O, kako je lepa Voša! Došla je u Humsku kao u Veternik i poigrala se sa Partizanom

Ova Vojvodina petlju ima i izgleda da može sa svima. Ima sjajne rezultate, igru, ima šmek... Bogami, i golmana sposobnog da zaustavi početne nalete rivala, vezni red spreman da se transformiše u napad za nekoliko sekundi, eksplozivne naprave da aktiviraju tačno kad je to bilo potrebno kako bi se Humska raznela u paramparčad i tim Marka Savića odmakao džinovskih 14 koraka Partizanu, ako je uopšte ekipa iz Humske konkurent Novosađanima za poziciju u vrhu tabele. Posle ovakvog početka sezone, a posebno zbog ishoda meča devetog kola Mozzart Bet Superlige, crveno-beli sa „Karađorđa“ i crno-beli sa Topčiderskog brda ne mogu u isti koš. Jednostavno, nisu isti nivo. Ekipa koja je promenila trenera je igrala fudbal, a sastav Saše Ilića probao da ga imitira, pa je 3:2 posledica pristupa u kome je gost pokazao stav, odlučnost, harizmu i efikasnost, a domaćin ostao zarobljen u problemima, kao da su mu svi drugi krivi što je ovako nisko na tabeli. Sad već nije bezazleno, jer je prošla četvrtina takmičenja, a Parni valjak je u živom blatu iz kog se ne vidi izlaz.

Gostovanje u Beogradu je Voši ličilo na izlet u Veternik. Naravno da nije tako bilo, ali je delovalo kao da je u pitanju trening u Sportskom centru „Vujadin Boškov“, pokazna vežba kako bi pretendent za plasman u Evropu morao da izgleda. Čvrsto u duelima, precizno u razigravanju, smireno prilikom realizacije, pa ako je u prethodnom prvenstvu tukla Crvenu zvezdu i kod kuće i na strani, u razmaku od samo četiri i po meseca uzela je meru Partizanu na svojoj i tuđoj teritoriji. Ko kaže da je slučajno ili da je najviše zbog manjka kvaliteta crno-belih, taj ne želi da vidi koliko potencijala imaju Lale.