O, kako je lepa Voša! Došla je u Humsku kao u Veternik i poigrala se sa Partizanom
Vreme čitanja: 12min | ned. 13.09.26. | 19:03
Milan Kolarević potpisnik trijumfa Novosađana nad crno-belima, u kome je igra bila ubedljivija od rezultata (3:2)
Ova Vojvodina petlju ima i izgleda da može sa svima. Ima sjajne rezultate, igru, ima šmek... Bogami, i golmana sposobnog da zaustavi početne nalete rivala, vezni red spreman da se transformiše u napad za nekoliko sekundi, eksplozivne naprave da aktiviraju tačno kad je to bilo potrebno kako bi se Humska raznela u paramparčad i tim Marka Savića odmakao džinovskih 14 koraka Partizanu, ako je uopšte ekipa iz Humske konkurent Novosađanima za poziciju u vrhu tabele. Posle ovakvog početka sezone, a posebno zbog ishoda meča devetog kola Mozzart Bet Superlige, crveno-beli sa „Karađorđa“ i crno-beli sa Topčiderskog brda ne mogu u isti koš. Jednostavno, nisu isti nivo. Ekipa koja je promenila trenera je igrala fudbal, a sastav Saše Ilića probao da ga imitira, pa je 3:2 posledica pristupa u kome je gost pokazao stav, odlučnost, harizmu i efikasnost, a domaćin ostao zarobljen u problemima, kao da su mu svi drugi krivi što je ovako nisko na tabeli. Sad već nije bezazleno, jer je prošla četvrtina takmičenja, a Parni valjak je u živom blatu iz kog se ne vidi izlaz.
Gostovanje u Beogradu je Voši ličilo na izlet u Veternik. Naravno da nije tako bilo, ali je delovalo kao da je u pitanju trening u Sportskom centru „Vujadin Boškov“, pokazna vežba kako bi pretendent za plasman u Evropu morao da izgleda. Čvrsto u duelima, precizno u razigravanju, smireno prilikom realizacije, pa ako je u prethodnom prvenstvu tukla Crvenu zvezdu i kod kuće i na strani, u razmaku od samo četiri i po meseca uzela je meru Partizanu na svojoj i tuđoj teritoriji. Ko kaže da je slučajno ili da je najviše zbog manjka kvaliteta crno-belih, taj ne želi da vidi koliko potencijala imaju Lale.
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U njenom buketu najlepše mirise u nedelju popodne širio je Milan Kolarević. Samo on zna šta ga je inspirisalo da se razleti na stadionu Autokomande, ali se videlo da mu je baš stalo da namuči odbranu Partizana. Nije to samo zbog golova. Čak je i manje zbog pogodaka, iako su oni suština fudbala, koliko zbog autoriteta u igri, jednostavnih rešenja, kolegijalnosti. Dečko je milovao fudbal i fudbal mu je na toj nežnosti uzvratio.
Najpre tako što je Sidni Lima skrenuo projektil u mrežu Miloša Krunića, posle akcije iz kornera koju je Kolarević okončao udarcem, a onda i kad je sačekao da lopta posle dubinskog pasa Lazara Ranđelovića padne pored Nardina Mulahusejnovića, posle čega mu je preostalo samo da pogodi mrežu, kad već brazilski štoper nije mogao da zaustavi gorostasnog špica Voše.
Ta dva detalja su usmerila goste ka pobedi nagoveštenoj nizom akcija pre, između i posle egzekucija momka iz Smederevske Palanke. Kolarević je imao šansu još na startu meča, kad ga je osujetio Nikola Simić, potom dve lepe nije iskoristio Mulahusejnović, probao je i Petar Sukačev... Više od nabrajanja prilika imponovalo je kako je Savićev tim „leteo“ terenom i lako – makar je takav utisak ostavio – ulazio u kazneni prostor. Golovi su samo posledica ofanzivnog opredeljenja u kome je Savićeva ekipa krčila put ka četvrtoj pobedi zaredom, drugoj uzastopnoj na strani, pa ako je imala problema sa Novim Pazarom, onda su dve poslednje posete glavnom gradu pokazatelj da je mentalna barijera probijena, jer ne može biti slučajno da su i Čukarički i Partizan završili pod gusenicama Vošinog tenka.
