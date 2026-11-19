Mnogo je velikih imena prethodnih decenija prošlo kroz ovo takmičenje. Sesk Fabregas, Toni Kros i Fil Foden osvajali su Zlatne lopte kao najbolji igrači Mundijala do 17 godina, da bi kasnije stigli do samog vrha svetskog fudbala. Međutim, bilo je i onih koji su u istom uzrastu proglašavani za najveće talente svoje generacije, a potom nestajali sa velike scene.

Zato je prognoziranje budućnosti šesnaestogodišnjaka možda najnezahvalniji posao u fudbalu. Neko ko danas vredi nekoliko miliona evra za pet godina može da igra u nižim ligama, dok dečak čije ime još nije poznato ni ozbiljnijim skautima može da izraste u jednog od najboljih fudbalera sveta.

Ipak, to ne sprečava evropske velikane da već sada traže narednog Mesija, Ronalda, Embapea ili Nejmara. A ovogodišnji Mundijal u Kataru nudi čitavu galeriju kandidata - od novog čuda Barselonine La Masije, preko "kolumbijskog Kake" kog je već kaparisao Liverpul, do mlađeg brata nekadašnje zvezde Arsenala i Rome. Ko su, dakle, mladići od kojih se najviše očekuje i koliko zaista govore milioni kojima se već sada procenjuje njihov talenat?

©Guliver Image (Ebrima Tunkara)

BARSELONIN NOVI BISER PREŠAO JE PUT OD GAMBIJE DO LA MASIJE

Kada se među najvećim talentima na svetu traži jedno ime, mnogi inostrani mediji izdvajaju Ebrimu Tunkaru, 16-godišnjeg ofanzivnog vezistu Barselone i reprezentacije Španije. Njegova priča počinje daleko od glamura katalonskog giganta. Rođen je u mestu Lamoi u Gambiji, a 2017. godine sa porodicom se preselio u Španiju u potrazi za boljim životom. Dečak koji je morao da savlada novi jezik, prilagodi se drugačijoj sredini i izbori za mesto u jednoj od najpoznatijih fudbalskih škola na svetu danas se smatra jednim od najvećih dragulja La Masije.

Tunkara je proglašen najboljim igračem Evropskog prvenstva do 17 godina, već trenira sa prvim timom Barselone, a u pojedinim medijima dobio je gotovo nemoguće breme - nazivaju ga najuzbudljivijim talentom akademije od pojave Lamina Jamala. Da li će zaista krenuti njegovim stopama? Za sada je dovoljno reći da je Barselona dobila još jednog tinejdžera zbog kog će najveći evropski skauti pažljivo pratiti reprezentaciju Španije.

A Španci imaju još jednog izuzetno zanimljivog fudbalera. Žunior Zamorano, defanzivac Đirone, već je stekao značajno seniorsko iskustvo. Debitovao je za prvi tim samo osam dana posle 17. rođendana i postao standardan u drugoj španskoj ligi. Visok je, snažan i siguran sa loptom, pa će biti zanimljivo videti kako će se nositi sa najboljim napadačima svoje generacije.

©Guliver Image (Hose Eskorsija - kolumbijski reprezentativac)

BRAZIL IMA NOVOG ENDRIKA, A LIVERPUL JE VEĆ PRONAŠAO "KOLUMBIJSKOG KAKU"

Ako je prethodnih godina Palmeiras izbacio Endrika i Estevaa, brazilski fudbal sada se nada da je dobio još jednog naslednika. Eduardo Konseisao je krilni napadač koji se posebno ističe brzinom, driblingom i donošenjem odluka u završnoj trećini terena. Iako još čeka debi za prvi tim Palmeirasa, njegovo ime već se povezuje sa Barselonom, Pari Sen Žermenom, Čelsijem i klubovima iz Mančestera. Prema pisanju inostranih medija, evropski velikani žele da obezbede njegov potpis pre nego što u decembru 2027. postane punoletan.

S druge strane južnoameričkog kontinenta nalazi se momak koji je svoju evropsku budućnost, po svemu sudeći, već rešio. Samjuel Martinez, vezista Atletiko Nasionala, bio je jedan od najzaslužnijih za istorijsku titulu Kolumbije na prvenstvu Južne Amerike do 17 godina, prvu još od 1993. Zbog elegantnog kretanja, prodornosti i kreativnosti dobio je nadimak "kolumbijski Kaka", a njegova izdanja privukla su pažnju Bajerna, Mančester Sitija i Borusije Dortmund.

Međutim, u trci za njegov potpis navodno je najbrži bio Liverpul, sa kojim je već dogovoren budući transfer. Dolazak na Enfild planiran je za leto 2027. godine, kada Martinez napuni 18 godina. Zanimljivo je da će upravo Kolumbija biti jedan od protivnika Srbije u grupnoj fazi Mundijala, pa će naši kadeti imati neposrednu priliku da se uvere koliko vredi budući fudbaler engleskog velikana.

