena i sve je bilo jasno.

Ostalo je samo da se vidi kojom će razlikom rivalke slaviti, koje nisu spuštale nogu sa gasa do kraja utakmice.

Do pobede su Španiju predvodile Somto Okafor sa 17 poena i sedam skokova, Marta Ljompart sa 11 i Adrijana Dijaz sa deset poena i osam skokova. Kod Srbije su se istakle Nevena Petrović sa 15 i Jovana Ilić sa devet poena.