Ne zna se koji je deo Savićevog tima bio sigurniji. Da li je to golman Dragan Rosić, zato što je odbranio veliku šansu Nikole Simića dok je bilo 0:0; možda Njegoš Petrović jer je gazdovao sredinom terena; kapiten Dejan Zukić pošto je menjao ritam kako je gostu odgovaralo; nije se znalo da li Sukačev tutnji levom stranom kao bek ili poput krila; Đorđe Crnomarković, uticajan u borbi najpre sa Žeom, potom i Kojzekom, sve dok Austrijanac slovenačkog porekla nije nadmudrio njega i Kornela Siča.
Što se Partizana tiče, sve je jasno. Ko hoće da gleda i da vidi. Ovaj tim nema kvalitet. Bar ne za takmičenje sa dva crveno-bela tima. Nalik večitom derbiju, dobro je otvorio meč sa Vojvodinom, nije dao gol, ali je emitovao sjajnu energiju, probao preko Žea i Simića, čak je i Aleksić bio u obećavajućoj situaciji. I onda je stao. Sve do kraja prvog poluvremena maltene nije postojao na terenu. U drugom i ovako i onako, mada kad se crta podvuče – nikako.
Možda ima do toga što su roviti Milan Vukotić i Demba Sek počeli na klupi, pa kad su ušli početkom drugog dela, crno-beli su stvarno izgledali bolje. I tako loši, a stvarno je bilo loših, nerazumnih poteza, u jednom trenutku su bili bliži izjednačenju nego Vojvodina trećem pogotku, jer su prilike propuštali Sek (ove večeri uporan i sebičan) i Kojzek (sjajna intervencija Rosića), ali kad nije bilo 2:2 jeste 1:3, tako što je u kontri Sukačev uposlio Lazara Ranđelovića, najbolji asistent lige pucao tako snažno da je pogodio Milića, od čije se noge fudbal odbio u mrežu.
Da bude još teže svima u Humskoj. Kakav su tim sklopili i na šta ovo liči. Utisak nije promenio ni drugi gol Kojzeka u nadoknadi. Negledljivo. Za razliku od Vojvodine, kod koje baš ima šta da se vidi.
MOZZZART BET SUPERLIGA, DEVETO KOLO
PARTIZAN - VOJVODINA 2:3 (0:2)
/Kojzek 68, 90+2 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/
Stadion: FK Partizan
Sudija: Pavle Ilić.
PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić 6 – Milić 5, Simić 5 (od 44. Samson 5,5), Lima 5,5, Petrović 5 – Baba 5, Aleksić 5,5 (od 69. Kostić 5,5) – Čumić 5,5 (od 46. Sek 5,5), Miladinović 5, Zubairu 5 (od 46. Vukotić 5,5) – Že 5 (od 44. Kojzek 7).
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 7 – Nikolić 7 (od 74. Gašić -), Mašović 7, Suč 7, Sukačev 7,5 – Petrović 7,5, Kokanović 7 (od 55. Veličković 7) – Ranđelović 7,5 Zukić 7 (od 74. Đakovac -), Kolarević 8 (od 55. Baros 6,5) – Mulahusejnović 7 (od 65. Vukanović 6).
Igrač utakmice: Milan Kolarevć (Vojvodina) 8.
MOZZART BET SUPERLIGA - DEVETO KOLO
petak
Železničar - Mačva 2:0 (0:0)
/Tošić 74, 86/
subota
Čukarički - Novi Pazar 1:1 (1:1)
/Ris-Doten 17 - Stanković 38 ag/
Radnički 1923 - Mladost 5:0 (3:0)
/Ba 6, Sise 10, Glavčić 45, Buhta 65, Živković 84/
nedelja
Radnički Niš - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)
/Mustafa 7, Izderić 61, Šestjuk 80 - Penja 52 pen/
Partizan - Vojvodina 2:3 (0:2)
/Kojzek 68, 90+2 - Kolarević 17, 34, Milić ag 78/
19.00: (9.00) IMT (5.80) Crvena zvezda (1.30)
ponedeljak
19.00: (3.35) Zemun (3.35) Radnik (2.20)
***Kvote su podložne promenama