A Kolumbijci imaju još jednog igrača vrednog pažnje. Napadač Hoze Eskorsija postigao je četiri gola i upisao dve asistencije na južnoameričkom prvenstvu, uključujući dva pogotka protiv Brazila u polufinalu i jedan u pobedi nad Argentinom od 4:0 u finalu.

©Guliver Image (Leo Lemetr - reprezentativac Francuske)

MAROKANSKI MESI IZ ČELSIJA, FRANCUSKI ŠTOPER OD 100.000.000 I BLIZANCI KOJI IDU U ARSENAL

Posebno interesantna priča dolazi iz Maroka, reprezentacije koja poslednjih godina sve uspešnije privlači fudbalere sa dvojnim državljanstvom. Ibrahim Rabaj, talentovani fudbaler Čelsija, ranije je nastupao za mlađe reprezentativne selekcije Engleske, ali je odlučio da predstavlja zemlju svog porekla. Zbog načina driblinga, niskog težišta i igre levom nogom porede ga čak sa Lionelom Mesijem. Takve paralele često su nezahvalne, ali je činjenica da Rabaj već nastupa za Čelsijevu ekipu do 21 godine iako ima tek 17.

U Francuskoj se mnogo očekuje od Lea Lemetra, centralnog defanzivca Real Madrida. Kraljevski klub je početkom 2026. godine produžio saradnju sa mladim štoperom i, prema navodima medija, u njegov ugovor uneo otkupnu klauzulu od čak 100.000.000 evra. Naravno, to ne znači da Lemetr trenutno toliko vredi, već pokazuje koliko ga u Madridu cene i koliko žele da ga zaštite od zainteresovanih klubova.

U međuvremenu, Arsenal je budućnost potražio u Ekvadoru. Londonski klub dogovorio je dolazak Edvina Kintera iz Independijente del Valjea, a posebno je zanimljivo što će mu se pridružiti i brat blizanac Holger. Edvina zbog eksplozivnosti, odlične tehnike i driblinga upoređuju sa Nejmarom, dok oba brata imaju priliku da na Mundijalu dodatno skrenu pažnju na sebe pre planiranog preseljenja u Englesku narednog leta.

©Guliver Image (Akol Akon)

AUSTRALIJANAC BALKANSKOG POREKLA, DEČAK OD 14 GODINA I ŽERVINJOV MLAĐI BRAT

Nisu svi učesnici katarskog prvenstva odrasli u akademijama najbogatijih evropskih klubova. Jedna od posebno zanimljivih priča pripada Besijanu Kutlešiju, kapitenu Australije, koji potiče iz porodice balkanskog porekla i predstavlja treću generaciju fudbalera. Odrastao je gledajući oca kako igra za Nort Sanšajn Igls u Melburnu, a potom neverovatnom brzinom preskakao stepenike u sopstvenoj karijeri. Seniorski fudbal zaigrao je sa 14 godina, prvi profesionalni ugovor potpisao sa 15, a sa 16 postao najmlađi starter u istoriji Melburn Sitija i nastupio u azijskoj Ligi šampiona.

Njegov saigrač iz reprezentacije, Akol Akon, još jedan je od australijskih talenata koji već imaju seniorsko iskustvo. Na svom prvom nastupu u startnoj postavi Sidneja upisao je čak tri asistencije, a dogovoren je njegov budući odlazak u Kolorado Rapids.

Možda još neobičnija priča dolazi iz Tanzanije. Dismas Atanasi ima samo 14 godina, a već je jedan od najinteresantnijih fudbalera afričkog kontinenta u svojoj generaciji. Na Afričkom prvenstvu do 17 godina postigao je tri pogotka, poneo titulu najboljeg strelca i pomogao Tanzaniji da stigne do istorijskog finala i prvog plasmana na svetsku smotru.

Među učesnicima će biti i Hubert Jao iz Obale Slonovače, čije prezime možda ne zvuči poznato široj javnosti, ali mu je stariji brat i te kako poznat. Reč je o mlađem bratu Žervinja, nekadašnjeg fudbalera Arsenala, Rome i Lila i osvajača Kupa afričkih nacija iz 2015. godine. Hubert se razvija u danskom Nordsjelandu, a slavni brat jedan mu je od najvećih oslonaca. Kako je mladi napadač otkrio u razgovoru za FIFA, Žervinjo ga savetuje da ne razmišlja previše o pritisku, već da uživa u fudbalu. Uostalom, nije lako graditi sopstveno ime kada vas od detinjstva porede sa članom porodice koji je već napravio veliku karijeru.

©Guliver Image (Japanski reprezentativci među kojima je i supertalentovani Maki Kitahara)

OD REAL MADRIDA DO JAMAJKE: JOŠ NEKOLIKO IMENA ZA BELEŽNICE SKAUTA

Katar bi mogao da bude odskočna daska i za niz drugih igrača. Đovani Baroni, argentinski ofanzivni vezista Taljeresa, već je debitovao u seniorskom fudbalu. Nosi desetku, odlikuju ga odličan pregled igre i kreativnost, a posebno se istakao tokom južnoameričkih kvalifikacija. Argentina će računati i na Simona Eskobara, talentovanog levog beka Veleza koji je već dobijao prilike u prvom timu i privukao interesovanje engleskih klubova.

Italijanski napadač Dijego Perilo privukao je pažnju učinkom na Evropskom prvenstvu do 17 godina, gde je bio precizan u penal-seriji finala protiv Belgije. Stasavao je u Empoliju, a potom prešao u Atalantu. Zanimljivo je da mu je jedan od uzora Filipo Inzagi. Maki Kitahara iz Japana dolazi kao najbolji igrač i strelac Azijskog prvenstva do 17 godina, dok je Džamari Nolan sa Jamajke već uspeo ono o čemu mnogi njegovi vršnjaci tek sanjaju, da debituje za seniorsku reprezentaciju sa 16 godina. Nolan je u kvalifikacijama za Mundijal postigao četiri gola na tri utakmice, a već je član Toronta, gde pokušava da se probije do prvog tima.

Pažnju zaslužuje i Belgijanac Ksander Dirks, vezista Antverpena sa više od 30 seniorskih nastupa, kao i kapiten Novog Zelanda Itan Dajer, koji je proglašen najboljim igračem prvenstva Okeanije u uzrastu do 16 godina.

Sve su to momci koji su, iako još nisu punoletni, već napravili korake za koje je mnogim profesionalnim fudbalerima potrebno nekoliko godina.

©MN Press (Savo Radanović - golman reprezentacije Srbije i Crvene zvezde)

NAJSKUPLJI GOLMAN MUNDIJALA DOLAZI IZ CRVENE ZVEZDE

U moru egzotičnih fudbalskih priča svoje mesto ima i Srbija. Prema podacima Transfermarkta koje smo izdvojili uoči početka prvenstva, najskuplji golman na turniru je Savo Radanović, čuvar mreže Crvene zvezde, čija se tržišna vrednost procenjuje na 700.000 evra. Na vrhu ukupne liste nalazi se španski štoper Atletiko Madrida Horhe Dominges, procenjen na 8.000.000 evra, dok se odmah iza njega ističe Rikardo Kasano, italijanski fudbaler Koma, sa vrednošću od 6.000.000 evra. Uz njegovo ime ide i zanimljiva napomena, uprkos istom prezimenu, Rikardo nije u srodstvu sa slavnim Antoniom Kasanom.

Ipak, ovde dolazimo do možda najvažnije stvari kada govorimo o novcu i mladim fudbalerima. Na ovom Mundijalu više je igrača bez evidentirane tržišne vrednosti nego onih kojima je ona određena. Razlog je jednostavan. Mnogi još nisu potpisali prvi profesionalni ugovor, nisu debitovali u seniorskom fudbalu ili nastupaju u ligama čiji mladi igrači nisu dovoljno zastupljeni u tržišnim procenama.

Zbog toga razlika između fudbalera procenjenog na 8.000.000 evra i njegovog vršnjaka bez prikazane vrednosti ne mora nužno da govori mnogo o njihovom stvarnom talentu. U ovim godinama jedna dobra sezona može sve da promeni. Nekome će tržišna vrednost eksplodirati, neko će ostati na istom nivou, a neko će upravo u Kataru prvi put da privuče pažnju ozbiljnog evropskog kluba.

KROS, FABREGAS I FODEN SU USPELI. A ŠTA JE SA BILO SA OSTALIMA?

Istorija individualnih priznanja na svetskim prvenstvima do 17 godina najbolje pokazuje koliko je teško predvideti karijeru jednog tinejdžera. Sesk Fabregas je 2003. godine u Finskoj osvojio i Zlatnu loptu za najboljeg igrača i Zlatnu kopačku za najboljeg strelca. Kasnije je postao svetski i evropski prvak sa Španijom, osvajao trofeje sa Arsenalom, Barselonom i Čelsijem i izgradio karijeru kakvu je malo ko uspeo da nadmaši.

Četiri godine kasnije, 2007. u Južnoj Koreji, najboljim igračem turnira proglašen je Toni Kros. Budućnost je pokazala da žiri nije pogrešio, nemački vezista postao je jedan od najtrofejnijih fudbalera svoje generacije. Na Mundijalu 2017. godine Zlatnu loptu osvojio je Fil Foden, koji je potom postao jedan od najvažnijih fudbalera Mančester Sitija. Tu je i Viktor Osimen, najbolji strelac prvenstva 2015. godine sa deset pogodaka. Nigerijac je kasnije izrastao u jednog od najcenjenijih evropskih centarfora.

Međutim, spisak laureata krije i sasvim drugačije sudbine. Nemac Marsel Viceček bio je najbolji strelac prvog Mundijala 1985, Ganac Ni Lamptej najbolji igrač turnira 1991, a Vilson Oruma Zlatna kopačka 1993. godine. Svi su skrenuli pažnju na sebe u mladosti, ali nisu imali karijere uporedive sa Krosovom ili Fabregasovom. Sani Emanuel, proglašen najboljim igračem 2009. godine, i Keleči Nvakali, dobitnik Zlatne lopte 2015, takođe su primeri koliko je složen prelazak iz juniorskog u seniorski fudbal.

Neki od tih momaka napravili su sasvim solidne profesionalne karijere, drugi su promenili brojne klubove, a pojedini nikada nisu ispunili očekivanja koja su pratila njihove prve velike uspehe. I to je možda najveća lekcija koju nam daje istorija ovog takmičenja. Zlatna lopta sa 17 godina nije garancija Zlatne lopte sa 27. Baš kao što odsustvo individualne nagrade ne znači da neki fudbaler neće postati svetska klasa.

SRBIJA PRED ISTORIJSKIM DEBIJEM I NEOBIČNIM KVALIFIKACIONIM PARADOKSOM

Među učesnicima ovogodišnjeg Mundijala nalazi se i Srbija, koja prvi put nastupa na svetskom prvenstvu u ovoj starosnoj kategoriji. Ekipa Igora Matića imaće zanimljive protivnike - Honduras, Japan i Kolumbiju, sa čijim smo se talentima već upoznali. Posebno je neobično što je Srbija izborila plasman na Svetsko prvenstvo, iako nije uspela da se domogne završnog turnira Evropskog prvenstva.

Objašnjenje leži u sistemu kvalifikacija. Na Evropskom prvenstvu učestvuje samo osam selekcija, dok UEFA na svetsku smotru šalje čak 11 predstavnika. Tako je nastala na prvi pogled nelogična situacija da jedna evropska reprezentacija može da se plasira među najbolje na svetu, a da prethodno nije izborila učešće na kontinentalnoj završnici. Za srpske kadete ovo će u svakom slučaju biti dragoceno iskustvo. Neki će možda baš ovde napraviti prvi veliki korak ka ozbiljnoj karijeri, dok će drugi dobiti priliku da odmere snage sa igračima koje već sada prate skauti Liverpula, Barselone, Arsenala ili Real Madrida.

A kada 13. decembra bude spuštena zavesa na Mundijal, znaćemo ko je bio najbolji strelac, ko najbolji igrač, ko je osvojio trofej i ko je najviše oduševio publiku. Ono najvažnije, međutim, nećemo znati. Da li smo gledali novog Mesija, budućeg osvajača Lige šampiona, naslednika Krosa ili Fabregasa? Ili samo još jednog izuzetno talentovanog dečaka koji nikada neće uspeti da ostvari ono što su mu predviđali? Za taj odgovor neće biti dovoljno dvadesetak dana u Kataru. Biće potrebne godine.

Jer na Mundijalu do 17 godina ne gledamo gotove fudbalske zvezde. Gledamo sve ono što bi one jednog dana mogle da postanu.

SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU ZA IGRAČE DO 17 GODINA - PRVO KOLO GRUPNE FAZE

Četvrtak

14.00 Francuska - Haiti

14.00 Nova Kaledonija - Ekvador

14.30 Južna Koreja - Uganda

15.00 Saudijska Arabija - Urugvaj

16.00 Mozambik - Danska

16.30 Katar - Panama

17.00 Argentina - Australija

17.00 Egipat - Grčka

Petak

14.00 Belgija - Vijetnam

14.00 Kuba - Tadžikistan

14.30 Mali - Novi Zeland

15.00 Španija - Kina

16.00 Italija - Jamajka

16.30 Senegal - Hrvatska

17.00 Fidži - Maroko

17.00 Obala Slonovače - Uzbekistan

Subota

13.30 Japan - Kolumbija

13.30 Srbija - Honduras

14.00 Tanzanija - Kostarika

14.30 Kamerun - Venecuela

15.30 Dominikanska Republika - Crna Gora

16.00 Brazil - Republika Irska

16.30 Čile - Alžir

16.30 Meksiko - Rumunija